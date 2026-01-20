Hau dů jů dů? Aj spík vel. Čeští studenti jsou v cizích jazycích stále lepší

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  10:20
Úroveň angličtiny českých středoškoláků je na historickém maximu. Co jim v současnosti nabízejí školy?
Fotogalerie3

Střední odborná škola v Praze na Jarově | foto: SOŠJ

Bez angličtiny ani ránu. Jazyková vybavenost dnešní mladé generace už zdaleka nezávisí na formálním studiu, od mala ji přirozeně rozvíjí díky internetu a technologiím. Jak mohou školy v době Netflixu, Duolinga a sociálních sítí své žáky v angličtině ještě posunout?

V mezinárodních srovnáních znalosti angličtiny si Česko nevede špatně, ze 123 zemí mu patří 23. příčka. Oproti svým zahraničním sousedům však Češi zaostávají, v rámci Evropy jsou dvacátí. Rozsáhlý pravidelný výzkum EF English Proficiency Index v roce 2025 potvrdil, že Češi mají dobré čtení a poslech, ovšem hůř jsou na tom v aktivní konverzaci.

Sociální sítě akcelerují znalosti

Tyto tabulky hodlá mladší generace brzy přepsat. „Jsou zde sociální sítě, počítačové hry, zahraniční filmy a seriály a vůbec internet, kde je angličtina hlavním a do jisté míry univerzálním jazykem. Vzhledem k tomu, že mladší generace již vyrůstají s pro ně přirozeným přístupem k moderním technologiím a právě sociálním sítím, mají možnost a především zájem se v angličtině sami zlepšovat a být schopni v ní komunikovat. Sociální sítě fungují jako velký akcelerátor, který mění učení cizího jazyka z nudné povinnosti v přirozenou součást života. Současně je pravděpodobné, že tento trend stále poroste a bude se stávat ještě významnějším,“ míní Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Střední odborná škola v Praze na Jarově

Podle učitelů znalost angličtiny u českých dětí každoročně stoupá. To mění i způsob, jakým se mladí lidé cizí jazyky učí. Jazykové znalosti už totiž nejsou formovány pouze školním vzděláváním, ale také digitálním prostředím a každodenními potřebami.

Jen jeden jazyk nestačí

„V posledních dekádách došlo k naprostému překreslení mapy učení jazyka. Zatímco u předchozích generací byla znalost cizího jazyka často pouze výsledkem školní výuky, u dnešních mladých lidí (zejména Generace Z a Alfa) jde o kombinaci školy, digitálního prostředí a přirozené nutnosti. Postupně se znalosti angličtiny u žáků stávají kvalitnější i více očekávané. Lze říci, že současná generace je jazykově nejvybavenější v historii ČR, pokud jde o angličtinu a schopnost ji aktivně používat v běžném životě. Jejich výzvou však zůstává diverzifikace – tedy nenechat se uspat pocitem, že angličtina jako taková stačí, a udržet si znalosti ostatní, jako například ty odborné,“ uvedl Miloslav Janeček.

Rostoucí zájem o anglický jazyk oslabuje zájem o další jazyky. Angličtina dominuje jako hlavní vyučovaný jazyk na základních a posléze i na středních školách, kde pomalu vytlačuje druhou preferovanou němčinu. Na SOŠJ nyní podle Janečka převládá angličtina nad němčinou v poměru 80 ku 20.

K angličtině máme blíž než k němčině

S angličtinou na prvním místě se počítá i u budoucích ajťáků na Soukromé střední škole výpočetní techniky (SSŠVT), kde bývá úroveň jazykových znalostí studentů nadprůměrná. Němčinu od druhého ročníku jako druhý jazyk však mnoho z nich protrpí.

„Dnešní studenti mají k angličtině blíž, je to jejich přirozená součást, mnohdy se jazyk ani neučí, jednoduše ho vstřebávají, a to hlavně díky sociálním sítím a streamovacím platformám, kde mohou sledovat reely, filmy a seriály v angličtině. Za posledních pár let se úroveň angličtiny u středoškoláků velmi zvedla. Až nám přijde, že je natolik privilegovaná, že mají děti odpor k dalším jazykům, takže tu pak máme studenty, kteří excelují v angličtině a v němčině bojují o čtyřky,“ souhlasí s kolegou z Jarova Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT).

Ředitel SSŠVT Martin Vodička

Fígl k maturitě

I na technické škole jako SSŠVT maturují studenti raději z angličtiny než z obávané matematiky. Na angličtinu si víc věří, ale má to také jeden praktický důvod. „Trendem je udělat si státem uznávanou zkoušku z jazyka kdykoli před maturitou a „zkoušku z dospělosti“ si tak usnadnit. Na naší škole studentům nabízíme přípravu na mezinárodní zkoušku B2 First (dříve FCE), o kterou je velký zájem a máme v ní 100procentní úspěšnost. Student si pak k maturitě místo matematiky vybere angličtinu a využije certifikát jako uznatelný v profilové části maturity, hned má tak o jednu školní zkoušku méně. Tato úleva je u nás skutečným fenoménem, využívá ji zhruba 90 procent našich maturantů,“ poznamenal Martin Vodička.

Příprava k mezinárodním zkouškám

Ke standardu českých středních škol patří tři hodiny týdně anglického jazyka, případně podobná nebo menší hodinová dotace pro druhý jazyk. Kromě klasické výuky však mezi školami panují velké rozdíly, jaký další rozvoj v cizím jazyce svým žákům nabízejí.

„Své studenty připravujeme k mezinárodním jazykovým zkouškám od roku 2013. Jsme certifikovaným přípravným centrem ke zkouškám Cambridge English a ve spolupráci s Jazykovou školou Akcent IH Prague realizujeme nepovinný předmět Příprava na FCE. V minulosti jsme měli ještě dva předměty – Repetitorium anglického jazyka a Maturitní seminář z ANJ. Už o ně ale není zájem, absolutní většina maturantů, někdy i celé třídy, nahrazuje školní profilovou zkoušku z angličtiny získaným certifikátem. Ten má pak pro studenty i další výhody, například uznání zkoušky z angličtiny na vysoké škole nebo body navíc při pracovním pohovoru. Někteří žáci pokračují ve studiu na VŠ ve Velké Británii, USA a dalších a tyto certifikáty jsou součástí přijímacího řízení,“ poukázal ředitel SSŠVT Martin Vodička.

Na zkušenou? Hurá za hranice!

Obecně je možností, jak si v českém školním prostředí ověřit jazykové znalosti „naostro“, dnes celá řada. Od zmiňovaných akademických jazykových zkoušek až po vícedenní výjezdy do zahraničí.

„Naše škola preferuje praktickou stránku rozvíjení znalosti cizích jazyků v rámci projektů Erasmus+. Realizujeme zahraniční pracovní stáže v délce od 14 do 90 dnů, přičemž vždy je primárním pracovním jazykem angličtina. Projekty administruje Dům zahraniční spolupráce, jsou specifické tím, že účastníci mají vše hrazeno z projektových prostředků, tj. cestu, ubytování, stravu i pojištění. Můžeme tedy vysílat žáky, kteří si to zaslouží, a nikoliv jen ty, kteří mají dostatečné sociální zázemí pro uhrazení nákladů. Zkušenosti takto sbírají i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci s hendikepem. Posun v jazykových a dalších dovednostech u všech žáků, kteří výjezd absolvují, je značný. Každému středoškolákovi bych něco takového doporučil,“ uzavírá ředitel SOŠJ Miloslav Janeček.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

Anonym hrozil výbuchem školám na Českokrumlovsku, vyjela do nich i zásahovka

Anonym v Kaplici vyhrožuje základním školám výbuchem, zasahuje policie (20....

Do obou základních škol v Kaplici na Českokrumlovsku vyjeli dnes ráno policisté, včetně zásahové jednotky. Školám prostřednictvím elektronické pošty pohrozil anonym výbuchem. Děti jsou v bezpečí...

20. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  11:40

Vědci z Mendelovy univerzity zkoumají letokruhy staletých pistácií v Izraeli

ilustrační snímek

Letokruhy staletých pistácií v Negevské poušti v Izraeli zkoumají odborníci z Mendelovy univerzity v Brně. Navázali spolupráci s kolegy z Tel Avivu a Haify,...

20. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Pád muže do kolejiště zastavil část metra, zůstal zaklíněný pod vozem

Provoz části linky metra C omezil střet soupravy s mužem. (20. ledna 2026)

V úseku linky C mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání nejezdilo přes hodinu směrem na Háje metro. Důvodem byl střet soupravy s mužem ve stanici Hlavní nádraží. Záchranáři ho ve vážném stavu...

20. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  11:30

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Herec Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje své zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

20. ledna 2026  11:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Slavia už zítra hostí Barcelonu. S některými vstupenkami se na stadion nedostanete

Jakub Splavec

Už ve středu do Prahy přijede slavná Barcelona. V 7. kole Ligy mistrů změří síly s pražskou Slavií. Hvězdami nabitý tým ze Španělska chce na vlastní oči vidět každý fanoušek fotbalu. Lístky se na...

20. ledna 2026  11:20

Chrudim zadá přípravu nové budovy školky v místní části Medlešice

ilustrační snímek

Chrudim připravuje stavbu nové budovy mateřské školy v místní části Medlešice za zhruba 50 milionů korun. V současnosti školka sídlí v medlešickém zámku, v...

20. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Masopustní obchůzky na Hlinecku začínou na konci ledna

ilustrační snímek

V Hlinsku na Chrudimsku a okolních obcích budou na přelomu ledna a února tradiční masopustní obchůzky, které jsou od roku 2010 zapsané na seznamu světového...

20. ledna 2026  9:28,  aktualizováno  9:28

Méně sněhu, více pohodlí: zimní dovolená Čechů se mění

20. ledna 2026

Ženu v Chřibské možná zasáhla policejní kulka při přestřelce s útočníkem

Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

Ženu, která utrpěla zranění při pondělní střelbě v budově městského úřadu v Chřibské na Děčínsku, možná trefila kulka z policejní pistole. Zasažena byla při přestřelce s útočníkem. Při události bylo...

20. ledna 2026  9:02,  aktualizováno  10:53

Univerzita Palackého otevře v sobotu své brány, lákat bude nové studenty

ilustrační snímek

Dozvědět se důležité informace o studijních programech či přijímacím řízení, nahlédnout do odborných učeben a laboratoří osmi fakult, ale i setkat se s...

20. ledna 2026  9:06,  aktualizováno  9:06

Před ozdravnou kúrou, a po ní. Odborníci zhodnotí přínos lázeňské péče

Kolonáda Maxima Gorkého v Mariánských Lázních

Jaký konkrétní přínos má komplexní lázeňská péče na zdravotní stav a kvalitu života pacientů? Odpověď má dát klinická studie, na které pracuje karlovarský Institut lázeňství a balneologie ve...

20. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Ubytovací platformy jako nepřítel. Chataře trápí nízký zájem o pobyty v Jeseníkách

Údaj zachytila stanice Švýcárna, která se nachází v pohoří Jeseníky v nadmořské...

Sváteční období na konci loňského roku i začátek toho nového si vlekaři a chataři v Jeseníkách pochvalují. Ačkoliv areály ještě zasněžovaly sjezdovky a jezdilo se pouze omezeně, mnozí mluví o...

20. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.