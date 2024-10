Hercem či obecně filmařem na zkoušku chtějí být i ti, již ve své obyčejné práci vyhořeli

Letos na podzim opět přichází filmová společnost zabývající se filmovou výchovou, distribucí a alternativními formami práce s publikem Free Cinema s programem tematických přednášek a praktických lekcí.

Lektor Ranjan Rampal právě fotografuje v současnosti již profesionální herečku Sáru Seluckou.

„Součástí této komunity filmových nadšenců může být každý, kdo má touhu se rozvíjet v chápání filmové řeči, má představu o svém vlastním autorském filmu nebo jej láká rozmanitost filmového herectví,“ vysvětluje pro deník Metro dramaturg projektu Jiří Forejt.

Jak správně vidět film?

Jednorázové i celoroční kurzy pro filmové amatéry startují už za pár dní. Konkrétně 15. října, kdy vše započne premiérou krátkých filmů kurzistů z předchozího ročníku. Díky této akci se kurzy Free Cinema dostaly do hledáčku deníku Metro.

Free Cinema organizuje i workshopy ve školách, v galeriích a také na filmových festivalech.

„Motivace zájemců jsou různé. Někdo si plní dávný sen. Profesně se třeba vydal jinou cestou, i když film vždy miloval, a tady dostává příležitost intenzivně pracovat na svém námětu nebo se zapojit do tvůrčího procesu s dalšími. Řada našich studentů chce nastoupit na filmovou školu, a tak účast na kurzech využijí jako přípravu na přijímací zkoušky, natočí si přijímačkový film, což představuje nejdůležitější část talentových zkoušek na FAMU a další filmové školy,“ dodává Forejt.

Zajímavým rysem kurzů je podle něj i věková pestrost účastníků. „Ta sahá opravdu od středoškoláků do účastníků důchodového věku, i když převažují účastníci v produktivním věku. Mezi celoročními kurzy je možné zvolit mezi cyklem zaměřeným na filmovou tvorbu a kurzem filmového herectví,“ doplňuje Forejt.

Dvanáctiletá historie

Celoroční filmové kurzy organizuje Forejt a jeho tým už skoro dvanáct let. „Za tu dobu jimi prošly stovky talentovaných lidí, kteří vytvořili desítky krátkých filmů. Předně je třeba říci, že naše kurzy jsou celoročním ponorem do světa filmu, který je poměrně intenzivní. Vedle seminářů, projekcí a setkání se zajímavými filmařkami a filmaři dostávají příležitost natočit si pod naším pedagogickým vedením krátký film,“ popisuje Forejt, podle něhož studentky a studenti spolu prožívají rok intenzivní spolupráce. „Vytvářejí komunitu, která často funguje napříč daným ročníkem i mnoho let po jejich absolvování,“ chlubí se pro Metro Forejt.

Takhle probíhalo jedno natáčení krátkého filmu v rámci kurzu Jak stvořit film.

„F*CK THIS SH*T, LOVE ME!“

Kurzy absolvoval i indie filmař Daniel Path, kterého deník Metro také oslovil. Jeho snímek, který zde vytvořil, následně obletěl několik mezinárodních festivalů.

„Do Free Cinema jsem přišel s jasnou představou – chci se jako filmař posunout o level výš. Už předtím jsem měl zkušenosti s filmem především jako kameraman, ale díky Free Cinema jsem dostal chuť vyprávět příběhy podle své vize,“ popisuje Path a dodává, že v průběhu roku měl možnost konzultovat svůj námět v konzultačním kruhu a učit se od lidí, které by jinak nepotkal. „Mezi nimi byli herci, nezávislí filmaři, akademici i profíci z oboru. Díky nim jsem v průběhu roku natočil svůj první režisérský kraťas s názvem F*CK THIS SH*T, LOVE ME!, který jsem dostal na více než dvacet mezinárodních festivalů. To všechno díky skvělému zázemí a lidem se společným cílem – tvořit a vyprávět příběhy,“ krčí rameny Path.

Kurzy filmové výchovy

Pokud vás možnost přiučit se něco o filmařině prostřednictvím kurzů zaujala, ty od Free Cinema pochopitelně nejsou jedinou alternativou. Kurz filmové výchovy nabízí také například Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, Prague Film Institut, Euroškola či Katedra filmových studií FF UK.