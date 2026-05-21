Hana Špirková: Současné šedesátnice jsou pod velkým tlakem, učíme je myslet na sebe

Iveta Benáková
  19:09
Hana Špirková založila projekt Stříbrná generace, ve kterém se věnuje ženám v předseniorním věku (asi 55–65 let), které jsou často dlouhodobě zvyklé fungovat pro ostatní. Starají se o rodinu, domácnost, mnohdy ještě pracují a na sebe jim už nezbývá čas ani energie. „Nabízíme jim prostor, kde se mohou na chvíli zastavit, uvědomit si, co už dělat nemusí, a začít si postupně ulevovat,“ říká Špirková, která s projektem získala 2. místo v podnikatelském akcelerátoru od organizace M.arte.
Hana Špirková je máma tří dětí. Projekt rozjela během rodičovské ještě s kolegyní, která pracuje na částečný úvazek. | foto: Archiv H. Š.

Pojem Stříbrná generace zní noblesně. Je to záměrný protipól toho, jak se o lidech 55+ někdy mluví či smýšlí?
Asi je to trochu záměr. Chtěla jsem nabídnout jiný jazyk pro životní etapu, která bývá často popisována spíš jako období úpadku nebo konce aktivního života. Přitom mnoho lidí 55+ vstupuje do úplně nové fáze života. Mají spoustu zkušeností, větší nadhled, někdy i více svobody a chuť něco měnit. Znám lidi, co začali kolem šedesátky podnikat nebo úplně změnili kariéru. Stříbrná generace je navíc pojem, který se pro tuto věkovou kategorii používá i v zahraničí.

V jaké situaci vás napadlo tento projekt založit a s jakým cílem?
První inspirací mi byl článek v Respektu někdy na podzim roku 2024, kde se psalo o americkém programu pro bankovní manažery, kteří po šedesátce hledají novou náplň života. Postupně jsem zjišťovala, že u nás je téma stárnutí a přechod do důchodu tak trochu tabu a začala se zaměřovat zejména na ženy 55+, které jsou často dlouhodobě přetížené péčí o děti, vnoučata, ale zároveň i stárnoucí rodiče a do toho ještě pracují na plný úvazek. Navíc na sebe moc nemyslí a do důchodu pak často přichází vyčerpané, bez energie a bez prostoru samy pro sebe. My se snažíme ještě před důchodem těmto ženám pomoci, inspirovat je, ukázat jim, že i další životní etapa může být aktivní, zajímavá a naplněná.



Kdybychom vedli tento rozhovor před 30 lety, vypadal by úplně jinak. V čem jsou současné padesátnice, šedesátnice či sedmdesátnice jiné, než byly jejich mámy?
Ano, to je pravda. Když srovnám, že moje babička byla v šedesáti už pět let v důchodu a moje mamka ve stejném věku pracuje na plný úvazek, tak je to úplně jiná situace. Řekla bych, že na ženy kolem 60 je v tomto věku kladen větší tlak na to všechno zvládnout. Tyto ženy byly vychovány v tom, že prostě „musí vydržet“ – dost často se nám toto téma objevuje na našich setkáních. Zároveň ale když si na sebe najdou současné šedesátnice, sedmdesátnice čas, mají spoustu možností, čemu se věnovat. Chtějí ještě cestovat, učit se nové věci, být aktivní a mít vlastní prostor. Jen, jak jsem již říkala, mi přijde, že na to mají pod návalem povinností málo času.

Často se mluví o tom, co mladí mohou naučit starší, ale napadá vás něco, co se generace Z například může naučit jen od té stříbrné?
Myslím, že schopnost vydržet a přizpůsobovat se změnám. Současná generace 55+ zažila obrovské společenské i technologické proměny, dětství prožila v komunismu, na pracovní trh vstupovala po revoluci, museli se naučit používat nové technologie. Umí se přizpůsobit, improvizovat a zvládat nejistotu. A to bych řekla, že je možná důležitější dovednost než kdy dřív.

Když mluvíme o tom, co se musela tato generace naučit. Digitální svět je džunglí plnou nástrah. Je podle vás nepřítelem nedostatek technických znalostí?
Řekla bych, že neznalost technologií je určité stigma, se kterým se lidé stříbrné generace potýkají. Z mojí zkušenosti je většina lidí 55+ digitálně mnohem zdatnější, než si společnost myslí. Když to vezmu podle statistik, ve věkové kategorii 55–65 let máme 800 tisíc žen, z toho 700 tisíc je na internetu a asi 400 tisíc používá Facebook. Nemají problém účastnit se webinářů, diskutovat v on-line skupině, reagovat na e-maily. Osvěty ohledně digitálních podvodů není nikdy dost, ale nemyslím si, že by lidé ve stříbrné generaci byli automaticky důvěřivější nebo méně odolní než ostatní.

Česko se potýká s fenoménem ageismu (diskriminace na základě věku – pozn. redakce). Kde ho jako zakladatelka projektu pociťujete nejsilněji? Je to na trhu práce, v komunikaci firem, nebo v našich vlastních hlavách?
Myslím, že ageismus často začíná v našich hlavách a v tom, jak o stárnutí jako společnost mluvíme. Pořád máme tendenci spojovat vyšší věk hlavně s úbytkem sil nebo pasivitou. Přitom česká populace rychle stárne a firmy i společnost budou muset reagovat na to, že lidé po padesátce budou stále déle aktivní, v pracovním i osobním životě. Myslím, že nás čeká podobná změna pohledu, jakou jsme v posledních letech viděli třeba u tématu duševního zdraví nebo potřeby flexibility práce u rodičů malých dětí.

Co považujete za největší úspěch projektu Stříbrná generace? Je to konkrétní číslo, událost, zpětná vazba...
Stříbrnou generaci jsem na začátku roku 2025 stavěla jako on-line projekt s webináři a on-line setkáními, ale postupem času se ukázalo, že osobní setkávání je nenahraditelné. Mám proto velkou radost, že 6. června pořádáme už čtvrté zážitkové dopoledne na téma Tělo, ve kterém je mi dobře v pražském divadle Debut pod záštitou MČ Prahy 4. V rámci čtyřhodinového programu si ženy odpočinou, odnesou si praktické tipy od odborníků, jak lépe pečovat o své tělo uvnitř i navenek, a také se seznámí mezi sebou. Největší odměnou pro mě je, když ženy odchází z našich akcí spokojené a když se nám vrací.



Práce na takovém projektu musí být psychicky náročná. Co vás žene dopředu ve dnech, kdy máte pocit, že systémové změny jdou příliš pomalu?
Jsem máma tří dětí a projekt rozjíždím během rodičovské dovolené společně s kolegyní, která pracuje na částečný úvazek. Takže už jen to, že se nám projekt daří postupně posouvat, beru jako úspěch. Nejvíc mě ale žene dopředu zpětná vazba od žen, které nám píšou, že jim naše akce pomohly, že se chtějí vracet nebo že díky nim něco ve svých životech změnily.

Kdybychom měli definovat „recept na spokojené stáří“ podle vašich zkušeností – kolik procent v něm tvoří peníze, kolik zdraví a kolik sociální kontakty?
Místo slova „stáří“ bych radši řekla „další životní etapa“. Zdraví je samozřejmě základ. Podle statistik žijí Češi ve zdraví asi jen do 62 let, což je pod průměrem OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – pozn. redakce). Do důchodu tak často vstupují už s různými chronickými potížemi nebo onemocněními. Důležitá je proto prevence, pohyb a péče o zdraví ideálně během celého života. Finance samozřejmě hrají velkou roli, protože dávají pocit bezpečí a možnost volby. Zároveň ale vnímám, že lidé v této životní etapě hodně řeší vztahy, samotu a pocit smysluplnosti. Právě komunita a kvalitní vztahy často rozhodují o tom, jestli člověk prožívá další životní etapu spokojeně. A i proto se ve Stříbrné generaci snažíme vytvářet prostor, kde se lidé mohou potkávat, inspirovat a navazovat nové vztahy.

