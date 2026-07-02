Grilovací sezona začíná. Jak připravíte dokonalý steak přímo u vás na zahradě?

David Halatka
David Halatka
  15:30
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Na steaku ze svíčkové je úžasné, že odpustí chybky při grilování. Chutná jako...

Na steaku ze svíčkové je úžasné, že odpustí chybky při grilování. Chutná jako dort. | foto: Metro.cz

Pozornost zaslouží i příloha. Vsadili jsme na chimichurri i osmahnuté meruňky.
Vojta a Betty Urbanovi
Medium rare. Dobrou chuť!
Na steaku ze svíčkové je úžasné, že odpustí chybky při grilování. Chutná jako...
5 fotografií
Léto je v plném proudu a s ním i grilovací sezona. Na roštech už dávno nekončí jen špekáčky. Stále větší oblibě se těší kvalitní hovězí steaky. Mezi nimi kraluje svíčková.

Domácí grilování se čím dál víc inspiruje restauracemi. Místo klasických uzenin sahají Češi po kvalitním mase a chtějí si dopřát zážitek jako ze steakhouse.

Privátní značka K-Mistři od fochu z Modletic nabízí několik druhů hovězích steaků, ze kterých si vybere začátečník i zkušený grilmistr.

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Každý steak chutná jinak

Milovníci výrazné chuti a šťavnatého masa ocení rib eye steak, jehož typické mramorování zajistí, že maso zůstane po ugrilování krásně křehké.

Kdo dává přednost vyvážené chuti s menším podílem tuku, může sáhnout po sirloin steaku. Za nejjemnější variantu je pak považován steak ze svíčkové, který patří mezi nejluxusnější kusy hovězího masa.

Medium rare. Dobrou chuť!

Naopak rumpsteak zaujme výraznější chutí a pevnější strukturou. Je ideální pro ty, kteří mají rádi maso s charakterem.

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Na detailech záleží

Ani ten nejlepší kus masa ale nezaručí dokonalý výsledek, pokud se nepřipraví správně. Odborníci doporučují nechat steak před grilováním temperovat na pokojovou teplotu a po opečení ho několik minut odpočinout na teplém talíři. Právě díky tomu zůstane šťavnatý a plný chuti.

Recept na dokonalý steak od Vojty a Betty Urbanových ze soutěže MasterChef Česko

Vojta a Betty Urbanovi

Steak z hovězí svíčkové

4 porce

Suroviny:

4x steak z hovězí svíčkové, rozmarýn, sůl, pepř, olivový olej

Postup:

  • Maso si před grilováním musíme tzv. natemperovat. Vytáhněte ho alespoň 30 minut před grilováním z lednice a nechte stát v pokojové teplotě, aby na grilu neutrpělo teplotní šok. Mohlo by potom být tuhé.
  • Maso ze všech stran potřeme olejem, osolíme a opepříme.
  • Rozehřejeme si gril nebo pánev aspoň na ¾ maximálního výkonu (z pánve se musí kouřit!) a steak zprudka opečeme z každé strany 2-3 minuty dle výšky. Maso se nikdy nesnažte otočit, pokud to nejde – povrch se musí dostatečně opéct a pak se sám „pustí“. Steak ze svíčkové bývá vyšší, proto ho zatáhněte i z boků tak, aby na povrchu masa nezůstalo žádné syrové místo. To už ale stačí jen krátce – cca 20 sekund na každé ploše.
  • U kvalitních steaků je nejčastějším stupněm propečení tzn. medium rare (středně krvavý), kdy je teplota středu masa mezi 54-57 stupni Celsia. Zkušený kuchař to sice dokáže odhadnout i pohmatem, ale ideálním pomocníkem je vpichový teploměr, který se dá sehnat velmi levně. Ovšem dejte si velký pozor, abyste špičkou teploměru vždy správně trefili střed masa. Když teploměr zahlásí 54 stupňů, je na čase ukončit tepelnou úpravu. Pokud jste této teploty jádra nedosáhli už na pánvi, přesuňte maso na dodělání do trouby rozehřáté na 180-200 stupňů Celsia a dopečte jej.
  • A poslední zlaté pravidlo - steaky nechte ještě 5 minut odpočívat (ideálně na dřevěném prkénku), aby při krájení nevytekla šťáva.

Pozornost zaslouží i příloha. Vsadili jsme na chimichurri i osmahnuté meruňky.

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