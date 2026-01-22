A že nešlo po planý poplach či volání od choromyslného občana pochopila hlídka hned na místě. „Vačnatec Kevin ze soukromé zoo se rozhodl prozkoumat svět. I když trochu rozrušený byl plný energie a policisty trochu prohnal po zahradách. Ani se nijak nenechal rozhodit na silnici auty jedoucími v opačném směru jízdu a dle pravidel silničního provozu po pravé straně pokračoval ve svém hopsání,“ pokračuje profil Policie ČR vesele ve vyprávění.
Policie i klokan vyrazili na výlet
Pak se zástupci policie rozhodli vzít budoucnost do vlastních rukou. „Na výjezdu z obce Bohatice se policistům podařilo jeho cestovatelské plány přehodnotit a nasměrovat jej ze silnice do bezpečí přilehlé cesty a zahrady. Zde proběhlo sportovní klání, během kterého se klokan snažil nejen unikat, ale zároveň důkladně otestoval fyzickou kondici zasahujících policistů. Nakonec se jej podařilo nasměrovat k plotu a za použití doporučené techniky bezpečně odchytit,“ pokračoval příspěvek.
Vše dopadlo dobře. Kevin je zpátky u svého majitele, živý a zdravý. „Doufejme, že i poučený, že na silnici je bezpečno jen v policejním autě,“ dodala Policie ČR závěrem.