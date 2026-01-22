Když herní společnost Rockstar Games v prosinci 2023 zveřejnila první oficiální trailer ke hře Grand Theft Auto VI, herní internet se na několik dní prakticky zastavil. Video během krátké doby nasbíralo desítky milionů zhlédnutí a potvrdilo, že návrat GTA není jen další herní premiérou, ale globální kulturní událostí.
Poslední díl série, GTA V, vyšel už v roce 2013. Od té doby se prodalo přes 190 milionů kopií a hra si i po více než deseti letech udržuje aktivní komunitu hráčů díky online režimu GTA Online. Očekávání od nástupce jsou proto mimořádná.
Studio potvrdilo, že GTA 6 míří nejprve na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Přesné datum vydání zatím oficiálně oznámeno nebylo, Rockstar však hovoří o vydání ke konci roku 2026. O verzi pro PC se zatím pouze spekuluje, vyjít by však mohla v roce 2027.
Vice City v moderní podobě
Nový díl série se odehrává ve fiktivním státě Leonida, inspirovaném americkou Floridou. Jeho centrem je Vice City – město, které fanoušci znají už z legendárního dílu GTA: Vice City z roku 2002.
Tentokrát se ale nejedná o stylizovanou verzi 80. let. Trailer ukazuje moderní metropoli plnou influencerů, sociálních sítí, mobilních telefonů, luxusních pláží i pochybné kriminální periferie. Rockstar zjevně navazuje na svou tradici satiry současné Ameriky, tentokrát zaměřené na online kulturu, virální videa a mediální hysterie.
Tvůrci zároveň potvrdili, že se hra nebude odehrávat pouze v jednom městě. Region Leonida má zahrnovat více typů prostředí, od hustě zastavěného města, přes venkov, bažiny a pobřeží až po menší osady. Očekává se tak dosud největší a nejrozmanitější mapa v historii série.
GTA 6 by podle spekulací měl být navíc levnější. Hovoří se o částce 80 dolarů, tedy zhruba 1659 korun.
Lucia a Jason. Nový kriminální pár
Poprvé v historii série bude jednou z hlavních postav žena. Jmenuje se Lucia a v traileru ji vidíme jak ve vězeňském prostředí, tak při ozbrojených loupežích po boku svého partnera Jasona.
Rockstar oficiálně potvrdil, že GTA 6 bude mít dvě hratelné hlavní postavy. Jejich dynamika připomíná klasický motiv Bonnie a Clyde, tedy kriminální pár, který společně čelí následkům svých činů.
Technologický skok a živější svět
Z traileru je patrné, že důraz je kladen i na detaily. Drobné interakce mezi postavami, realistický pohyb davů, prostředí reagující na chování hráče a bohatší vizuální styl než kdy dřív.
Rockstar zatím nezveřejnil žádné konkrétní informace o herních mechanikách, online režimu ani ekonomickém modelu hry. Fanoušci ale očekávají další evoluci GTA Online – možná v podobě samostatné platformy navázané na GTA 6.
Příběh fanouška, který se bojí, že se hry nedožije
Vedle herního hype se kolem GTA 6 objevil i silný lidský příběh. Na začátku roku 2024 se na sociálních sítích a v herních médiích objevil případ nemocného fanouška, jehož blízcí veřejně požádali Rockstar Games, aby mu umožnili zahrát si GTA 6 ještě před oficiálním vydáním. Sám mladý fanoušek se totiž obává, že se premiéry hry vůbec nedožije.
Prosba se rychle rozšířila po internetu a získala masivní podporu fanoušků. Rockstar Games na žádost reagoval soukromě. Údajně s fanouškem skutečně komunikovala. Konkrétní detaily nebyly zveřejněny, ale herní média jako PC Gamer potvrdila, že Rockstar se případem zabýval.
RAGE
Rockstar je známý tím, že každým novým dílem posouvá technické hranice. GTA 6 běží na modernizované verzi enginu RAGE, který má přinést.