Můžete zachránit milion lidí, vymyslet lék na nesmrtelnost, stejně si vás zapamatují kvůli „blbině“. Všechna moudra Václava Havla, který by právě dnes oslavil devadesáté narozeniny, nejednou blednou před jeho první prezidentskou přehlídkou na třetím nádvoří Pražského hradu 29. prosince 1989.
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Jak přítomné obecenstvo, tak miliony u televizních obrazovek sledovaly nejen Havlovo nesmělé defilé před Hradní stráží. Všechny zaujal nesoulad krátkých nohavic jeho slavnostního obleku.
Havlovy krátké kalhoty vzbudily pozornost celého Československa
„Byl jsem z toto hodně dlouho nešťastný. Protože tahle otázka padla vždy, když jsem se zmínil, že jsem Václavu Havlovi šil jeho oblek na volbu v roce 1989,“ vzpomínal občas s nůžkami nad střihem nových šatů Jan Krejcha, mistr střihač již neexistujícího módního pánského salonu Adam.
Jak vznikly slavné krátké nohavice Václava Havla?
O tom, jak Havlovy „kraťasy“ vznikly, kolují ne nepravdy, ale spíše nepřesnosti. Ale i mýty. Svobodní zednáři tvrdili, že krátké kalhoty byly zednářský symbolický kolorit při udělování vyššího stupně zasvěcení.
Sám Havel se o tom párkrát zmínil. „Marně vysvětluji, že jsem tehdy neměl kalhoty krátké, ale povytažené,“ vzpomínal později Václav Havel. A dodával, že odkazy na délku nohavic bere jako „docela něžný způsob posměchu vůči své osobě“. Podle Havla byl důvod ten, že si kalhoty sám povytáhl. Realita však byla mírně odlišná. Před odchodem na přehlídku zjistil, že mu kalhoty stále padají. Po měsících nervového vypětí, které absolvoval po celý rok 1989, se koncem roku přece jenom mírně spravil a mírně mu narostlo bříško. Kalhoty, ať od obleku, nebo džíny, proto zákonitě klesaly pod pupek. Nechme opět hovořit Jana Krejchu, který už také není mezi živými a který bral míry.
Za Havlovy krátké kalhoty mohly šle
„Kalhoty se měřily a upravovaly na pásek, takže podle toho byla změřena délka nohavic. Pan prezident možná usoudil, že nemá do kalhot dost vhodný pásek, a tak si na poslední chvíli vzal šle. Kdo je někdy nosil, ten ví, že když je neupravíte, vytáhnou vám kalhoty až k bradě,“ vyprávěl v roce 2000. Prezident vysvětloval, že si kalhoty povytáhl těsně před defilé před stráží a do správné délky, která byla naměřená s páskem, padly dolů až po přehlídce.
Co se stalo s Havlovým slavným oblekem?
A jaký byl jejich osud? Salon Adam byl hned po inauguraci bombardován telefonáty, co způsobili za ostudu. Hned volali prezidentovi domů, že si pro kalhoty pošlou a prodlouží je. Jenže, jak Havel uváděl, pro kalhoty si přijel údajný krejčí předchozích hlav států. Olga Havlová mu je vydala. Když dorazili z Adama, byly kalhoty už fuč.
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Oblek se ale neztratil. V současnosti ho vlastní pražské Krejčovství Hartl, jehož majitel kdysi také oblékal prvního polistopadového prezidenta.
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