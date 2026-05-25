Po třicítce přichází krize randění. Ghosting a dating fatigue mění hledání vztahu

Tereza Šimurdová
  17:05
Muži neoslovují ženy, seznamky vyčerpávají a vztahy se rozpadají dřív, než vůbec začnou. Generace třicátníků zažívá paradox moderního randění. Nikdy nebylo jednodušší někoho potkat, a zároveň nikdy nebylo těžší vytvořit skutečnou blízkost.
Vztahy po třicítce jsou náročné | foto: MAFRA

Moje kamarádka Laura je krásná, soběstačná, společenská. Je jí dvaatřicet, má dobrou práci a život, který zvenčí působí přesně tak, jak si ho většina lidí představuje. Jenže pokaždé, když přijde řeč na vztahy, zlomí se jí hlas. „Když někam dorazím, muži čekají, až oslovím já je. A na seznamkách? Tam většina chce jen sex. Nebo po čase zjistím, že mají partnerku, někdy i manželku,“ řekla mi nedávno, když jsme toto téma otevřely. „Štve mě to. Vždy jsem chtěla být mladá máma a mít rodinu,“ dodala.

Ještě před pár lety by podobná věta možná zněla dramaticky. V současnosti ji slyšíte od žen po třicítce stále častěji. Ale proč?

Paradox volby

Moderní randění se změnilo rychleji než naše schopnost se v něm orientovat. Existují seznamovací platformy jako Tinder, Bumble, Hinge nebo sociální síť Instagram a nekonečné možnosti kontaktu. I přesto podle psychologů i sociologů zažíváme největší vztahovou krizi za poslední dekády. „Paradox dnešní doby spočívá v tom, že díky digitalizaci máme více možností než kdykoli předtím, ale nejméně reálných vztahů než kdykoli dřív,“ popisuje seznamovací koučka a ředitelka seznamovací agentury Date2K Kristýna Mertlová.

Podobně o tématu mluví i psycholožka Ingrid Molnárová z on-line poradny Mojra. Podle ní v současnosti mladí lidé často balancují mezi touhou po blízkosti a strachem z emocionálního rizika. „Lidé mají navíc pocit, že vždy může přijít ‚někdo lepší‘, a proto často zůstávají v neustálém porovnávání místo budování skutečného vztahu. Psychologové tento jev označují jako paradox volby – příliš mnoho možností vede spíše k nerozhodnosti než ke spokojenosti. Zároveň je třeba říct, že dnešní mladí dospělí bývají často psychicky vyčerpaní. Chronický stres, tlak na výkon, finanční nejistota nebo neustálé porovnávání se s ostatními snižují kapacitu investovat energii do vztahů. Člověk potom může po blízkosti toužit, ale zároveň nemít psychickou kapacitu na budování intimity,“ konstatuje pro Metro psycholožka Molnárová.

Série mikro odmítnutí

Ve světě už pro to existuje nový termín, kterému se přezdívá dating fatigue, tedy únava ze seznamování. Na jednu stranu se není čemu divit. Nekonečné scrollování. Ghosting. Match bez odpovědi. Týdny psaní, které nikam nevedou. Lidé, kteří zmizí ze dne na den. Situationships, tedy vztahy bez definice, bez závazku a bez jistoty.

Podle loňského průzkumu Forbes Health přiznalo téměř 80 procent mladých lidí, že jsou ze seznamek psychicky vyčerpaní. „Každé nepřečtené zprávy, ghosting nebo náhlé ukončení komunikace vytváří sérii mikro odmítnutí,“ vysvětluje pro Metro koučka Mertlová.

Mozek si podle odborníků postupně začne spojovat iniciativu s nepříjemným zážitkem. „Člověk pak začne podvědomě věřit, že to stejně nemá cenu,“ říká Mertlová.

Ve Velké Británii se dokonce mluví o fenoménu lost boys generation, tedy generaci mužů, kteří mají méně vztahových zkušeností, větší strach z odmítnutí a častěji se stahují do on-line světa.

Situationship ghostuje

  • Tento box slouží jako slovník pojmů, které jsou v textu zmíněné.
  • Ghosting je situace, kdy vám člověk přestane odepisovat a zmizí. Prostě vás „vyghostuje“.
  • Situationship znamená, že spolu nechodíte, ale chováte se jako pár.
  • Match je situace na seznamce. Dva lidé o sebe vzájemně projeví zájem a mohou si začít psát.

Ještě před deseti lety bylo běžné, že muž přišel, oslovil ženu v baru nebo ji pozval na rande. To už neplatí. „Mám pocit, že se všichni bojí. Kolikrát vidím, že by někdo chtěl přijít. Ale neudělá to,“ řekla Laura. A odborníci potvrzují, že nejde jen o ženský pocit. Podle psycholožky Molnárové je jedním z faktorů například změna genderových rolí a rostoucí nejistota v tom, co je ještě vnímáno jako přirozená iniciativa, a co už může působit nevhodně nebo příliš invazivně.

Nikdo nechce riskovat

Psycholožka Ingrid Molnárová také upozorňuje, že současná generace vyrůstala ve světě výkonu, kontroly a neustálého hodnocení. „Nejde tedy jen o téma genderových rolí. Současná generace mužů vyrůstá v prostředí, kde se od nich na jedné straně stále očekává sebevědomí a iniciativa, zároveň jsou však citlivější na sociální zpětnou vazbu a více přemýšlejí nad tím, jak působí. Vzniká tak určitý vnitřní konflikt. Chtějí být aktivní, ale zároveň nechtějí překročit hranice nebo působit nepřijatelně,“ vysvětluje psycholožka a dodává, že mnozí muži dnes popisují, že mají obavu udělat první krok, protože si nejsou jistí, jak bude jejich chování interpretováno. „Tato nejistota může vést k větší pasivitě nebo k přesouvání komunikace do on-line prostředí, kde je kontakt méně osobní a emočně méně rizikový. Psychologicky jde často o snahu minimalizovat možnost odmítnutí, zahanbení nebo negativního hodnocení. Je však důležité říct, že nejde o krizi mužství, ale spíše o období společenské změny, ve kterém se hledají nové, bezpečnější a respektující formy navazování vztahů,“ líčí Molnárová.

Seznamování po třicítce není těžké kvůli věku

Pro Lauru je na celé situaci nejvíc vyčerpávající nejistota. „Nikdo nechce říct, co vlastně hledá. Všichni jsou pořád ‚open minded‘, ale málokdo umí být skutečně upřímný,“ dodala. A možná právě v tom je celé jádro současné vztahové krize. „Největším problémem dnešní generace není, že by nechtěla vztahy. Problém je, že jsme vytvořili svět, ve kterém je technicky strašně snadné být ve spojení, ale psychologicky je stále těžší navázat reálný vztah,“ uzavírá Mertlová.

Shrekking

  • Takzvaný Shrekking je nový termín generace Z.
  • Člověk schválně chodí s někým, koho považuje za méně atraktivního nebo pod svou úroveň, protože si myslí, že ho ten druhý bude víc milovat či si ho vážit.
  • Název vznikl podle filmu Shrek, tedy představy „dám šanci někomu, kdo není můj typ, ale bude hodný a věrný“.
Nejčtenější

