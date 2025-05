Kladrubská organizace handicapovaných rybářů už dávno není jen partou lidí se společným koníčkem. Je to společenství, které dokazuje, že ani zdravotní omezení nemusí být překážkou – naopak, může být mostem k pomoci druhým.

Věnují se nejen sobě navzájem, ale i dětem, začínajícím rybářům a dobročinným projektům. To vše se naplno ukázalo během prvního závodního víkendu roku 2025, který se konal v polovině května na nádrži Záhorská nedaleko Kladrub u Vlašimi.

O úlovky nebyla během závodů na nádrži Záhorská rozhodně nouze.

Závody měly tradičně dvě části – sobotní klání dospělých a nedělní dětský závod. Už v sobotu ráno panovala na břehu přátelská atmosféra a i přes nepříznivou předpověď se počasí nakonec umoudřilo. Dorazilo 35 rybářů z celé republiky, včetně nováčků, které pořadatelé obzvlášť rádi přivítali. Po pětihodinovém závodu se z vítězství radoval Richard Studnička s úctyhodným výkonem 318 cm ulovených ryb.

Zazářili malí i velcí

V neděli patřila nádrž Záhorská dětem – a byl to opravdový svátek mladých rybářek a rybářů. Skvělé výkony předvedly děti ve dvou věkových kategoriích. Mezi staršími (11–16 let) zvítězil Adam Kubík s deseti rybami o celkové délce 122 cm. V mladší kategorii (do 10 let) zazářil Jiří Zajíc z Mladé Vožice, který si odnesl zlatou medaili za 177 cm ryb. Největší rybu celého závodu – amura dlouhého 68 cm – ulovil Teodor Frydrych.

Mezi dětmi do deseti let zvítězil Jiří Zajíc.

Děti kromě samotného lovu soutěžily také v rybolovné technice, kde si nejlépe vedl Kalimon Vojtěch z Plané nad Lužnicí. „Byla radost sledovat, jak to mají v ruce. Mnozí z nich by se neztratili ani mezi dospělými závodníky,“ komentoval s úsměvem Jan Porhansl, hospodář MO ČRS Kladruby – handicapovaní rybáři.

Sbírka pro malou Zoe

Velké poděkování patří všem dobrovolníkům a partnerům, kteří se podíleli na zajištění občerstvení, cen a celkové atmosféry. Děti si pochutnaly na hamburgerech, koláčích, dortech i sladkostech, každý účastník si odnesl medaili a tašku s dárky. Závěrečné losování o ceny včetně melounů vykouzlilo úsměv na tvářích všech přítomných. Závody měly i charitativní rozměr – během víkendu probíhala sbírka pro malou Zoe Krusič, která trpí vzácným Prader-Williho syndromem. Vybralo se 8694 korun, které byly předány Nadačnímu fondu Slavie. „Jsme rádi, že i my, handicapovaní rybáři, můžeme pomáhat dál. Sami víme, jak důležitá je podpora druhých,“ dodal Jan Porhansl.

Rybářské závody na Záhorské tak znovu ukázaly, že rybařina je víc než jen sport – je to cesta k přátelství, sdílení a pomoci. A právě to dělá kladrubskou organizaci výjimečnou.