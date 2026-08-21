Koncert se uskuteční dnes od 17:30 v areálu Rohan Beer Garden. Vstup je zdarma.
Hip Hop Kemp měl začít v pátek v areálu Cosmo Hadačka u Kralovic na severním Plzeňsku. Pořadatelé jeho zrušení zdůvodnili kombinací nepříznivých okolností a nízkým zájmem o program.
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Festival Hip Hop Kemp zrušili den před zahájením. Nepřilákal dost lidí
„Hip Hop Kemp 2026 se ruší. Letošní sraz neklapne. Kempová rodino, omlouváme se ti,“ oznámili pořadatelé. Festival se měl letos vrátit po šestileté pauze, naposledy se konal v roce 2019 v Hradci Králové.
Otázku případného vrácení peněz za vstupenky pořadatelé ve svém oznámení neupřesnili.