Olympijské hry potrvají do 22. února 2026 a nabídnou tradiční zimní sporty i atraktivní novinky. Fanoušci se mohou těšit na lyžování, biatlon, hokej, rychlobruslení, skoky na lyžích i snowboard.
Neděle 15. února
Obří slalom jedou také ženy v čele. Čeká nás dvojitá porce biatlonu – do stíhacího závodu vyrazí muži i ženy. Hokejisté se střetnou se Švýcarskem, na velkém můstku si zaskáčou tři české skokanky a curleři vyzvou domácí Itálii.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Obří slalom ženy 1. kolo
|Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
|11:15
|Biatlon🎯
|Stíhací závod muži
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|12:10
|Hokej🏒
|Skupina C: Švýcarsko - Česko
|Český tým mužů
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Obří slalom ženy 2. kolo - FINÁLE
|Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
|14:45
|Biatlon🎯
|Stíhací závod ženy
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|18:45
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|Velký můstek ženy 1. kolo
|Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
|19:05
|Curling🥌
|Týmy muži 7. kolo: Česko – Itálie
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|19:57
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|Velký můstek ženy FINÁLE
|Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
Pondělí 16. února
Lyžař Marek Müller se pokusí o dobrý výsledek ve slalomu. Snowboardisté mají na programu slopestyle, ve kterém uvidíme Lauru Záveskou a Jakuba Hroneše. Curleři si zahrají proti Kanadě.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Slalom muži 1. kolo
|Marek Müller
|10:30
|Snowboarding🏂
|Slopestyle ženy kval. 1. jízda
|Laura Záveská
|11:35
|Snowboarding🏂
|Slopestyle ženy kval. 2. jízda
|Laura Záveská
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Slalom muži 2. kolo - FINÁLE
|Marek Müller
|14:00
|Snowboarding🏂
|Slopestyle muži kval. 1. jízda
|Jakub Hroneš
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 8. kolo: Česko – Kanada
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|15:05
|Snowboarding🏂
|Slopestyle muži kval. 2. jízda
|Jakub Hroneš
Úterý 17. února
Na programu jsou závody v severské kombinaci s dvojicí Jan Vytrval, Jiří Konvalinka. Předvedou se i akrobatičtí skokané Adéla Měrková a Nicholas Novák. Štafetu poběží biatlonisté.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 9. kolo: Česko – Německo
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Severská kombinace
|Velký můstek / 10 km skokanská část
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|10:45
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky ženy kval. 1. jízda
|Adéla Měrková
|11:30
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky ženy kval. 2. jízda
|Adéla Měrková
|13:30
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 1. jízda
|Nicholas Novák
|13:45
|Severská kombinace
|Velký můstek / 10 km běžecká část - FINÁLE
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|14:15
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 2. jízda
|Nicholas Novák
|14:30
|Biatlon🎯
|Štafeta mužů
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
Středa 18. února
Tento den bude z českého pohledu patřit především lyžování. Martina Dubovská se pustí do slalomu, běžci na lyžích zabojují v týmovém sprintu. Ale pozor, štafeta čeká české biatlonistky!
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:45
|Běh na lyžích⛷️
|Týmový sprint ženy volně kvalifikace
|Tereza Beranová, Kateřina Janatová
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Slalom ženy 1. kolo
|Martina Dubovská
|10:15
|Běh na lyžích⛷️
|Týmový sprint muži volně kvalifikace
|Ondřej Černý, Jiří Tuž
|11:45
|Běh na lyžích⛷️
|Finále týmového sprintu ženy
|Tereza Beranová, Kateřina Janatová
|12:15
|Běh na lyžích⛷️
|Finále týmového sprintu ženy muži
|Ondřej Černý, Jiří Tuž
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Slalom ženy 2. kolo - FINÁLE
|Martina Dubovská
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 11. kolo: Česko – Čína
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|14:45
|Biatlon🎯
|Štafeta žen 4x6km
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
Čtvrtek 19. února
Curleři si to rozdají se Švédskem, sdruženáři Jan Vytrval a Jiří Konvalinka vyzkoušejí velký můstek a rychlobruslař Metoděj Jílek má před sebou závod na 1500 metrů.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 12. kolo: Švédsko – Česko
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Severská kombinace
|Týmový sprint muži velký můstek skokanská část
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|14:00
|Severská kombinace
|Týmový sprint muži velký můstek běžecká část - FINÁLE
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|16:30
|Rychlobruslení⛸
|1500 m muži - FINÁLE
|Metoděj Jílek
Pátek 20. února
Akrobatické lyžařky Diana Cholenská a Lucie Krausová se pokusí o finále ve skikrosu, biatlonisté poběží závod s hromadným startem, rychlobruslařky Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová pojedou závod na 1500 metrů.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|20. 2. 10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros ženy - rozřazovací kolo
|Diana Cholenská, Lucie Krausová
|12:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros ženy - FINÁLE
|? Diana Cholenská, Lucie Krausová
|14:15
|Biatlon🎯
|Muži - hromadný start na 15 km
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|20. 2. 16:30
|Rychlobruslení⛸
|1500 m ženy -FINÁLE
|Nikola Zdráhalová, Martina Sáblíková
|20. 2. 20:15
|Rychlobruslení na krátké dráze⛸
|1500 m ženy – čtvrtfinále ženy
|Petra Vaňková
|20. 2. 21:56
|Rychlobruslení na krátké dráze⛸
|1500 m ženy – FINÁLE B, FINÁLE A
Sobota 21. února
Předposlední den velkolepého svátku si užije akrobatický lyžař Daniel Paulus ve skikrosu, běžce na lyžích čeká závod na 50 kilometrů, hromadný závod pojedou biatlonistky a také rychlobruslař Metoděj Jílek.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|21. 2. 10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - rozřazovací kolo
|Daniel Paulus
|21. 2. 12:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - FINÁLE
|?Daniel Paulus
|21. 2. 11:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE muži
|Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|14:15
|Biatlon🎯
|Ženy – hromadný start na 12,5 km
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|21. 2. 15:00
|Rychlobruslení⛸
|Hromadný závod semifinále, muži
|Metoděj Jílek
Neděle 22. února
Poslední den olympiády. O úspěch zabojuje na padesátikilometrové trati běžkyně na lyžích Sandra Schützová.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|22. 2. 10:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE ženy
|Sandra Schützová, Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová
|20:30
|Ceremoniál , slavnostní ukončení
|Verona, Arena di Verona
|Česká výprava
Nový sport na ZOH 2026
Zařazení nového sportu bývá při zimních olympijských hrách velkou událostí. Naposledy byl v roce 1998 přidán v Naganu snowboarding. V Miláně a Cortině se poprvé představí skialpinismus. Medaile se budou rozdávat v pěti disciplínách – v mužském a ženském sprintu, v závodu jednotlivců a ve smíšené štafetě.
Co je skialpinismus? Stručně řečeno jde o pohyb na lyžích ve volném terénu. V soutěžní podobě se odehrává na vyznačených trasách a kombinuje výstupy na lyžích se stoupacími pásy, výstupy s lyžemi na batohu a sjezdy. Hodnotí se nejrychlejší čas.