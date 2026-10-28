Původní irský svátek Samhain (vyslovuje se správně Sahwin) označoval konec sklizně a příchod temnější poloviny roku. Pro Kelty šlo o významný okamžik, který byl spojený nejen se změnou ročního období, ale také s představou, že se v tuto dobu ztenčuje hranice mezi světem živých a světem mrtvých.
„Staří Keltové věřili, že hranice mezi naším světem a podsvětím je v tomto období velmi tenká. Proto se lidé převlékali do kostýmů, aby odehnali zlé duchy,“ vysvětluje Kevin Piggott z Tullamore.
Od konce sklizně k Halloweenu
Součástí oslav byly také velké ohně, které měly duchům symbolicky ukázat cestu pryč. Lidé nabízeli jídlo jako dary nadpřirozeným bytostem a vydlabávali tuříny, aby od sebe zlé síly odradili. Právě tradice vyřezávání zeleniny později přerostla v dnešní ikonický symbol Halloweenu – vydlabanou dýni.
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Irská tradice přitom nebyla jen o strachu. Samhain byl také příležitostí setkávat se, vyprávět příběhy a společně překonat příchod dlouhých a temných měsíců. Podle Kevina právě zde můžeme hledat i jeden z důvodů, proč se v Irsku staly hospody tak důležitým místem společenského života.
„Irové vždycky hledali způsoby, jak si v temnější části roku zvednout náladu. Hospoda se proto stala přirozeným místem, kde se lidé v chladných, tmavých a deštivých měsících mohli potkávat, smát se a vyprávět si příběhy,“ říká.
Společně a s pořádnou dávkou zábavy
Zatímco původní oslavy měly silnou duchovní a rituální stránku, dnešní Halloween v Tullamore je především společenskou událostí. Místní bary připravují tematické večery, lidé vyrážejí v kostýmech a nechybí speciální drinky inspirované podzimem a Halloweenem.
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„Je to jedna z nejlepších nocí v roce, kdy můžete vyrazit ven a slavit. Všechno je hlavně o zábavě a o tom být s přáteli,“ popisuje Kevin.
Amerika ho proměnila v fenomén
Jak se ale z původně irské tradice stal globální svátek? Významnou roli sehráli irští emigranti, kteří v 19. století odcházeli do Spojených států a dalších částí světa a své zvyky si brali s sebou. Ve Spojených státech se tradice postupně proměnila a Halloween získal podobu, jakou známe dnes – od velkých večírků přes koledování až po propracované kostýmy a výzdobu.
„Irští emigranti si svou tradici přivezli s sebou. Američané mají rádi zábavu a svátky dokážou posunout na další úroveň. Podobně jako u St. Patrick’s Day vzali irský svátek a udělali ho větší, teatrálnější a ještě výraznější,“ říká Kevin.
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A že je Halloween s Irskem spojený dodnes, dokazuje řada dalších příběhů. Jedním z nejslavnějších irských autorů spojených s temnou a strašidelnou atmosférou je Bram Stoker, autor legendárního Draculy. Irský původ má také jeden z nejzajímavějších halloweenských příběhů posledních let: část seriálu Wednesday, inspirovaného Addamsovou rodinou, se natáčela právě v Tullamore, u historického Charleville Castle na okraji města.
Když se Halloween potká s Tullamore
Tullamore je známé nejen svou historií, ale také jako domov slavné irské whiskey Tullamore D.E.W. Pro Kevina je tak Halloween přirozenou součástí života ve městě, kde se historie, tradice a současná kultura potkávají každý den.
A jak vypadá Halloween, když člověk vyrazí z Irska do světa? Kevin má vlastní velmi živou zkušenost. Jeden Halloween strávil v New Yorku a cestou na večírek do Brooklynu zažil scénu, která by klidně mohla pocházet z filmu.
„Byl jsem v přeplněném metru a kolem mě byli Batmani, Spidermani a nejrůznější další superhrdinové. A mezi nimi spousta zdravotních sester pokrytých falešnou krví,“ vzpomíná.
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Právě v tom je možná kouzlo Halloweenu. Z tradice, která kdysi v Irsku označovala konec sklizně a příchod temné části roku, se stal svátek, který dnes spojuje lidi napříč kontinenty. A přestože se jeho podoba za staletí výrazně změnila, jeho irské kořeny zůstávají dodnes překvapivě dobře viditelné.
A v Tullamore, kde se tradice setkává se současným životem, se Halloween slaví přesně tak, jak by se na irský svátek slušelo – s přáteli, příběhy a kostýmy.