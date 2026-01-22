GTA 6 se vrací. Proč je Grand Theft Auto VI nejočekávanější hrou desetiletí

Po více než deseti letech od vydání GTA V se Rockstar Games chystá vrátit svou nejslavnější sérii na scénu. Grand Theft Auto VI (GTA) slibuje moderní Vice City, dvojici hlavních postav a dosud nejambicióznější otevřený svět v historii značky. Hra, která ještě ani nevyšla, už v současnosti láme rekordy a přitom se kolem ní odehrávají i silné lidské příběhy, včetně prosby těžce nemocného fanouška, který se bojí, že se premiéry vůbec nedožije.
Když herní společnost Rockstar Games v prosinci 2023 zveřejnila první oficiální trailer ke hře Grand Theft Auto VI, herní internet se na několik dní prakticky zastavil. Video během krátké doby nasbíralo desítky milionů zhlédnutí a potvrdilo, že návrat GTA není jen další herní premiérou, ale globální kulturní událostí.

Poslední díl série, GTA V, vyšel už v roce 2013. Od té doby se prodalo přes 190 milionů kopií a hra si i po více než deseti letech udržuje aktivní komunitu hráčů díky online režimu GTA Online. Očekávání od nástupce jsou proto mimořádná.

Grand Theft Auto: Vice City - Definitive Edition

Studio potvrdilo, že GTA 6 míří nejprve na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Přesné datum vydání zatím oficiálně oznámeno nebylo, Rockstar však hovoří o vydání ke konci roku 2026. O verzi pro PC se zatím pouze spekuluje, vyjít by však mohla v roce 2027.

Vice City v moderní podobě

Nový díl série se odehrává ve fiktivním státě Leonida, inspirovaném americkou Floridou. Jeho centrem je Vice City – město, které fanoušci znají už z legendárního dílu GTA: Vice City z roku 2002.

Grand Theft Auto: Vice City - Definitive Edition

Tentokrát se ale nejedná o stylizovanou verzi 80. let. Trailer ukazuje moderní metropoli plnou influencerů, sociálních sítí, mobilních telefonů, luxusních pláží i pochybné kriminální periferie. Rockstar zjevně navazuje na svou tradici satiry současné Ameriky, tentokrát zaměřené na online kulturu, virální videa a mediální hysterie.

Tvůrci zároveň potvrdili, že se hra nebude odehrávat pouze v jednom městě. Region Leonida má zahrnovat více typů prostředí, od hustě zastavěného města, přes venkov, bažiny a pobřeží až po menší osady. Očekává se tak dosud největší a nejrozmanitější mapa v historii série.

GTA 6 by podle spekulací měl být navíc levnější. Hovoří se o částce 80 dolarů, tedy zhruba 1659 korun.

Lucia a Jason. Nový kriminální pár

Poprvé v historii série bude jednou z hlavních postav žena. Jmenuje se Lucia a v traileru ji vidíme jak ve vězeňském prostředí, tak při ozbrojených loupežích po boku svého partnera Jasona.

Grand Theft Auto 6

Rockstar oficiálně potvrdil, že GTA 6 bude mít dvě hratelné hlavní postavy. Jejich dynamika připomíná klasický motiv Bonnie a Clyde, tedy kriminální pár, který společně čelí následkům svých činů.

Grand Theft Auto 6

Technologický skok a živější svět

Z traileru je patrné, že důraz je kladen i na detaily. Drobné interakce mezi postavami, realistický pohyb davů, prostředí reagující na chování hráče a bohatší vizuální styl než kdy dřív.

Rockstar zatím nezveřejnil žádné konkrétní informace o herních mechanikách, online režimu ani ekonomickém modelu hry. Fanoušci ale očekávají další evoluci GTA Online – možná v podobě samostatné platformy navázané na GTA 6.

Grand Theft Auto 6

Příběh fanouška, který se bojí, že se hry nedožije

Vedle herního hype se kolem GTA 6 objevil i silný lidský příběh. Na začátku roku 2024 se na sociálních sítích a v herních médiích objevil případ nemocného fanouška, jehož blízcí veřejně požádali Rockstar Games, aby mu umožnili zahrát si GTA 6 ještě před oficiálním vydáním. Sám mladý fanoušek se totiž obává, že se premiéry hry vůbec nedožije.

Grand Theft Auto 6

Prosba se rychle rozšířila po internetu a získala masivní podporu fanoušků. Rockstar Games na žádost reagoval soukromě. Údajně s fanouškem skutečně komunikovala. Konkrétní detaily nebyly zveřejněny, ale herní média jako PC Gamer potvrdila, že Rockstar se případem zabýval.

RAGE

Rockstar je známý tím, že každým novým dílem posouvá technické hranice. GTA 6 běží na modernizované verzi enginu RAGE, který má přinést.

  • realističtější animace postav,
  • výrazně pokročilejší umělou inteligenci,
  • dynamičtější chování NPC,
  • propracovanější fyziku vozidel i prostředí,
  • živější město s proměnlivým počasím a denním cyklem

