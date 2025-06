Natáčení probíhalo mimo jiné i v Chuchli na dostihové dráze. Bylo to poprvé, co jste se na koni na dráze ocitl?

Ne, poprvé to bylo u jiného projektu, kdy jsem s bráchou točil na pardubickém závodišti, kde jsme dokonce i skočili takzvaný šakalák! Tehdy to bylo poprvé a taky jsem tehdy prohlásil, že už mě na takového koně nikdo nedostane… No, to mi úplně nevyšlo!

Dostihy jsou vám tedy vzdálené?

Velmi. Vůbec se v tomto sportu neorientuji. Dokonce ani nesleduji Velkou pardubickou. Uznávám všechny ty jezdce a trenéry, moc dobře si uvědomuji, co je za tím práce, ale jde to mimo mě a já tomu necválám naproti.

Ondřej Kraus

Trénoval jste nějak?

Jednou jsem se sešel s panem Chaloupkou, který držel dozor nad dostihovou sekcí v seriálu. Chtěl jsem si zkusit startovací box, abych mohl s čistým svědomím říct, že to dám. Dvakrát jsem cvičně odstartoval. Přišli se podívat všichni, kdo měli v Chuchli ten den čas. Tak se předveď, frajere – znělo tak nějak mezi řádky. Prošel jsem. Moje nové rajtky ale bohužel ne... Trhnul jsem si je u kolene při startu.

Jste skvělý parkurový jezdec, profesionálně jezdíte celý život. Dostih je ale poměrně zásadní rozdíl oproti parkuru. Ať už mluvíme o změně sedu, tedy rovnováhy, obecně ovladatelnosti koně, a především také o rychlosti. Vnímáte svou perspektivou něco, co mají tyto dvě disciplíny naopak společné?

Disciplínu. Houževnatost. Pokoru. Partneřinu. Je to sport, kde nejde jen o člověka. Nemůžete koni říct: Ty jsi dneska fakt blbě zajel, kámo! Musí se vytvořit ideální podmínky, aby se dostavil úspěch, a z hlediska koní je to velká alchymie. Každému koni sedí něco jiného a jezdec i trenér to musí vyladit tak, aby se stal úspěch. Poučit se z chyb. Neusnout na vavřínech. Dneska jsme vyhráli. Příští týden už nemusíme ani doběhnout…

Ondřej Kraus v seriálu O lidech a koních (2025)

Jak vypadalo samotné natáčení? Prostě jste sedl na koně a jel dostih?

Vlastně asi ano. Pravdou je, že natáčení je domluvená hra. Kdybych měl jet opravdový dostih, asi bych se moc neujal… Takže jsme běželi podle scénáře, někteří koně to fakt nechtěli pochopit, ale naštěstí jsem měl vedle sebe opravdu skvělé „piloty“, kteří své čtyřnohé svěřence přesvědčili, že to není doopravdy…

Nutno říci, že Vy jste na koni odstartoval dostih ze startovacího boxu, což je často problém i pro zkušené žokeje, klobouk dolů! Jaké byly Vaše pocity, než jste vůbec s koněm do boxu šel? Jaký byl průběh, než došlo ke startu, a potom samotný dostih?

V hlavě mi běžela myšlenka: Toho bohdá nebude, aby za Krause jiný jezdec na koni jel… Ale nervózní jsem byl fakt hodně! Víte, můžete celý život jezdit Formuli 1, ale když si sednete do stíhačky, je to určitě jiný pocit. Já mám – zatím – to štěstí, že když sednu na koně, necítím strach. Fakt ne. Nějak jsem si uvědomil, že koně nemají rádi mít na hřbetě někoho nejistého. Na zemi mě najdou a nahoru padat nebudu. Navíc za mnou stál tým zkušených lidí z Chuchle, kterým jsem věřil, ale nejvíc asi rezonovalo moje ego – to prostě musím dát! Užil jsem si to. I se staženým zadkem jsem si to fakt užil!

Ondřej Kraus

Takže nezvítězila nervozita?

Ne, užil jsem si to. Fakt moc. Vyhledávat to do budoucna asi nebudu, ale v té partě, která těch pět dní v Chuchli byla, mi bylo moc hezky. A navíc jsem to nechtěl pokazit ani ostatním jezdcům a koním – na spoustu věcí nebyla víc než dvě jetí, protože pro ty koně je to velmi psychicky náročné, takže tam byla i obrovská zodpovědnost.

Martin a Ondřej Krausovi v sedle

A jak se na to díváte teď s odstupem? Šel byste do toho znovu? Nebo je dokonce možné, že bychom Vás do budoucna mohli vidět i v jiných disciplínách, než je parkur?

Úplně upřímně – nešel. Ne dobrovolně ve volném čase. V rámci natáčení hned. Posunul jsem zase svoje limity o kousek dál. Vím, že už něco dokážu, ale určitě zůstanu věrný parkuru. To je moje disciplína. Parkur je pro mě kultivovanější, klidnější, a přesto plný adrenalinu.

Byla to jistě nová zkušenost. Naučilo Vás to něčemu? Nebo jste si třeba něco díky tomu uvědomil?

Naučilo mě to pokoře vůči dostihům. Vůči lidem a koním v této disciplíně. Uvědomil jsem si, že život u koní není černobílý. Klobouk dolů před lidmi, co se vydali touto cestou.