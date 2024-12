Grinchův „táta“ měl problémy kvůli ginu. Než vytvořil zlého skřítka, kritizoval Hitlera

Theodor Geisel se narodil v roce 1904 v americkém Springfieldu. Jeho otec zde vedl rodinný pivovar, který však musel kvůli prohibici zavřít. Kvůli ní měl problémy i Geisel mladší. Během studia na Dartmouth College ho totiž přistihli, jak se spolužáky na pokoji pije gin, což bylo v době prohibice nezákonné. Jako trest mu bylo zakázáno podílet se na mimoškolních aktivitách včetně práce na školním humoristickém časopise. Aby mohl pokračovat v psaní, začal Geisel používat pseudonym Dr. Seuss.

Ve studiu pokračoval na Lincoln College v Oxfordu, kde chtěl získat doktorát z anglické literatury. Tam se také seznámil se svou budoucí manželkou, která ho přesvědčila, aby se věnoval spíše ilustraci. V roce 1927 studium ukončil bez titulu a začal posílat své kresby a texty do časopisů, nakladatelství a reklamních agentur. Jeho první publikovaná karikatura se objevila 16. července 1927 v časopise The Saturday Evening Post. Poté se přestěhoval do New Yorku, kde získal práci v humoristickém časopise Judge. Následně se začal prosazovat i v reklamě, což mu vydělalo peníze na cestování.

Jeho první knižní publikací byla sbírka dětských vtipů, kterou ilustroval. Geisela úspěch povzbudil k tomu, aby napsal a ilustroval vlastní slabikář, ve kterém vystupovala „zvláštní zvířata“. Kniha však u nakladatelů neuspěla.

Jeho kariéru následně ovlivnila druhá světová válka, během níž se věnoval politickým karikaturám. Na paškál si bral například Adolfa Hitlera nebo Benita Mussoliniho. V roce 1943 dokonce Geisel vstoupil do armády a vedl Oddělení animace první filmové jednotky.

Po válce se vrátil k psaní dětských knih. Jeho asi nejznámější dílo bylo vydáno v roce 1957. Veršovaná kniha Jak Grinch ukradl Vánoce! byla několikrát adaptována pro film či televizi.

Jim Carrey v masce