Když vyšel předchozí díl, někteří jeho dnešní fanoušci ještě chodili do školy. Teď mají práci, rodinu a na hraní si musí vyhradit čas mezi nákupem a uspáváním dětí. Grand Theft Auto V vstoupilo do obchodů 17. září 2013. Pokračování s šestkou v názvu přichází tento čtvrtek, po více než třinácti letech.
Právě dlouhá mezera mezi oběma díly se stala vděčným námětem internetových vtipů. Lidé sdílejí dvojice fotografií, na kterých porovnávají, jak vypadali při vydání pátého dílu a jak vypadají nyní. Tenhle formát se šíří už od doby oznámení první upoutávky na pokračování.
Nejdřív je potřeba konzole
Buďte v obraze
Pro ty, které herní svět míjí:
Kdo se chce přidat hned při vydání, potřebuje také odpovídající zařízení. GTA 6 vychází pro PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Případné pořizování konzole ovšem může rodinný rozpočet pocítit. Při kontrole nabídek 16. listopadu stál PlayStation 5 Slim s mechanikou a terabajtovým úložištěm u prodejce Smarty 16 690 korun. Alza uváděla u digitální verze s úložištěm 825 GB cenu 15 490 korun.
Ceny konzolí letos rostly, nelze to však jednoduše připsat očekávané hře. Sony oznámilo globální zdražení od 2. dubna a odůvodnilo ho ekonomickými tlaky.
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Dovolená tentokrát bez kufru
Další položkou příprav je volný čas. Někteří fanoušci si ho zajišťují rovnou v pracovním kalendáři. Personální společnost Remote zaznamenala u zaměstnanců na své globální platformě na den vydání o 32 procent více rezervovaného volna než na srovnatelný čtvrtek předchozího roku. Část lidí přitom GTA výslovně zmiňuje i v poznámce k žádosti.
Čtvrteční vydání takovým plánům přeje. Dva dny dovolené znamenají pro zaměstnance s běžným pracovním týdnem čtyři dny volna včetně víkendu. Právě čtvrtek s pátkem spojuje téměř třetina žádostí zahrnujících den vydání.
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Miláčku, tady mi to podepiš
Volno v práci ovšem ještě nezaručuje nerušený pobyt před televizí. Internetový humor proto přidal další dokument. Partnerskou smlouvu. Její česká verze s logem GTA 6 počítá s podpisem přítelkyně či manželky a přítele či manžela. V pěti bodech pak upravuje domácí soužití ve prospěch hráče.
První bod mu vyhrazuje období od 19. do 29. listopadu, během kterého si chce hraní dopřávat podle libosti. Druhý řeší pohyb po obýváku. Přecházet před televizí či monitorem během herních úkolů, příběhových scén nebo loupeží se zapovídá. Dokument výslovně pamatuje i na hraní přes internet.
Třetí bod chrání hráče před nevyžádanými komentáři ve chvíli, kdy se mu nedaří. Pokud jeho postava zemře, skončí v rukou policie nebo nezvládne úkol, partnerka mu nemá připomínat, že jde pouze o zábavu, že může pokračovat později nebo že už u obrazovky strávil dost času.
Čtvrté pravidlo odkládá rozhovory, pochůzky i drobnou pomoc v domácnosti na dobu po dokončení rozehraného úkolu nebo dosažení bezpečného místa ve hře. Ve stejné frontě mají podle smlouvy počkat také objetí a polibky.
Poslední bod nabízí ústupek. Kdo hráči hru koupil nebo na ni přispěl alespoň 40 dolary, může jedno z pravidel o vyrušování vyškrtnout. Příspěvek na nákup tak v tomhle žertu zajišťuje i jisté slovo při vyjednávání.
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Po třinácti letech je zpět
A na co se vlastně čekalo tak dlouho? GTA 6 vrátí hráče do Vice City, kde budou sledovat kriminální příběh Jasona a Lucie. Vedle automobilových honiček a loupeží má nabídnout také propracovanější život v ulicích: kolemjdoucí mají citlivěji reagovat na chování hráče a pomalejší střídání dne a noci dopřeje více času třeba na pozorování západu slunce. České zájemce ale čeká i několik praktických překvapení. Oficiální české titulky chybějí a v krabicovém vydání místo disku najdou kód ke stažení hry.