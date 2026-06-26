Harlan Coben vs. Strážce streamu. Novinka podle knihy známého autora připomíná telenovely

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
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Sam Worthington

Sam Worthington | foto: NETFLIX

Sam Worthington a Britt Lower
Dorazil i Milo Ventimiglia aka Jess z Gilmorek..
Sam Worthington
Madeleine Stowe si v posledních letech medí v rolích nejrůznějších mrch a meger.
6 fotografií
Netflix opět sáhl po osvědčeném receptu a přinesl další adaptaci románu Harlana Cobena. Novinka Najdu si tě (I Will Find You) vypráví příběh Davida Burroughse (Sam Worthington), muže odsouzeného na doživotí za brutální vraždu vlastního syna. Jeho život se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy získá důkaz, že dítě možná nezemřelo. David se proto vydává na nebezpečnou cestu za pravdou, která odhaluje síť lží, tajemství a, bohužel, naprosto očekávaných zvratů.

Od roku 2018 uvedla streamovací platforma s velkým červeným N ve znaku už dvanáct seriálových adaptací knih Harlana Cobena. Žádný jiný současný spisovatel thrillerů nemá na platformě tak rozsáhlé a dlouhodobé zastoupení. Novinka Najdu si tě tak rozšiřuje jednu z nejúspěšnějších televizních kriminálních sérií současnosti, a není proto divu, že žebříčkům Netflixu už pěkných pár dní dominuje. Nic proti Cobenovým fandům, ke kterým se řadí i někteří mí blízcí, ale já tuhle novinku považuji za přinejlepším průměrnou seriálovou rutinu, která má spíše než k mysterióznímu dramatu blízko k latinskoamerické telenovele.

Znáte nějaký seriál podle Harlana Cobena?

I přesto seriál Najdu si tě nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Sam Worthington

Nouze o tajemno

Píšu to často, ale je to pravda pravdoucí. Dobrých mysteriózních seriálů a televizních filmů je v poslední době jako šafránu. Příkladem toho, jak se to nemá dělat, pro mě je třeba Cobenova minisérie Lazarus na Prime Video. Po zhlédnutí prvních několika dílů tohoto loňského paskvilu jsem měl na patře podivnou pachuť zbytečného a pitomoučkého braku.

Mimochodem, pokud jste to netušili – pro potřeby Netflixu vzniklo během let 2018 až 2026 dvanáct seriálových adaptací, tedy v průměru přibližně jeden a půl seriálu ročně. Navíc dokonce existují další tři relativně nedávno natočené pro jiné platformy. Ale to odbočuji.

Kromě Lazara a jedné epizody Cizince (2020) jsem byl Cobenem dosud nepolíben. Slyšel jsem, že patří k autorům, jehož příběhy stojí na rodinných tajemstvích, zmizeních, lžích a šokujících odhaleních, která obracejí životy hlavních hrdinů vzhůru nohama. Typické má pro jeho tvorbu být svižné tempo, neustálé napětí a dějové zvraty, které nutí číst, případně sledovat, dál. Ani jsem se proto nikdy moc nedivil, proč se jeho knihy staly ideálním materiálem pro seriálové adaptace na Netflixu. A také proč si zde vybudovaly početnou fanouškovskou základnu. Podle Cobenových fandů v mém okolí jde o oddychovky, které umějí vtáhnout a nepustit až do konce. Nikdo mě ale nevaroval, že mohou být také velice hloupé.

Sam Worthington a Britt Lower
Dorazil i Milo Ventimiglia aka Jess z Gilmorek..
Sam Worthington
Madeleine Stowe si v posledních letech medí v rolích nejrůznějších mrch a meger.
6 fotografií

Když seriál nevěří vlastním divákům

Největším problémem seriálu Najdu si tě paradoxně není samotná zápletka, ale způsob, jakým je vyprávěna. Tvůrci jako by divákům nevěřili ani na okamžik. Důležité informace se opakují znovu a znovu, postavy neustále připomínají to, co už bylo řečeno, a seriál často vysvětluje i věci, které jsou naprosto zřejmé. Místy tak připomíná spíše jihoamerickou telenovelu než napínavý thriller. Namísto budování napětí se děj často točí v kruhu. Postavy vedou podobné rozhovory, vracejí se ke stejným tématům a opakovaně rozebírají události, které divák dávno pochopil. Výsledkem je pocit, že osmidílný seriál mohl být bez větší újmy o dvě nebo tři epizody kratší.

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Najdu si tě přitom stojí na silném nápadu, který by v rukou úspornějších scenáristů mohl fungovat mnohem lépe. Místo toho se natahuje čas mezi jednotlivými zvraty a spoléhá se na to, že další šokující odhalení zakryje skutečnost, že se příběh už delší dobu neposouvá kupředu. To sice může fungovat u diváků, kteří si chtějí večer jen odpočinout u nenáročné podívané, náročnější publikum však nejspíš začne být netrpělivé už v polovině série. Jak praví klasik, ani žehlit se u toho nedá.

O čem to tedy vlastně je?

Jsem si plně vědom toho, že je tento text poskládán proti obvyklým zvyklostem. Děj seriálu jsem měl pořádně rozebrat už na začátku. Pojďme to tedy napravit alespoň nyní. A pozor na lehké spoilery:

Sam Worthington a Britt Lower

David Burroughs si odpykává doživotní trest za vraždu svého malého syna Matthewa. Přestože si na osudný den nepamatuje všechny detaily, důkazy hovoří jasně a případ je považován za uzavřený. Vše se ale změní ve chvíli, kdy se objeví fotografie naznačující, že Matthew možná stále žije. David proto uprchne z vězení a začne pátrat po pravdě. Postupně vychází najevo, že smrt chlapce i následné vyšetřování provází řada lží, manipulací a utajovaných skutečností. Do případu jsou zapleteni členové Davidovy rodiny, lidé z jeho blízkého okolí i osoby, které se dlouhá léta snažily zabránit odhalení pravdy.

Proč tak složitě...

Sečteno, podtrženo, udělal jsem si drobný průzkum a největší výtka většiny kritiků i fanoušků směřuje k mnou již zmiňované formě vyprávění. Kdyby se seriál celou dobu nesnažil tvářit jako složitá detektivka, aby se nakonec ukázalo, že za vším stál naprosto absurdní řetězec náhod, manipulací, falešných identit, záměn DNA, korupce a rodinných tajemství, nemuselo to celé nakonec dopadnout jako odpolední telenovela.

Madeleine Stowe si v posledních letech medí v rolích nejrůznějších mrch a meger.

Každý nový díl ale musel holt přidat další vrstvu spiknutí, až se z původně silné premisy o otci hledajícím syna stala mýdlová opera s thrillerovým nátěrem. Tohle se zkrátka nepovedlo. Doufám, že takhle nevypadají všechny seriály podle Harlana Cobena.

Najdu si tě

  • Tvůrci: Robert Hull
  • Režie: Brad Anderson, Adam Davidson, Maggie Kiley, Maja Vrvilo
  • Předloha: Harlan Coben (kniha)
  • Scénář: Robert Hull, Steven Lilien, Bryan Wynbrandt
  • Kamera: Fraser Brown, Boris Mojsovski
  • Hudba: Danny Bensi, Saunder Jurriaans
  • Hrají: Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia, Logan Browning, Erin Richards, Jonathan Tucker, Chi McBride, Madeleine Stowe, Clancy Brown, Darrin Baker a další.
  • Produkce: John Mabry
  • Casting: Lyndsey Baldasare, David Rapaport
  • Střih: Benjamin J. Bumgarner, Harry B. Miller III, Jeff Israel
  • Zvuk: George Haddad
  • Scénografie: Mark Steel, Damien Segee
  • Masky: Aurielle St. Cyr
  • Kostýmy: Natalie Bronfman

Dorazil i Milo Ventimiglia aka Jess z Gilmorek..

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