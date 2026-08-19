Jedním z míst u hlavní stage byla zóna Tullamore D.E.W. Už cesta k ní byla součástí výzdoby. Návštěvníky k ní vedly stopy irského vlkodava, jehož podobizna v životní velikosti byla přímo v zóně. Nechyběly fotospoty a prostor, odkud bylo možné sledovat dění na hlavní stage trochu stranou od davu.
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Součástí zóny bylo také občerstvení. Tullamore D.E.W. se spojil s burgerovým podnikem Bearded Brothers, který na festival připravil speciální burger s irskou whiskey. K jeho nákupu návštěvníci dostali voucher na airbrushové dočasné tetování přímo v zóně.
Festival z výšky
Motiv zvířat se ostatně objevoval napříč celým festivalovým areálem. Jedním z nejvýraznějších prvků byla zhruba dvacet metrů vysoká vyhlídka z lešenářské konstrukce. Z jejího vrcholu bylo možné přehlédnout celý areál, součástí konstrukce byl také výrazný nápis ZOO. Další pohled z výšky nabídlo přibližně 35 metrů vysoké vyhlídkové kolo.
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Na opačném konci festivalového ruchu vznikl Tajemný les. Růžovo-bílé nafukovací a svítící objekty vytvořily prostor, kde se dalo na chvíli sednout a odpočinout si. Zatímco u hlavních scén pokračoval program, tady šlo především o chvíli klidu.
Nelenilo se!
Kdo chtěl naopak zůstat v pohybu, mohl zamířit do sportovní zóny. Na programu byl basketbal, fotbal, stolní fotbálek i další aktivity. Návštěvníci si mohli vyzkoušet také americký fotbal pod vedením hráčů Nitra Knights – házeli šišatým míčem nebo si zkoušeli střelbu na branku.
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Sport se spojil s hudbou také v roller disco zóně. Plocha s mantinely připomínajícími hokejové hřiště sloužila k jízdě na kolečkových bruslích. O hudbu se staral DJ a nechybělo ani světelné osvětlení.
Letošní Grape tak vedle koncertů nabídl řadu způsobů, jak strávit čas přímo v areálu. Někdo mohl vyrazit na vyhlídku nebo ruské kolo, jiný si zahrát basketbal či americký fotbal, projet se na bruslích nebo si najít klidnější místo v Tajemném lese. A kdo chtěl, mohl po stopách vlkodava zamířit do zóny Tullamore D.E.W.