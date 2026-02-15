Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Autor: iDNES.cz, Metro.cz
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.
Olympijské hry potrvají do 22. února 2026 a nabídnou tradiční zimní sporty i atraktivní novinky. Fanoušci se mohou těšit na lyžování, biatlon, hokej, rychlobruslení, skoky na lyžích i snowboard.

Neděle 15. února

Obří slalom jedou také ženy v čele. Čeká nás dvojitá porce biatlonu – do stíhacího závodu vyrazí muži i ženy. Hokejisté se střetnou se Švýcarskem, na velkém můstku si zaskáčou tři české skokanky a curleři vyzvou domácí Itálii.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Alpské lyžování🎿Obří slalom ženy 1. koloMartina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
11:15Biatlon🎯Stíhací závod mužiMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
12:10Hokej🏒Skupina C: Švýcarsko - ČeskoČeský tým mužů
13:30Alpské lyžování🎿Obří slalom ženy 2. kolo - FINÁLEMartina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
14:45Biatlon🎯Stíhací závod ženyLucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
18:45Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek ženy 1. koloKlára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
19:05Curling🥌Týmy muži 7. kolo: Česko – ItálieRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
19:57Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek ženy FINÁLEKlára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová

Pondělí 16. února

Lyžař Marek Müller se pokusí o dobrý výsledek ve slalomu. Snowboardisté mají na programu slopestyle, ve kterém uvidíme Lauru Záveskou a Jakuba Hroneše. Curleři si zahrají proti Kanadě.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Alpské lyžování🎿Slalom muži 1. koloMarek Müller
10:30Snowboarding🏂Slopestyle ženy kval. 1. jízdaLaura Záveská
11:35Snowboarding🏂Slopestyle ženy kval. 2. jízdaLaura Záveská
13:30Alpské lyžování🎿Slalom muži 2. kolo - FINÁLEMarek Müller
14:00Snowboarding🏂Slopestyle muži kval. 1. jízdaJakub Hroneš
14:05Curling🥌Týmy muži 8. kolo: Česko – KanadaRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
15:05Snowboarding🏂Slopestyle muži kval. 2. jízdaJakub Hroneš

Úterý 17. února

Na programu jsou závody v severské kombinaci s dvojicí Jan Vytrval, Jiří Konvalinka. Předvedou se i akrobatičtí skokané Adéla Měrková a Nicholas Novák. Štafetu poběží biatlonisté.

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 9. kolo: Česko – NěmeckoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Severská kombinaceVelký můstek / 10 km skokanská částJan Vytrval, Jiří Konvalinka
10:45Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky ženy kval. 1. jízdaAdéla Měrková
11:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky ženy kval. 2. jízdaAdéla Měrková
13:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 1. jízdaNicholas Novák
13:45Severská kombinaceVelký můstek / 10 km běžecká část - FINÁLEJan Vytrval, Jiří Konvalinka
14:15Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 2. jízdaNicholas Novák
14:30Biatlon🎯Štafeta mužůMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák

Středa 18. února

Tento den bude z českého pohledu patřit především lyžování. Martina Dubovská se pustí do slalomu, běžci na lyžích zabojují v týmovém sprintu. Ale pozor, štafeta čeká české biatlonistky!

ČasSportDisciplínaČeši
9:45Běh na lyžích⛷️Týmový sprint ženy volně kvalifikaceTereza Beranová, Kateřina Janatová
10:00Alpské lyžování🎿Slalom ženy 1. koloMartina Dubovská
10:15Běh na lyžích⛷️Týmový sprint muži volně kvalifikaceOndřej Černý, Jiří Tuž
11:45Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu ženyTereza Beranová, Kateřina Janatová
12:15Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu ženy mužiOndřej Černý, Jiří Tuž
13:30Alpské lyžování🎿Slalom ženy 2. kolo - FINÁLEMartina Dubovská
14:05Curling🥌Týmy muži 11. kolo: Česko – ČínaRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
14:45Biatlon🎯Štafeta žen 4x6kmLucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková

Čtvrtek 19. února

Curleři si to rozdají se Švédskem, sdruženáři Jan Vytrval a Jiří Konvalinka vyzkoušejí velký můstek a rychlobruslař Metoděj Jílek má před sebou závod na 1500 metrů.

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 12. kolo: Švédsko – ČeskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Severská kombinaceTýmový sprint muži velký můstek skokanská částJan Vytrval, Jiří Konvalinka
14:00Severská kombinaceTýmový sprint muži velký můstek běžecká část - FINÁLEJan Vytrval, Jiří Konvalinka
16:30Rychlobruslení1500 m muži - FINÁLEMetoděj Jílek

Pátek 20. února

Akrobatické lyžařky Diana Cholenská a Lucie Krausová se pokusí o finále ve skikrosu, biatlonisté poběží závod s hromadným startem, rychlobruslařky Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová pojedou závod na 1500 metrů.

ČasSportDisciplínaČeši
20. 2. 10:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - rozřazovací koloDiana Cholenská, Lucie Krausová
12:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - FINÁLE? Diana Cholenská, Lucie Krausová
14:15Biatlon🎯Muži - hromadný start na 15 kmMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
20. 2. 16:30Rychlobruslení1500 m ženy -FINÁLENikola Zdráhalová, Martina Sáblíková
20. 2. 20:15Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – čtvrtfinále ženyPetra Vaňková
20. 2. 21:56Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – FINÁLE B, FINÁLE A

Sobota 21. února

Předposlední den velkolepého svátku si užije akrobatický lyžař Daniel Paulus ve skikrosu, běžce na lyžích čeká závod na 50 kilometrů, hromadný závod pojedou biatlonistky a také rychlobruslař Metoděj Jílek.

ČasSportDisciplínaČeši
21. 2. 10:00Akrobatické lyžování🤸Skikros muži - rozřazovací koloDaniel Paulus
21. 2. 12:00Akrobatické lyžování🤸Skikros muži - FINÁLE?Daniel Paulus
21. 2. 11:00Běh na lyžích⛷️50 km klasicky FINÁLE mužiMichal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
14:15Biatlon🎯Ženy – hromadný start na 12,5 kmLucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
21. 2. 15:00RychlobrusleníHromadný závod semifinále, mužiMetoděj Jílek

Neděle 22. února

Poslední den olympiády. O úspěch zabojuje na padesátikilometrové trati běžkyně na lyžích Sandra Schützová.

ČasSportDisciplínaČeši
22. 2. 10:00Běh na lyžích⛷️50 km klasicky FINÁLE ženySandra Schützová, Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová
20:30Ceremoniál , slavnostní ukončeníVerona, Arena di VeronaČeská výprava

Nový sport na ZOH 2026

Zařazení nového sportu bývá při zimních olympijských hrách velkou událostí. Naposledy byl v roce 1998 přidán v Naganu snowboarding. V Miláně a Cortině se poprvé představí skialpinismus. Medaile se budou rozdávat v pěti disciplínách – v mužském a ženském sprintu, v závodu jednotlivců a ve smíšené štafetě.

Co je skialpinismus? Stručně řečeno jde o pohyb na lyžích ve volném terénu. V soutěžní podobě se odehrává na vyznačených trasách a kombinuje výstupy na lyžích se stoupacími pásy, výstupy s lyžemi na batohu a sjezdy. Hodnotí se nejrychlejší čas.

