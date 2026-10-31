Havarijní pojištění už není jen pro nová auta. Kdy se vyplatí a na co si dát pozor?

Metro.cz
  12:00
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Autonehoda na silnici 101 u obce Záryby. (14. srpna 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Havarijní pojištění už dávno není jen záležitostí nových aut. I drobná nehoda totiž může řidiče připravit o desítky tisíc korun. Kdy se vyplatí připlatit si za ochranu vlastního vozu, co všechno pojistka kryje a na co si dát pozor při jejím sjednávání? Rozhodovat může i správně nastavená spoluúčast.

Situace, kterou by řidiči dříve vyřešili z vlastní kapsy, v současnosti může znamenat zásadní zásah do rodinného rozpočtu. Přestože zákon ukládá povinnost platit pouze povinné ručení, stále více motoristů zvažuje také havarijní pojištění. Kdy má smysl si je sjednat, jaký je hlavní rozdíl oproti povinnému ručení a jaké novinky usnadňují řešení nehod?

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Mezi řidiči stále panuje řada omylů ohledně toho, co přesně které pojištění kryje. Základní odlišnost je přitom jednoduchá. Povinné ručení je pro vlastníka vozidla povinné ze zákona a hradí výhradně škody, které svým automobilem způsobíte někomu jinému na majetku nebo na zdraví. Pokud tedy vlastní vinou nabouráte, z povinného ručení se opraví cizí vůz, ale oprava vašich pomuchlaných plechů jde plně za vámi.

A právě k ochraně vlastní investice slouží dobrovolné havarijní pojištění. Pojišťovna Kooperativa je popisuje takto: „Havarijní pojištění je dobrovolné a uhradíme vám z něj škody na vašem vozidle. Pokud nabouráte nebo vám auto ukradnou, pokud vozidlo zničí vandalové nebo kroupy.“ Havarijní pojistka vás tak podrží v situacích, kdy jste viníkem nehody vy sami, nebo když je viník zcela neznámý, což bývá typicky u vandalismu či odřených dveří na parkovišti.

Kdy dává havarijní pojištění největší smysl?

V minulosti platilo zjednodušené pravidlo, že havarijní pojištění se vyplatí sjednávat pouze u nových vozidel přibližně do pěti let stáří. S rostoucími cenami ojetin a vysokými náklady na opravy moderních aut se však hranice výrazně posunula. I drobné poškození LED světlometu nebo asistenčních senzorů v nárazníku u 10letého nebo 15letého auta může vyjít na desítky tisíc korun. Havarijní pojistka se proto vyplatí každému, pro koho by nenadálý a vysoký výdaj za nečekanou opravu představoval finanční komplikaci.

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Dle pojišťovacích srovnávačů se dá zjednodušeně říct, že u staršího auta se havarijní pojištění vyplatí pouze v případě, pokud má vůz stále vysokou hodnotu, pravidelně ho využíváte a opravy by pro vás byly finančně nákladné. U velmi levných aut se havarijní pojistka zpravidla nevyplatí. Naopak se často vyplatí u veteránů, protože jejich hodnota zpravidla roste a jejich opravy bývají nákladné.

Kromě samotné havárie je nyní stále důležitější krytí živelních rizik. Extrémy počasí jako krupobití, vichřice, padající větve či bleskové povodně se objevují čím dál častěji a dokážou zničit auto bez ohledu na jeho věk. Pojištění vozidla navíc často pokrývá i škody způsobené zvěří či kabely překousané hlodavci. Záleží jen na tom, jak si postavíte smlouvu s pojišťovnou a co vše do ní zahrnete.

Pozor na spoluúčast

Klíčovým parametrem při sjednávání havarijního pojištění je výše spoluúčasti, tedy částky, kterou se na případné škodě podílíte ze své vlastní kapsy. Volba správné varianty přitom přímo ovlivňuje konečnou cenu pojistky. Platí jednoduché pravidlo, že čím vyšší spoluúčast si zvolíte, tím nižší bude vaše pravidelné pojistné.

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Naopak nízká, nebo dokonce nulová spoluúčast sice minimalizuje vaše výdaje při nehodě, ale znatelně prodražuje roční cenu smlouvy. Odborníci přitom důrazně doporučují dávat přednost pevně stanovené částce před procentuálním vyjádřením. Určení spoluúčasti v procentech se totiž při rozsáhlejších haváriích a vysokých škodách může velmi nepříjemně prodražit.

Je potřeba mít na paměti, že i menší škody z havarijního pojištění se za poslední roky zvyšují, rozumnou volbou bude nastavení pevné spoluúčasti například na pět tisíc korun, nebo klidně i 10 tisíc korun. Menší škody nejsou likvidační a zvládnete je pravděpodobně zaplatit sami, navíc si tak ochráníte svůj bonus.

Sankce vzrostly

Pravidlo pro povinné ručení je zákonem jasně dané. Pokud auto není oficiálně vyřazeno z registru nebo nemá značky v depozitu, musíte pojistku platit. Nerozhoduje, zda vůz reálně jezdí, nebo stojí nepojízdný na zahradě. Za dny bez pojištění hrozí vedle vysoké pokuty i denní příspěvek do Garančního fondu České kanceláře pojistitelů, ze kterého se hradí škody způsobené nepojištěnými auty. Tyto denní sazby se letos zvýšily. U osobních aut nově činí 51 až 109 korun za každý den.

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