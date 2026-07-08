Co je Viking Row?
V překladu znamená Viking Row „vikingské veslování“ a přesně o to jde. Fanoušci si sednou a společně napodobují posádku vikingské lodi. Do rytmu bubnu přitom opakovaně křičí norské slovo „ro“, které znamená „vesluj“.
Chorál má připomínat slavné vikingské výpravy a na stadionech MS 2026 působí velmi efektně. Tisíce lidí se totiž pohybují naprosto synchronně, jako by skutečně seděli v jedné dlouhé lodi. Ze stadionů se oslava rychle rozšířila i do ulic.
Jak se zrodil světový hit?
Za nápadem stojí norský fanoušek Ole Frøystad, který jej na konci roku 2025 navrhl fanklubu Oljeberget. Poprvé se choreografie objevila při březnovém přípravném utkání se Švýcarskem.
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Metaloví fanoušci oslavu znají už dávno
Přestože se Viking Row celosvětově proslavilo až letos, podobný způsob „veslování“ znají už řadu let fanoušci metalové hudby. Běžně se objevuje například na koncertech švédské kapely Amon Amarth, která čerpá inspiraci právě z vikingské historie.
Skutečný boom ale přišel až během fotbalového mistrovství světa 2026. Videa norských fanoušků začala obletovat sociální sítě a Viking Row se během několika dní stal jednou z nejznámějších oslav celého turnaje.
Popularitě pomohlo i to, že jde o jednoduchou choreografii, do níž se může zapojit prakticky každý. Navíc dokonale vystihuje symbol, který si většina lidí s Norskem okamžitě spojí – Vikingy.
Vesluje už skoro celé Norsko
Nezůstalo jen u tribun. Oslavu převzaly školy, školky, nemocnice i domovy seniorů. Přidal se norský parlament i královská rodina.
Kuriózní video zveřejnily také norské ozbrojené síly. Pilot stíhačky F-35 v něm předvádí Viking Row přímo z kokpitu letounu. Oslavu ale napodobují i další jednotky norské armády.
Google přidal
Popularity trendu si všiml dokonce i Google. Pokud do jeho vyhledávače zadáte výraz „Viking Row“, objeví se speciální animace.
Po kliknutí na ikonu začnou přes výsledky vyhledávání postupně přejíždět malí vikingové na lodi a celá stránka se promění v krátkou veselou scénku.
Jde o takzvané easter egg, tedy skrytou animaci, kterou Google čas od času připravuje u mimořádně populárních kulturních nebo sportovních událostí.