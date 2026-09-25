Gentlemani 2 jsou ještě šílenější. Eddie jde na dřeň a Netflix už chystá 3. řadu

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   17:00
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Gentlemani: 2. řada | Oficiální trailer

Gentlemani: 2. řada | Oficiální trailer | foto: Netflix

Joely Richardsonová v druhé řadě seriálu Gentlemani
Snímek ze seriálu Gentlemani
Snímek ze seriálu Gentlemani
Snimek z druhé řady seriálu Gentlemani
17 fotografií
Seriál Gentlemani na Netflixu pořád neskutečně trenduje. Děje se tak navzdory faktu, že je jeho druhá řada na této streamovací platformě ke zhlédnutí již víc než tři týdny. V žebříčcích sledovanosti dokonce výrazně vystřelila vzhůru i první sezona z roku 2024. Je proto ideální čas si připomenout, proč je tento seriálový fenomén, jehož hlavní devizou jsou nápadité situace, výrazné postavy, černý humor, násilí a charakteristický rukopis Guye Ritchieho, tak moc úspěšný. A také to, že má již brzy vzniknout řada třetí. A není ovšem jisté, že bude závěrečná.

Gentlemani se vracejí s druhou řadou, v níž se jeho milost Eddie Horniman (Theo James) stále hlouběji zaplétá do rodinného drogového impéria. Pokračování je temnější, ale nechybí mu typický černý humor a nadsázka. Příběh o moci, penězích a zločinu tentokrát ukazuje, jak snadno se může šlechtic ocitnout na cestě vzhůru i k vlastnímu pádu.

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Gentlemani - Série 2 nesměli chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Šlechta a tráva

První řada pojednávala o tom, kterak bývalý voják Eddie po smrti otce zdědí rodinné sídlo a spolu s ním zjistí, že se na jeho pozemcích ukrývá rozsáhlá konopná farma. Přestože se zpočátku snažil od zločineckého byznysu držet dál, okolnosti ho postupně vtáhly mezi gangstery. Po boku Susie Glass (Kaya Scodelario) začal řešit konflikty s konkurenčními skupinami a zároveň zjistil, že má pro svět organizovaného zločinu překvapivý talent.

Snimek z druhé řady seriálu Gentlemani

V závěru Eddie definitivně překročil hranici mezi aristokratem a gangsterem, když zabil menšího záporáka Henryho Collinse. Muž, který se na začátku snažil z rodinného zločineckého dědictví uniknout, tak první řadu zakončil jako jeho plnohodnotná součást. Spolu se Susie má v podniku významné postavení. Oba řídí marihuanový byznys pevnou rukou. Jediný, komu se musejí zodpovídat, je velký šéf Bobby Glass (Ray Winstone). Toho času si odpykávajícím desetiletý trest v luxusním vězení s bachaři/sluhy.

Joely Richardsonová v druhé řadě seriálu Gentlemani
Snímek ze seriálu Gentlemani
Snímek ze seriálu Gentlemani
Snimek z druhé řady seriálu Gentlemani
17 fotografií

Láska s vůní Itálie

Druhá řada se dá pocitově rozdělit na dvě půle. V té první se Eddie společně se Susie snaží rozšířit impérium, a to kupříkladu do Itálie. Jenže do hry vstupují noví soupeři a nové překážky. Důležitou dějovou linkou je Eddieho snaha prosadit dekriminalizaci marihuany. Zatímco on v ní vidí příležitost ovládnout legální i nelegální trh, šéf Glass chce změnu za každou cenu zastavit. Eddie se proto pouští do politických intrik, vydírání a zákulisních obchodů v britském parlamentu. Příběh se zároveň víc soustředí na Eddieho proměnu. Z aristokrata, který se do zločinu dostal tak trochu náhodou, se stává muž schopný dělat vlastní tvrdá rozhodnutí. Odvést někoho do lesa, tedy sejmout ho, se pomalu ale jistě stává běžnou možností. Nikoliv nutností.

Nu a pak je tu druhá půle, v níž se zázračně uzdravený Eddie, který přežil, metaforicky řečeno, docela slušnou autonehodu, nejprve žení, pak bojuje o svůj domov, a je to zkrátka temné a ještě temnější.

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Začalo to filmem

Jak pravděpodobně už víte, seriál Gentlemani navazuje na koncept stejnojmenného filmu z roku 2019. Roli hlavního hrdiny snímku - britského drogového krále Mickeyho Pearsona si v něm střihnul Matthew McConaughey. V tomto snímku režisér Guy Ritchie znovu rozvíjel svůj typický rukopis známý z jeho raných gangsterských hitů, jako jsou Sbal prachy a vypadni nebo Podfu(c)k. Chaotickou energii a svérázný humor svých prvních filmů tehdy uplatnil v příběhu drobných zločinců, kteří se snaží prosadit ve světě mnohem větších a nebezpečnějších hráčů. První řada z roku 2024 ale Ritchieho filmový koncept výrazně překopala, a především jej roztáhla do osmi epizod, ve kterých docházelo i na rozvíjení nezajímavých dějových linek. Viz téměř jakákoliv linka či scéna s Danielem Ingsem coby Freddyho nezbedným (čteme věčně zfetovaným) bratrem Freddiem.

Záběr z české upoutávky na seriál Gentlemani

Druhá řada na to jde jinak. Je temnější a osobnější. Hned v úvodu vidíme polomrtvého hlavního hrdinu, které se má v průběhu děje ocitnout zmrzačený v pustině (to s těmi křížky jsem do teď nepochopil), černá ovce rodiny Freddy, který v první sezoně sloužil jako komediální prvek, je po většinu druhé řady uklizená v odvykacím zařízení. A pak je tu velká spousta paralel s jistou kultovní gangsterskou ságou. Tušíte správně. Gentlemani začínají lehce vykrádat Kmotra.

Protagonisté se proto ocitají ve vyšších patrech gangsterské ligy a Ritchie tak může naplno rozehrát další variaci na příběh o vzestupu a pádu jednoho mafiána. Výsledek je tedy nakonec, i přes na můj vkus až přespříliš přestylizovaný úvod o level zajímavější, než byla první sezona.

Snímek ze seriálu Gentlemani

Návrat krále

Gentlemani se vrátí i ve třetí řadě. Netflix pokračování oficiálně potvrdil a znovu ho svěří Guyi Ritchiemu, který se vrátí jako režisér a scenárista. Nová řada bude mít osm epizod, její premiéra ale zatím oznámena nebyla. Po událostech druhé série se nicméně nabízí otázka, kam až Eddie zajde ve své proměně v nekompromisního mafiánského bosse a zda jeho partnerství se Susie vydrží další zkoušky. Jedno je ale jisté. Po událostech druhé řady se dá očekávat další boj o moc, peníze a kontrolu nad Eddieho rozrůstajícím se impériem.

Gentlemani - Série 2

  • Tvůrci: Guy Ritchie
  • Režie: Guy Ritchie, Eran Creevy, Nick Rowland
  • Scénář: Guy Ritchie, Matthew Read, Iain Weatherby
  • Kamera: Mark Patten, Dan Atherton, Stephen Murphy
  • Hudba: Christopher Benstead
  • Hrají: Theo James, Kaya Scodelario, Vinnie Jones, Ray Winstone, Hugh Bonneville, Jasmine Blackborow, Benjamin Clémentine, Sergio Castellitto, Thomas Kadman, Michele Morrone, Benedetta Porcaroli, Jamie Ward, Will Rowlands, Joely Richardson, Daniel Ings, Giancarlo Esposito, Harry Goodwins, Pearce Quigley, Michael Vu a další.
  • Produkce: Max Keene, Laura Jackson
  • Casting: Daniel Hubbard, Rory Okey
  • Střih: James Herbert, Nick Allix, Jamie Pearson
  • Zvuk: Ronald Bailey
  • Scénografie: Nick Blanche, Tonja Schurmann
  • Kostýmy: Loulou Bontemps
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