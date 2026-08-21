Hip Hop Kemp padl na poslední chvíli. Legendární Onyx ale v Praze zahraje zdarma

Marek Hýř
Marek Hýř
  14:42
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií
Americká hardcore hiphopová skupina Onyx měla v pátek vystoupit na festivalu Hip Hop Kemp, který ale pořadatelé na poslední chvíli zrušili. Hiphopová legenda už přitom dorazila do Prahy. Fanoušci o její vystoupení nepřijdou.

Koncert se uskuteční dnes od 17:30 v areálu Rohan Beer Garden. Vstup je zdarma.

Hip Hop Kemp měl začít v pátek v areálu Cosmo Hadačka u Kralovic na severním Plzeňsku. Pořadatelé jeho zrušení zdůvodnili kombinací nepříznivých okolností a nízkým zájmem o program.

Festival Hip Hop Kemp zrušili den před zahájením. Nepřilákal dost lidí

„Hip Hop Kemp 2026 se ruší. Letošní sraz neklapne. Kempová rodino, omlouváme se ti,“ oznámili pořadatelé. Festival se měl letos vrátit po šestileté pauze, naposledy se konal v roce 2019 v Hradci Králové.

Otázku případného vrácení peněz za vstupenky pořadatelé ve svém oznámení neupřesnili.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním číslem 6312, která prošla rozsáhlou renovací. Vůz z roku 1964 přitom nemíří do muzea. Po renovaci je...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé bytové domy budou natáčet ke Slunci, aby si obyvatelé užili dostatek jeho světla a tepla. Otáčivé domy,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí

Náměstí Míru (1939)

Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze se v hlavním městě mluvilo už v roce 1898, kdy se po Praze ještě proháněly koňské tramvaje. První...

Proč nosí kluci v pantoflích bílé ponožky? Odpověď hledal vulgární song už v roce 2019

Ponožky s pantoflích jsou hitem hlavně u středoškoláků.

Ještě před pár lety byly bílé ponožky v pantoflích pro mnohé symbolem módního nevkusu. Dnes je ale pohled na mladé kluky, kteří vyrazí ven v klasických sportovních pantoflích a vysokých bílých...

Na Dnech NATO v Mošnově bude poprvé letoun C-390 Millennium v českých barvách

ilustrační snímek

První veřejné předvedení nového přepravního letounu C-390 Millennium v českých barvách nebo premiérová dynamická ukázka německého bojového letounu Tornado...

21. srpna 2026  13:09,  aktualizováno  13:17

Čtrnáct piv a rumy. Muž se zákazem řízení ani nezapíral, že šoféruje pod vlivem

Čtrnáct piv a čtyři rumy. Muž se zákazem řízení ani nezapíral, že šoféruje pod...

Policista v Hodoníně zastavil šoféra staršího Volkswagenu Passat, který za volant usedl přesto, že nikdy nevlastnil řidičské oprávnění a má až do příštího roku zákaz řízení. Navíc byl pod vlivem...

21. srpna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Charitativní Tour Rozběháme Česko 2026 pomohla vybrat 287 650 Kč na dobrou věc!

21. srpna 2026  14:42

Hip Hop Kemp padl na poslední chvíli. Legendární Onyx ale v Praze zahraje zdarma

ilustrační snímek

Americká hardcore hiphopová skupina Onyx měla v pátek vystoupit na festivalu Hip Hop Kemp, který ale pořadatelé na poslední chvíli zrušili. Hiphopová legenda už přitom dorazila do Prahy. Fanoušci o...

21. srpna 2026  14:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ne blokování sanitek. Strážníci v Karviné cílí na parkování na žlutých čárách

Strážníci v Karviné se nejvíce zaměřují na vozy stojící na zákazových žlutých...

Na uvolnění průjezdnosti sanitek, hasičských a policejních vozů se zaměřili strážníci v Karviné. Ačkoliv řeší každé nesprávné parkování, tak podle nového ředitele městské policie Petra Kijonky jsou...

21. srpna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

O post senátora za Strakonicko se na podzim utkají tři kandidáti

ilustrační snímek

Na Strakonicku budou v podzimních volbách usilovat o post senátora tři kandidáti. Mandát obhajuje Tomáš Fiala, jenž před šesti lety uspěl za ODS, a nyní...

21. srpna 2026  12:53,  aktualizováno  12:53

V obvodu 60 Brno-město je zaregistrováno všech šest kandidátů do Senátu

ilustrační snímek

Brněnský magistrát zaregistroval v senátním obvodu 60 Brno-město všech šest kandidátek podaných do podzimních senátních voleb, vyplývá z informací na úřední...

21. srpna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

U českobudějovického planetária stojí hřiště připomínající sluneční soustavu

U ÄŤeskobudÄ›jovickĂ©ho planetĂˇria stojĂ­ hĹ™iĹˇtÄ› pĹ™ipomĂ­najĂ­cĂ­ sluneÄŤnĂ­ soustavu

Hřiště připomínající sluneční soustavu planet mohou ode dneška navštěvovat děti u českobudějovického planetária. Jde o další projekt města v plánovaném rozvoji...

21. srpna 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Osamělý vlk kombinuje hrané scény s unikátními archivními záběry z celého světa

ilustrační snímek

Na kombinaci hraných scén a dobových filmových záběrů vsadil nový český snímek Osamělý vlk o československém stíhacím esu z bitvy o Británii Josefu...

21. srpna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

“Z pole na talíř”: Zemědělci, obchod a univerzita pomůžou státu dostat více českých potravin do veřejného stravování

21. srpna 2026  14:13

Při požáru garáže shořel i sportovní mercedes, jeden člověk se zranil

Hasiči v Přerově likvidovali požár garáže, ve které shořel i mercedes. (20....

Rodinný dům vzplál ve čtvrtek v Přerově. Plameny zničily především garáž a za oběť jim padl i sportovní mercedes. Jeden člověk se zranil. Škoda na majetku podle hasičů přesáhla milion korun.

21. srpna 2026  14:12

Příběh, který dojímal Česko, má smutný konec. Pavel podlehl agresivní leukémii

Pavel Tesárek na snímku z doby, kdy se hledal vhodný dárce kostní dřeně.

Pavel Tesárek z Loun, jehož boj s agresivní leukémií v posledních měsících sledovaly tisíce lidí, zemřel. Bylo mu 36 let. Jeho příběh vyvolal obrovskou vlnu solidarity poté, co na poslední chvíli...

21. srpna 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.