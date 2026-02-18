Golf: Mýtus o sportu pro vyvolené padá. Je dostupnější než lyžování

Dlouhá léta v české společnosti přetrvává představa, že golf je výsadou milionářů, odehrávající se v uzavřeném světě luxusních resortů, a sportem, který „normální“ rodinný rozpočet zruinuje. Realita roku 2026 je však diametrálně odlišná.
foto: Golf Club Praha/ČGF

Pokud odhlédneme od prestižních golfových klubů, zjistíme, že golf je ve skutečnosti sportem, který je finančně srovnatelný s tenisem a v mnoha ohledech výrazně levnější než zimní lyžování.

Jednou z největších bariér pro nováčky bývá strach z ceny vybavení. Zatímco špičkové sady holí z nejnovějších kolekcí skutečně mohou stát desítky tisíc, začátečník nic takového nepotřebuje. V českém prostředí dnes skvěle funguje sekundární trh. Kvalitní kompletní golfový set (včetně bagu) od renomovaných značek lze v bazaru pořídit bez problémů do 10 000 Kč. Pro srovnání – tato částka u sjezdového lyžování často nepokryje ani nákup nových lyží a bot střední třídy. U golfu vám navíc tato investice vydrží mnoho let, protože hole nepodléhají tak rychlému opotřebení ani trendům jako lyžařské technologie.

Golf v České republice dávno přestal být sportem pro vyvolené

Srovnání s ostatními sporty: Golf vede na body

Při pohledu na provozní náklady je golf překvapivě lidový. Pokud se zaměříme na menší country kluby nebo malé akademie, kde hráč získá neocenitelné zkušenosti, hrací poplatky (green fee) se u devítijamkových hřišť pohybují v řádech stovek korun – typicky mezi 400 až 900 Kč.

SportPrůměrná cena za hodinu/denPoznámka
Lyžování1 200 – 1 800 Kč / denCena skipasu bez dopravy a vybavení
Tenis300 – 600 Kč / hodinaPronájem kurtu v sezóně
Golf (menší kluby)400 – 1000 Kč / hraHra na 9–18 jamek trvá 2 až 5 hodin

Dávno už není podmínkou, že hráč musí zaplatit vstupní klubový poplatek v řádu vyšších desítek tisíc korun. I tady se kluby a provozovatelé areálů přizpůsobují požadavkům hráčů a můžete se rozhodnout, zda si chcete zaplatit roční hru na jednom konkrétním hřišti - mnoho klubů nabízí roční členství s neomezenou hrou do 15 tisíc korun - nebo mít pouze levnou registraci a spolu s ní volnost hrát kdekoli dle vlastního uvážení.

Pokud se ještě na hřiště či akademii necítíte, není to žádný problém. Můžete vyrazit na driving range (cvičná odpaliště), kde vám za pár korun golfové hole zapůjčí.

Zdraví jako největší bonus: 10 tisíc kroků v přírodě

Golf není jen o odpalování míčků, ale především o chůzi. Během jednoho kola na 18 jamek hráč ujde v průměru 8 až 11 kilometrů v členitém terénu. To představuje ideální aerobní zátěž, která nezatěžuje klouby tak extrémně jako běh nebo tenis, ale přitom efektivně spaluje kalorie (kolem 1 200 až 1 500 kcal za hru).

Golf v České republice dávno přestal být sportem pro vyvolené

Lékařské studie potvrzují, že pravidelní golfisté se dožívají v průměru o pět let vyššího věku. Kombinace pohybu na čerstvém vzduchu, soustředění a eliminace stresu v zeleném prostředí funguje jako dokonalá prevence civilizačních chorob.

Málokterý sport navíc umožňuje, aby si spolu plnohodnotně zahráli sedmileté dítě, čtyřicetiletý rodič i sedmdesátiletý prarodič. Díky handicapovému systému mohou spolu soupeřit hráči různé výkonnostní úrovně, a přesto mít vyrovnaný výsledek. Golf se tak přirozeně stává vhodnou aktivitou pro společně strávený čas.

Zatímco na lyžích se rodina často „roztrhá“ podle výkonnosti na různé sjezdovky, v tenise si s horším hráčem, který sotva vrátí míček přes síť, nezahrajete, na golfu trávíte čtyři hodiny společně, v diskuzi a bez tlaku okolního světa. Většina menších českých klubů navíc nabízí velmi levná rodinná členství nebo zvýhodněné vstupy pro děti, což z golfu dělá dostupnou alternativu k víkendovým výletům do aquaparků či nákupních center.

Golf v České republice dávno přestal být sportem pro vyvolené. Je to zdravá, cenově dostupná a společensky nesmírně přínosná aktivita. Pokud vyměníte jeden prodloužený víkend v nákupním centru, kině nebo restauraci za základní golfový kurz a vybavení z druhé ruky, získáte koníček na celý život, který vám vrátí investované peníze v podobě lepší kondice a společných rodinných zážitků.

Témata: Golf, lyžování

