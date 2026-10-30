Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí

  19:30aktualizováno  31. října 11:30
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Eva Leinweberová

Eva Leinweberová | foto: Anna Kovačič

Eva Leinweberová
Eva Leinweberová
Eva Leinweberová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (7. května 2024)
Eva Leinweberová a Mark Kristián Hochman v představení LásKKKa!
6 fotografií
Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale přiznává, že některé kultovní hlášky ze svých rolí dlouho vůbec neznala. V rozhovoru vzpomíná na natáčení slavných komedií, nepříjemné překvapení v kině i pracovní léto, během něhož si téměř neodpočinula.

O setkání jsem herečku Evu Leinweberovou požádal už na začátku letních prázdnin, ale odpovědí mi byly jen omluvné SMS typu: „Teď jsem se probudila po nočce a opět odjíždím točit.“ Nebo: „Točíme celý týden každý den.“ Odpočinku si tedy během léta moc neužila, zato my se můžeme těšit, že se její filmografie rozroste o nové kousky. A nakonec se povedlo domluvit i naši schůzku. Sešli jsme se v časovém okénku pár dní předtím, než začala pro změnu zkoušet novou divadelní inscenaci.

Nepletu se, že letošní léto pro vás bylo horké i pracovně?
Bylo, čekala mě tři natáčení za sebou a ta strašná vedra navíc práci dost komplikovala. Bylo to vyčerpávající. Jako první jsem točila čtyřku Bobulí, natáčeli jsme na Pálavě, kde je sice nádherně, ale jak známo, je tam také ještě o několik stupňů více zásluhou rozpáleného vápencového podloží, takže jsme těmi vysokými teplotami opravdu trpěli. Až jsem kolikrát měla strach, nejen o herecké kolegy, ale i o lidi ze štábu. Třeba jsem po očku sledovala mikrofonistu, abych přiběhla, kdyby to s ním znenadání seklo. Byl na to sám, neměl ho kdo střídat a stát za takového počasí dvanáct hodin s rukama nad hlavou není legrace. Následovalo natáčení jednoho dílu seriálu Spálená hora, to bude osmidílná minisérie s detektivní zápletkou, nicméně vzhledem k tomu, že hlavního vyšetřovatele hraje Petr Čtvrtníček, očekávám detektivku spíš trochu poťouchlou. A navazoval nový film Jiřího Vejdělka Hubatá. Jak ten, tak nové Bobule budou mít premiéru v únoru.

Eva Leinweberová

Je takový zápřah, kdy jdete z role do role, přesně tím, co jste si v profesi přála?
Člověk si to přeje, a když se pak dočká, nejvíc touží po volnu. Říká se, že herec buď běží, nebo leží. Nic mezi tím. Buď je v jednom kole, je žádaný a jede ve zběsilém tempu, nebo mu žádné nabídky nepřicházejí. Zkrátka nikdy to není úplně ideální.

Zažila jste i ta proležená období, kdy jste se obávala, že se už nerozběhnete?
Taky jsem si jimi prošla. Za covidu jsem se obávala, jestli se divadla ještě vůbec otevřou nebo jestli budou repertoárové scény stále zvát hostující herce volnonožkaře, jako jsem já. V naší profesi obecně je hodně nejistoty, s tím holt musíte počítat. Máte na repertoáru sedm inscenací, jste takhle spokojený, ale lehce se může stát, že čtyři z různých důvodů naráz skončí. Což samozřejmě výrazně pocítíte, protože takovou díru nezalepíte hned. Trvá dlouho, než nazkoušíte tolik nových titulů.

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Mezi stálice vašeho repertoáru patří Valérie a týden divů v Národním divadle. Berete příležitost na naší první scéně jako jakousi pečeť, znamená pro vás zdolání vrcholu?
V nějakém smyslu určitě ano. Už jen proto, jak se tam všechny složky snaží, aby se představení vyvedlo co nejlépe a herci se během něho mohli soustředit jen na své výkony, cítili se komfortně. Na Valérii máme například výborný tým kostymérek a oblíkaček. Holky mě musí velice rychle převléknout a ony to opravdu umí, dokonce trénovaly se stopkami v ruce, je na ně stoprocentní spolehnutí. Takže kdykoli za nimi vběhnu za jeviště, připadám si jak v boxu formule jedna. A zadruhé ‒ inscenaci hrajeme na scéně Stavovského divadla, tam na vás na každém kroku dýchá historie. Stát na místech, kde dirigoval Mozart a která si nedávno přijel prohlédnout i Leonardo DiCaprio, to s člověkem něco dělá. Mimochodem, Valérii čeká poslední sezona, v červnu bude derniéra. Tak se přijďte podívat, ať ji stihnete. Myslím, že je to pěkné představení.

Ví se, že pro rozhodnutí stát se herečkou jste zpočátku u rodičů, zejména u otce, nenacházela pochopení. Prolétne vám na jevišti Stavovského divadla občas hlavou: „Táto, vidíš!?“
To víte, že bych dala všechno za to, aby se tam na mě mohl přijít podívat. Ale to už se mi bohužel nepoštěstí. Naši by měli určitě radost. Tedy teprve teď. Kdysi v herectví neviděli žádný smysl, tolerovali by ho spíš jen jako koníček a moje představy jim přišly nereálné.

Eva Leinweberová

Vraťme se k filmům. Jako herečka samozřejmě nemůžete ovlivnit, v jaké podobě opustí střižnu. Jak často se vám stane, že na premiéře nevidíte výsledek, jaký jste si během natáčení představovala?
Já jsem celkově tvor poměrně naivní, všechno vidím líp, představuju si věci hezké a kvalitní, takže bývám častokrát překvapená, občas i vyloženě nemile. Našla jsem si na takové situace fígl: jdu se na film podívat ještě před premiérou s předstihem, abych ho stačila v sobě dopředu zpracovat, nebo se na něj vydám až dlouho po premiéře.

Dokážete nad tím, co vidíte, nakonec mávnout rukou?
Nedokážu, bývá mi to fakt líto. Nebo když mi řeknou známí, že film viděli a že se podle nich nepovedl, vždycky mě to mrzí. Protože se pokaždé snažím dát do role všechno, co dovedu, nemyslím si, že bych některou z nich ošidila. Stejně tak mě zamrzí, pokud snímek, o kterém jsem přesvědčená, nenajde v kinech dost diváků. To je podle mě případ komedie Jak se nám to mohlo stát!? Nedávno ji nasadila Nova a měla jsem na ni spoustu hezkých ohlasů, ale kinosály spíš jen prošuměla, navzdory atraktivnímu obsazení. Asi neměla dostatečnou reklamu, ono taky není snadné se v tom obrovském kvantu titulů prosadit.

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Ve vašem hereckém portfoliu výrazně převažují komediální role, diváci vás určitě za komičku považují. Vnímáte očekávání, že s vámi bude legrace, když přijdete mezi lidi?
Někdy to člověk cítí. Častěji za Prahou, tady se s tím zas tak nesetkávám. Nicméně lidi jsou na mě většinou moc milí, tak se jim to snažím oplácet a být i vtipná, když mi to jde. A pokud nejsem zrovna v rozpoložení, kdy bych dokázala bavit společnost, sednu si třeba v restauraci záměrně zády k místnosti a mám klid. Akorát mě není tak těžké poznat i po hlasu, proto sedím a radši ani nemluvím.

Asi muselo trvat docela dlouho, než si veřejnost, ale i branže zapamatovala vaše poměrně složité příjmení…
Myslím, že si ho nezapamatovala dodnes. Vždycky někdo řekne: „To je ta s tím divným jménem!“ Už jsem si zvykla.

Pátrala jste někdy po jeho původu? Dovedlo vás to případně k tkalcům, jak by napovídal překlad?
Zatím jsem se k tomu nedostala, ovšem čím jsem starší, tím větší potřebu zapátrat v rodinné paměti pociťuju. Protože historie se opakuje a zajímat bychom se o ni určitě měli, nejen o tu velkou, ale i o tu soukromou. Jen čekám na ten správný čas.

Eva Leinweberová a Mark Kristián Hochman v představení LásKKKa!

Myslíte, že ve vás přebývá něco z rodné Hané? Že nezapřete hanácké kořeny?
Bezpochyby. Jednak pořád umím hanácky. Jakmile se tam ocitnu, automaticky přepínám na hanáčtinu a pak se jí zas obtížně zbavuju, mám ji pořád hluboko v sobě. Abyste pochopil, celou DAMU jsem se přeučovala z hanáčtiny na češtinu, respektive pražštinu. Nezapomenu, jak mi Jana Altmanová na hlasové výchově vštěpovala: „Evičko, vyslov správně my jsme.“ A já pořád: „Mi zme.“ Já to prostě neslyšela. Tomu se říká spodoba znělosti, zaměňujeme hlásky… A mám pocit, že mám vztah k půdě, moje maminka byla z rolnické rodiny, tahle vazba ve mně zůstala. Taky mám ráda lidi. Moraváci mají srdce na dlani, to si též nesu životem.

Na úplném začátku vaší filmografie stojí barevný trojlístek režisérů: s Vladimírem Morávkem jste točila svůj první film Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště…
Vláďa je můj divadelní otec, vybral si mě ještě před DAMU do brněnské Husy na provázku a já tam zažila jeho mimořádně úspěšné období, kdy dělal opravdu převratné inscenace. Potom jsem sledovala jeho zlatou éru v Klicperáku v Hradci Králové. Měla jsem k němu jako herečka obrovskou důvěru, protože co řekl, to bývala pravda.

Přiznám se vám, že si vás z Hrubeše a Mareše nemohu vybavit. Pomůžete mi?
To ani nemůžete, protože Vláďa moji postavu nakonec komplet vystřihnul.

Jak vám takové rozhodnutí sdělil?
On mi nic nesdělil, já to zjistila až v kině. Říkala jsem si: „Sakra, tady někde už bych měla být…“ No a nebyla! To se mi stalo poprvé a naštěstí i naposledy.

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Následovali režiséři Jiří Vejdělek s Účastníky zájezdu a Jan Svěrák s Vratnými lahvemi. Byl to pro vás od Morávka skok?
S Jirkou Vejdělkem ještě takový ne. Šlo o jeho celovečerní debut a pro řadu z nás herců o první větší příležitost na plátně, navíc jsme si byli generačně blízcí – s Martinem Pechlátem, Mírou Noskem, Aničkou Polívkovou… Bylo to hodně kamarádské. To až u Jana Svěráka na mě padla tíseň. Scénář Vratných lahví napsal tatínek Zdeněk, syn Jan režíroval a bylo znát, že když se spojí tak velké persony, je velké úplně všechno. Tam jsem měla stažené půlky, nebudu tvrdit, že ne.

Třebaže výčet vašich filmových, televizních nebo divadelních rolí je dlouhý, stejně mnoho lidí u vašeho jména vykřikne jako první Zlatá ledvina! Není vám trochu líto, že tak trčí několikaminutová scénka?
Tak teď se musím naopak přiznat já vám. Vůbec netuším, co je Zlatá ledvina.

Tak se jmenuje epizoda seriálu Comeback, v níž hrajete nezapomenutelnou referentku úřadu práce.
Vidíte, to jsem doteď nevěděla. Alespoň jsem se přiučila, děkuju. Comeback jsem natáčela krátce po porodu, to má člověk mléčnou mlhu. Vím, že jsem se s tím tenkrát docela trápila, trvalo dlouho, než se vše povedlo podle představ tvůrců. Když mi pak pořád někdo citoval něco o blanokřídlých, absolutně jsem neměla páru, o čem ti lidi mluví. Totéž se mi dělo u Účastníků zájezdu. Různě na mě něco pokřikovali, vyperu to na čtyřicet a tak podobně, a já se nechytala. Při natáčení totiž text nejde do hluboké paměti, zapamatujete si třeba atmosféru, místo, kde jste točili, věci, které se tam staly, ale co jste říkal na kameru, to ne. Takže až jsem pochopila, že jak u Comebacku, tak u Účastníků řada hlášek zlidověla a stává se z nich kultovní záležitost, musela jsem si obojí pustit, abych přestala být tak mimo.

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Napadlo by vás tehdy, že zrovna taková minirole z Comebacku bude u diváků přežívat desetiletí?
Vůbec. Navíc jsem se tam s tím úkolem opravdu prala, měla jsem pocit, že nestojím za nic a že by si měli vzít někoho schopnějšího. To je další věc, která mě nepřestane na naší profesi překvapovat: co nás přežije a co ne…

Eva Leinweberová je divadelní, filmová a televizní herečka

  • Narodila se v Olomouci, vyrůstala v Prostějově.
  • Po střední ekonomické vystudovala DAMU, katedru alternativního divadla. Před studiem na akademii působila v Divadle Husa na provázku.
  • Se spolužáky z DAMU založila Divadlo Nablízko, s nímž se usadili v malostranském Rubínu. Zde působila také autorsky a režijně (Žrout, Psí srdce).
  • Rovněž se autorsky podílela na repertoáru Divadla Minor, v němž následně hrála. Prošla také divadly Komedie, Kalich, Klicperovým v Hradci Králové, Švandovým, Městskými divadly pražskými, Komorním Kalichem, Studiem Dva či Národním divadlem.
  • Aktuálně zkouší inscenaci Špinarka v Divadle Studio Dva.
  • Natočila například filmy Účastníci zájezdu, Vratné lahve, Ženy v pokušení, Muži v naději, Okresní přebor, 8 hlav šílenství, Teroristka, Štěstí je krásná věc, Tancuj Matyldo, Moře na dvoře, Jak se nám to mohlo stát!?, Někdo to rád v Plzni či Bardotky.
  • Zahrála si v seriálech Comeback, Sanitka 2, Neviditelní, Doktor Martin, Trpaslík, Vzteklina, Tátové na tahu, Krejzovi, Osada, Hvězdy nad hlavou, Dvojka na zabití, Špunti na cestě, Liga mužské moudrosti, Chlap, Taneční, Milionáři a dalších. Momentálně natáčí seriál Ulice.
  • Je maminkou dcery Medy.
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