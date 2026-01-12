Grok vznikl s jasnou filozofií. Jeho tvůrci slibovali nástroj, který nebude přehnaně opatrný, nebude se vyhýbat kontroverzním tématům a nabídne uživatelům širší prostor pro kreativitu. Za projektem stojí miliardář Elon Musk, dlouhodobý kritik regulace digitálních platforem a moderování obsahu, který opakovaně tvrdí, že technologické firmy by neměly rozhodovat o tom, co je ještě přijatelné a co už ne.
Zpočátku Grok nijak zásadně nevybočoval. Nabízel textové odpovědi, shrnutí informací a základní práci s obrázky. Jeho možnosti byly technicky omezené a většina problematických požadavků jednoduše neprošla. Ne proto, že by je systém považoval za nepřípustné, ale proto, že je neuměl zpracovat.
Zlom jménem fotorealistické obrázky
Situace se změnila v roce 2024, kdy společnost xAI rozšířila Grok o nový obrazový model Aurora, schopný generovat vysoce realistické vizuály. Spolu s tím přibyl i režim zaměřený na tvorbu sugestivního obsahu. To, co zpočátku působilo jako relativně nevinný experiment, se velmi rychle posunulo jinam.
Na podzim začali uživatelé Grok využívat k úpravám vlastních fotografií, typicky k přidávání tematických kostýmů nebo stylizovaných outfitů. Brzy se ale ukázalo, že stejný mechanismus lze použít i na snímky jiných lidí. Stačilo nahrát fotografii a zadat jednoduchý příkaz k nahrazení oblečení.
Masové zneužívání a virální šíření
Ke konci roku 2025 se z jednotlivých pokusů stal masový jev. Na platformě X (dříve Twitter – pozn. red.) se začaly objevovat tisíce fotorealistických obrázků, které zobrazovaly konkrétní ženy, včetně známých osobností i zcela neznámých lidí, a to v sexualizovaných podobách, aniž by s tím dotyčné osoby jakkoli souhlasily.
Řada těchto příspěvků pocházela z účtů s modrým ověřením, tedy od platících uživatelů s vyšším dosahem. Některé z nich nasbíraly desetitisíce zhlédnutí a staly se virálními. Podle odhadů odborníků vznikaly ke konci prosince desítky až stovky takových obrázků každou hodinu. Skutečný rozsah problému přitom zůstává nejasný. Změny v technickém rozhraní platformy X výrazně omezily možnost systematického monitoringu.
Reakce xAI. omluva a sliby
Na začátku ledna přišla reakce. Grok zveřejnil veřejnou omluvu a xAI oznámila, že posílí ochranné mechanismy. Elon Musk současně prohlásil, že každý, kdo Grok využije k vytváření nelegálního obsahu, ponese odpovědnost, jako by jej sám nahrál.
Tato slova ale rychle narazila na realitu. Problematické příspěvky se na platformě objevovaly i nadále a kritici připomínali, že po Muskova převzetí Twitteru v roce 2022 došlo k výraznému oslabení týmů zodpovědných za bezpečnost a důvěru. Omezení generování obrázků pouze na platící uživatele navíc podle expertů problém neřeší. Právě prémiové účty patří mezi hlavní producenty sporného obsahu.
Proč to u konkurence nefunguje
Kauza Grok vynikla i díky srovnání s jinými nástroji. ChatGPT od OpenAI nebo Gemini od Google mají zabudované ochrany, které brání realistickému zobrazování konkrétních skutečných osob bez jejich souhlasu. Takové požadavky systém automaticky odmítne.
U Groku tyto zábrany buď chyběly, nebo byly nastaveny natolik benevolentně, že v praxi neplnily svou funkci. Výsledkem bylo prostředí, které přitahovalo obsah, jenž jiné platformy aktivně vylučují, od nenávistných projevů přes porušování autorských práv až po nesouhlasně sexualizované obrázky.
Regulátoři a otevřená otázka odpovědnosti
Případ Grok ihned zaujal regulátory ve Velké Británii, Evropské unii, Indii i Austrálii. V českém kontextu by podobné jednání mohlo být posuzováno jako zneužití identity k výrobě pornografického obsahu, což je podle platné legislativy trestným činem.
Kauza tak překročila hranice technologické debaty. Nejde už jen o jeden chatbot, ale o precedent. Kdo nese odpovědnost za to, co generativní AI umožní, pokud je zneužití nejen předvídatelné, ale dlouhodobě tolerované?
Investice v řádu desítek miliard dolarů ukazují, že Elon Musk vsadil na umělou inteligenci jako klíčový byznys. Zda stejnou váhu přikládá i odpovědnosti za její dopady, zůstává otevřenou otázkou. Stejně jako to, zda platforma X ještě chce nebo dokáže hrát roli odpovědného aktéra ve veřejném digitálním prostoru.