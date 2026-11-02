Ve Vice City se tentokrát vyplatí chvíli postát. Pozorovat západ slunce, dění na chodníku nebo reakce lidí, kterým vstoupíte do cesty. Nové Grand Theft Auto chce vedle zločineckého příběhu nabídnout také přesvědčivější každodenní život. A právě kvůli němu vývojáři sáhli i na zdánlivou drobnost: rychlost, jakou v herním světě plyne čas.
GTA VI má vyjít ve čtvrtek 19. listopadu. Před návratem do ulic však stojí za to vyřešit několik praktických otázek. Od podpory češtiny přes rozdíly mezi edicemi až po obsah krabice, ve které tentokrát nenajdete disk.
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Co bude jinak než v GTA 5?
Delší západy slunce a noci, které neskončí tak rychle. GTA 6 prodlouží cyklus střídání dne a noci. Důvod? Když vývojáři zkoušeli nové prostředí s časovým nastavením GTA 5, jeho tempo už k detailnějšímu světu nesedělo. „Všechno působilo příliš rychle,“ vysvětlil magazínu Edge Rob Nelson, spoluvedoucí studia Rockstar North a šéf vývoje. Proměnit se mají také reakce chodců. Pozornost může vzbudit už to, že postava drží zbraň v rukou. Okolí přitom bude rozlišovat, zda ji hráč nese na zádech, nebo s ní kráčí připravený k použití.
Kdy přesně GTA 6 vyjde?
Oznámeným datem je 19. listopad 2026. K dnešku tak do vydání zbývá 17 kalendářních dní. Rockstar termín zveřejnil při odkladu oznámeném v listopadu 2025, který zdůvodnil potřebou dalších měsíců na dokončení a doladění hry.
Český PlayStation Store uvádí zpřístupnění 18. listopadu ve 23 hodin světového času UTC. V Česku to odpovídá půlnoci z 18. na 19. listopadu.
Bude mít GTA 6 české titulky?
Čeština v aktuálním oficiálním seznamu podporovaných jazyků chybí. Rockstar uvádí například angličtinu, němčinu, francouzštinu nebo polštinu, český ani slovenský jazyk však mezi nimi není. S oficiálními českými titulky tak počítat nelze.
Na jakých konzolích si zahrajete?
Pro vydání jsou potvrzené PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Starší PlayStation 4 ani Xbox One mezi oznámenými platformami nejsou.
Stejně tak Rockstar v aktuálním přehledu neuvádí PC verzi ani datum jejího případného vydání. Majitelé počítačů tedy zatím nemají potvrzený termín. Z toho ale nelze vyvozovat, že se na PC hra nikdy neobjeví. Jen si budete muset počkat.
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Kolik bude hra stát?
Český PlayStation Store i Xbox Store aktuálně nabízejí základní Standard Edition za 2 009 korun. Dražší Ultimate Edition stojí 2 499 korun.
Má smysl připlatit za Ultimate Edition?
Základní edice obsahuje samotnou hru. Ultimate přidává další herní obsah, například sportovní vůz ‚95 Grotti Cheetah, revolvery Hawk & Little Morgan, člun Shitzu Squalo, oblečení nebo sbírku klasických automobilů. Podle vývojářů se mají jednotlivé bonusy odemykat postupně během příběhu. Majitelé základní verze si však mohou rozšíření na Ultimate dokoupit samostatně.
Jaké bonusy dostanete k nákupu?
Balíček Vintage Vice City Pack obsahuje sedan Vapid Stanier z roku 1955 s garáží, oblečení a účesy pro hlavní dvojici i speciální vzor pro zbraně. Podle Rockstaru ho získají předobjednávky a nákupy uskutečněné před 20. listopadem. Nabídka tedy zahrnuje i samotný den vydání.
U digitální nabídky je navíc měsíc členství GTA+ bez dalšího poplatku. To se ale po využití automaticky mění na pravidelně placené předplatné, pokud ho zákazník nezruší.
Kdy půjde hru stáhnout?
Předběžné stahování digitálních předobjednávek má začít 12. listopadu o místní půlnoci. Hráči si tak mohou připravit instalaci ještě před premiérou a nečekat na stažení až po zpřístupnění hry. Nejde však o týdenní přednostní přístup. Datum vydání zůstává 19. listopadu.
Co najdete v krabicové verzi?
Tady může přijít překvapení pro každého, kdo očekává herní disk. Rockstar u oznámené krabicové verze uvádí pouze kód pro stažení digitální hry. Disk součástí balení nebude.
Krabicová varianta má být dostupná k odeslání a vyzvednutí u prodejců od 12. listopadu, aby zákazníci mohli využít předběžné stahování.
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Kde se GTA 6 odehrává?
Hra zavede hráče do Vice City a okolního státu Leonida. V centru dění budou Jason Duval a Lucia Caminos. Zdánlivě snadná akce se jim nepovede a dvojice se ocitne uprostřed rozsáhlého zločineckého spiknutí.
Jason vyrůstal mezi podvodníky a zločinci, sloužil v armádě a pracuje pro místní drogové překupníky. Lucia se dostala z vězení a je odhodlaná změnit svůj život. Jejich zázemí i motivace Rockstar přibližuje v oficiálních profilech postav.
Dvě hlavní postavy. Znamená to hraní ve dvou?
Rockstar představuje GTA VI jako hru pro jednoho hráče. Jason a Lucia tedy sami o sobě neznamenají kooperaci, při které by každý člověk ovládal jednu postavu. PlayStation Store uvádí jednoho hráče a podporu hraní offline.
Kde najdete nové ukázky?
Na oficiálním webu GTA VI jsou dostupné trailery, delší ukázka An Extended Look i launch trailer zveřejněný 15. října. Prohlédnout si lze také postavy a jednotlivá místa. Ukázky tak mohou čekání zkrátit, na hodnocení výsledné hry si ale hráči musejí počkat do vydání.