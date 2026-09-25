Gentlemani se vracejí s druhou řadou, v níž se jeho milost Eddie Horniman (Theo James) stále hlouběji zaplétá do rodinného drogového impéria. Pokračování je temnější, ale nechybí mu typický černý humor a nadsázka. Příběh o moci, penězích a zločinu tentokrát ukazuje, jak snadno se může šlechtic ocitnout na cestě vzhůru i k vlastnímu pádu.
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Šlechta a tráva
První řada pojednávala o tom, kterak bývalý voják Eddie po smrti otce zdědí rodinné sídlo a spolu s ním zjistí, že se na jeho pozemcích ukrývá rozsáhlá konopná farma. Přestože se zpočátku snažil od zločineckého byznysu držet dál, okolnosti ho postupně vtáhly mezi gangstery. Po boku Susie Glass (Kaya Scodelario) začal řešit konflikty s konkurenčními skupinami a zároveň zjistil, že má pro svět organizovaného zločinu překvapivý talent.
V závěru Eddie definitivně překročil hranici mezi aristokratem a gangsterem, když zabil menšího záporáka Henryho Collinse. Muž, který se na začátku snažil z rodinného zločineckého dědictví uniknout, tak první řadu zakončil jako jeho plnohodnotná součást. Spolu se Susie má v podniku významné postavení. Oba řídí marihuanový byznys pevnou rukou. Jediný, komu se musejí zodpovídat, je velký šéf Bobby Glass (Ray Winstone). Toho času si odpykávajícím desetiletý trest v luxusním vězení s bachaři/sluhy.
Láska s vůní Itálie
Druhá řada se dá pocitově rozdělit na dvě půle. V té první se Eddie společně se Susie snaží rozšířit impérium, a to kupříkladu do Itálie. Jenže do hry vstupují noví soupeři a nové překážky. Důležitou dějovou linkou je Eddieho snaha prosadit dekriminalizaci marihuany. Zatímco on v ní vidí příležitost ovládnout legální i nelegální trh, šéf Glass chce změnu za každou cenu zastavit. Eddie se proto pouští do politických intrik, vydírání a zákulisních obchodů v britském parlamentu. Příběh se zároveň víc soustředí na Eddieho proměnu. Z aristokrata, který se do zločinu dostal tak trochu náhodou, se stává muž schopný dělat vlastní tvrdá rozhodnutí. Odvést někoho do lesa, tedy sejmout ho, se pomalu ale jistě stává běžnou možností. Nikoliv nutností.
Nu a pak je tu druhá půle, v níž se zázračně uzdravený Eddie, který přežil, metaforicky řečeno, docela slušnou autonehodu, nejprve žení, pak bojuje o svůj domov, a je to zkrátka temné a ještě temnější.
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Začalo to filmem
Jak pravděpodobně už víte, seriál Gentlemani navazuje na koncept stejnojmenného filmu z roku 2019. Roli hlavního hrdiny snímku - britského drogového krále Mickeyho Pearsona si v něm střihnul Matthew McConaughey. V tomto snímku režisér Guy Ritchie znovu rozvíjel svůj typický rukopis známý z jeho raných gangsterských hitů, jako jsou Sbal prachy a vypadni nebo Podfu(c)k. Chaotickou energii a svérázný humor svých prvních filmů tehdy uplatnil v příběhu drobných zločinců, kteří se snaží prosadit ve světě mnohem větších a nebezpečnějších hráčů. První řada z roku 2024 ale Ritchieho filmový koncept výrazně překopala, a především jej roztáhla do osmi epizod, ve kterých docházelo i na rozvíjení nezajímavých dějových linek. Viz téměř jakákoliv linka či scéna s Danielem Ingsem coby Freddyho nezbedným (čteme věčně zfetovaným) bratrem Freddiem.
Druhá řada na to jde jinak. Je temnější a osobnější. Hned v úvodu vidíme polomrtvého hlavního hrdinu, které se má v průběhu děje ocitnout zmrzačený v pustině (to s těmi křížky jsem do teď nepochopil), černá ovce rodiny Freddy, který v první sezoně sloužil jako komediální prvek, je po většinu druhé řady uklizená v odvykacím zařízení. A pak je tu velká spousta paralel s jistou kultovní gangsterskou ságou. Tušíte správně. Gentlemani začínají lehce vykrádat Kmotra.
Protagonisté se proto ocitají ve vyšších patrech gangsterské ligy a Ritchie tak může naplno rozehrát další variaci na příběh o vzestupu a pádu jednoho mafiána. Výsledek je tedy nakonec, i přes na můj vkus až přespříliš přestylizovaný úvod o level zajímavější, než byla první sezona.
Návrat krále
Gentlemani se vrátí i ve třetí řadě. Netflix pokračování oficiálně potvrdil a znovu ho svěří Guyi Ritchiemu, který se vrátí jako režisér a scenárista. Nová řada bude mít osm epizod, její premiéra ale zatím oznámena nebyla. Po událostech druhé série se nicméně nabízí otázka, kam až Eddie zajde ve své proměně v nekompromisního mafiánského bosse a zda jeho partnerství se Susie vydrží další zkoušky. Jedno je ale jisté. Po událostech druhé řady se dá očekávat další boj o moc, peníze a kontrolu nad Eddieho rozrůstajícím se impériem.
Gentlemani - Série 2