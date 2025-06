Na začátku seriál Ginny a Georgia vypadá jako klasika – svobodná matka Georgia se dvěma dětmi, Ginny a Austinem, se po smrti manžela stěhuje do poklidného městečka Wellsbury, aby začala znovu. Je krásná, charismatická a vypadá, že má všechno pod kontrolou. Jenže brzy zjišťujeme, že její minulost je plná tajemství, manipulací a ano, i vražd. Nejen že své děti vychovává po svém, ale zároveň je před světem a sebou samou chrání způsobem, který by sociálka úplně neschvalovala.

Její dcera Ginny je chytrá a vnímavá, ale zároveň typická puberťačka – řeší identitu, vztahy, přátele, tělo, emoce, a často na všechno reaguje výbušně, sebestředně, teatrálně. Což je realistické. A místy otravné. Právě na dynamice mezi matkou a dcerou stojí velká část napětí i humoru.

A právě proto nesměl seriál Ginny a Georgia chybět v naší internetové rubrice Strážce Streamu.

Ginny s bratrem Austinem na soudním procesu

Co víme doposud?

V první sérii se seznamujeme s hlavními postavami a pozvolna odhalujeme, že Georgia není žádná běžná máma. Její „ochrana rodiny“ zahrnuje i záhadná úmrtí. Ginny si mezitím hledá přátele, zamilovává se a řeší vlastní bolest a úzkosti. V druhé sérii se vše prohlubuje. Ginny bojuje s psychickými problémy, Marcus, což je její situationship, padá do deprese, a Georgia – ta se zasnoubí a zkouší vést normální život, zatímco ji z minulosti dohání temné věci, které by raději zamkla do šuplíku.

Finále druhé řady vygradovalo zatčením Georgi přímo během svatby. A její malý syn Austin přitom stál s očima dokořán, protože viděl víc, než by měl jakékoliv dítě kdy vidět.

Ginny a její vztah s otcem Zayonem je jako na houpačce. Ostatně jako se všemi.

Soud, náramek a pomalé tempo

Třetí série navazuje přesně tam, kde druhá skončila – a to je možná první kámen úrazu. V reálném čase totiž uběhlo několik let. A i když se nám Netflix snaží namluvit, že jde jen o pár dní, některé postavy už zkrátka nepůsobí tak „dětsky“ jako dřív. Zvlášť u postavy osmiletého Austina je ten časový skok dost vidět.

Ale dobře, přenesme se přes to. Georgia má domácí vězení, nosí náramek elektronického dohledu a čeká na soudní proces, ve kterém se bude zodpovídat za vraždu. Tvrdí, že šlo o čin z lásky a milosrdenství – a divák, pokud se do ní už v předchozích sériích zamiloval, jí to nejspíš opět sežere i s navijákem. Právě to je ta největší síla seriálu: dokáže nás přimět držet palce ženě, která by ve skutečnosti seděla za mřížemi do konce života.

Marcus a Ginny. Nekonečná láska. Bude čtvrtá série?

Ginny mezitím dospívá – konečně. Je míň hysterická, víc přemýšlí, snaží se být oporou a držet rodinu pohromadě. Její vztah s Marcusem je ale opět na houpačce, přátelství se mění, hranice se posouvají a rozhodně tu není nouze o výčitky, pláč ani momenty, kdy máte chuť křičet na obrazovku: „Proč si prostě nepromluvíte jako normální lidi?“

Tempo třetí řady je výrazně pomalejší. Kriminální napětí ustupuje do pozadí, místo toho sledujeme hodně vnitřních procesů. Terapie, výčitky, pokusy o nápravu. Těžištěm je Georgia – a její snaha zachovat rodinu, chránit děti, ospravedlnit své činy. I když ne vždy logicky. A ne vždy zákonně.

Ginny nejlepší kámoška Maxine. Která je zároveň i dvojče Marcuse.

Přesto všechno mě to baví. I když se některé vedlejší postavy ztratily z radaru a některé linky zůstaly nevyužité, hlavní osa drží. Dialogy jsou pořád chytré, atmosféra napínavá a humor decentní. Zůstává ten zvláštní mix – že chvíli brečíte, pak se smějete, pak vás napadne, že vlastně souhlasíte s vraždou. A pak se za to sami trochu stydíte.

Je to pořád trefa. Ale jinak

Třetí řada Ginny a Georgia je pomalejší, introspektivnější a méně výbušná než ty předchozí. Někoho může zklamat, že se víc mluví a míň šokuje. Ale komu šlo vždy hlavně o postavy – jejich vývoj, vztahy, morální šedé zóny – ten bude spokojený. Georgia zůstává brilantní antihrdinkou. Ginny roste. A divák… ten pořád neví, jestli by jim měl fandit, nebo je hlásit na policii.