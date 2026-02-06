Zajímavosti ze zimních olympijských her: Olympijský oheň se poprvé rozhoří na více místech

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   9:57
Zimní olympijské hry Milano Cortina 2026 přinesou historickou premiéru - dva hlavní olympijské ohně budou hořet současně v Miláně i Cortině d’Ampezzo. Organizátoři zároveň představili medaile.
Fotogalerie2

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině. | foto: Michal Koubek, MAFRA

Zimní olympijské hry Milano Cortina 2026 přinesou historickou novinku. Poprvé v dějinách olympijských a paralympijských her budou hořet dva hlavní olympijské ohně současně – v Miláně u vítězného oblouku Arco della Pace a v Cortině d’Ampezzo na náměstí Piazza Angelo Dibona. Symbolicky tak propojí dvě hostitelská města a podtrhnou jedinečný charakter „rozprostřené“ olympiády.

Konstrukce, v níž bude plamen umístěn, čerpá inspiraci z italského designu i geometrických studií Leonarda da Vinciho. Je vyrobena z leteckého hliníku – jednoho z nejpevnějších a zároveň nejlehčích materiálů – a nabídne výjimečnou vizuální podívanou. Dynamická struktura se bude průběžně otevírat a zavírat, čímž má symbolizovat plynutí času i přirozené střídání dne a noci.

Důraz na udržitelnost

V zavřeném stavu má konstrukce průměr 3,1 metru, po otevření se rozšíří až na 4,5 metru. Složitý mechanický systém obsahuje 244 otočných bodů a 1 440 součástek. Plamen je uložen ve skleněno-kovové nádobě uprostřed celé struktury. Organizátoři kladli důraz také na udržitelnost – zařízení se vyznačuje nízkou hlučností, minimálními emisemi kouře a maximální bezpečností pro veřejnost.

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě a na jaký nový sport se těšit?

Od 7. do 22. února se olympijský oheň v Miláně stane středobodem každodenní show. Každou hodinu od 17:00 do 23:00 se rozezní hudba Roberta Cacciapaglii a během tří až pěti minut nabídne plamen působivé světelné představení.

Milník v roce 2010

Myšlenka více ohňů se v historii olympiád objevila už dříve, nikdy však v podobě dvou rovnocenných hlavních plamenů. Už v Berlíně 1936 byl vedle centrálního ohně zapálen další v jachtařském areálu v Kielu a ve veslařském centru Grünau. Významným milníkem byly také zimní hry ve Vancouveru 2010, kde byl hlavní oheň poprvé umístěn na veřejném místě v centru města a stal se každodenní atrakcí pro návštěvníky. Milano Cortina 2026 tento koncept posouvá ještě dál.

Po skončení olympijských her se oba ohně znovu rozhoří 6. března s příchodem paralympiády. Plameny definitivně zhasnou 15. března při závěrečném ceremoniálu paralympijských her.

Zimní olympiáda 2026 a česká inovace: Elektronická madla přinášejí revoluci v curlingu

Originální olympijské medaile

Nedílnou součástí olympijských her jsou rovněž medaile pro tři nejlepší sportovce v každé disciplíně. Ty navazují na tradici sahající až do Chamonix 1924, kdy byly medaile na zimních olympijských hrách uděleny vůbec poprvé. Každé hostitelské město od té doby prostřednictvím jejich designu vypráví vlastní příběh.

Medaile pro Milano i Cortinu 2026 nesou na jedné straně tradiční pětici olympijských kruhů, po obvodu pak nápis popisující událost a připomínající místo konání. Slavnostně odhaleny byly v Benátkách, kam je doprovodily dvě sportovní legendy – dvojnásobná olympijská medailistka Federica Pellegriniová a patnáctinásobná paralympijská medailistka Francesca Porcellatová.

„Medaile ztělesňují odhodlání a vášeň nejlepších světových sportovců, ale také olympijského a paralympijského ducha,“ uvedla Raffaella Panièová, ředitelka pro značku, identitu a vizuální podobu her. Podle prezidenta Italské státní mincovny Paola Perroneho představují zároveň mistrovství a dokonalost italského designu – každá z nich je výsledkem řemeslného zpracování i inovací.

Český curling na OH 2026: Chabičovský se Zelingrovou chtějí navázat na mládežnické úspěchy

Důležitou roli hraje i udržitelnost. Medaile budou vyrobeny z recyklovaného kovu, odlévány v indukčních pecích poháněných výhradně obnovitelnou energií a zabaleny do ekologických obalů s minimálním podílem plastů.

Pro sportovce mají však hodnotu, kterou nelze vyčíslit. „Olympijská medaile pro mě symbolizovala nejen dosažení největšího sportovního cíle, ale i cestu, která k němu vedla – růst a životní progres, který je větší než sport sám,“ říká bronzová olympijská medailistka v rychlobruslení Karolína Erbanová. „Je to vyznamenání za celé jedno životní období.“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

OBRAZEM: Idea Krásy. Olomoucké muzeum láká na díla italských mistrů

Krásu obrazů vytvořených štětci italských barokních mistrů mohou nově obdivovat...

Krásu obrazů vytvořených štětci italských barokních mistrů mohou nově obdivovat milovníci výtvarného umění v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Výstava nazvaná Idea Krásy – Barokní malířství v Římě...

6. února 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Hradecká GMU 21. února otevře novou stálou expozici s díly více než 140 autorů

ilustrační snímek

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové otevře vernisáží 21. února novou stálou expozici "České umění 20. století a jeho škatulky". Jde o nejdůležitější...

6. února 2026  10:08,  aktualizováno  10:08

Olympijský festival s MultiSportem: Vyzkoušejte si zimní sporty a fanděte

6. února 2026  11:40

Praha debatuje o LED lampách veřejného osvětlení. Ve Vídni si vyvinuli vlastní

Osvětlení v centru historické Vídně. Dominující teplota 3000K, velmi málo...

Vídeň dlouhodobě definuje globální parametry kvality městského života a je zároveň inovační autoritou. Příkladem toho je projekt Wien leuchtet, v jehož rámci město do roku 2028 dosadí do všech 133...

6. února 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu za fiakry na Staroměstském náměstí

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pokutu pro firmu, která na Staroměstském náměstí nabízela turistům jízdy fiakrem i v době, kdy už to pražský tržní řád...

6. února 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Zimní olympiáda roztáčí v Česku vlnu emocí. BILLA mění fandění v ještě větší zážitek

6. února 2026  11:24

Legenda české hudební scény Imran Musa Zangi se vrací s projektem Aqua Congas: Otec a syn spojili síly v hudebním projektu plném groove a emocí

6. února 2026  11:14

Malá Anička spěchala na svět. Narodila se v sanitce cestou do porodnice

Šťastný konec dramatického rána. Profesionální zásah záchranářů z Počátek a...

Cesta do pelhřimovské nemocnice se pro maminku z Počátek změnila v nečekaný a velmi rychlý zážitek. Její dcera Anička se rozhodla, že na porodní sál čekat nebude, a přišla na svět ve čtvrtek krátce...

6. února 2026  11:12

O víkendu to bude čvachtat. Do Česka dorazí deštivé dny, předpověď ale místy slibuje i sníh

Roztocký Masopust se opět po roce probudil k životu. (15. února 2025)

Česko čeká sychravý a mokrý víkend. Oblohu zakryjí nízká oblaka, přidají se mlhy a na většině území se objeví déšť. Ve vyšších polohách a postupně i na severu republiky se srážky změní ve sněhové....

6. února 2026  11:11

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

5. února 2026  18:15,  aktualizováno  6. 2. 11:06

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Broumovská klávesa zve mladé hudebníky, aby se hlásili do 16. ročníku

Momentka z 15. ročníku Broumovské klávesy

Mezinárodní soutěž pro mladé klavíristy do sedmnácti let Broumovská klávesa otevřela registrace. Uskuteční se pošestnácté v areálu broumovského kláštera od 24. do 26. dubna. Zájemci se mohou hlásit...

6. února 2026  11:03

Dobové fotografie i vzorníky exportních domů. Muzeum digitalizovalo své poklady

Za vzorníky jabloneckých exportních domů a skleněnými negativy už nemusí...

Za vzorníky jabloneckých exportních domů a skleněnými negativy už nemusejí badatelé z tuzemska a ze světa jezdit do Jablonce nad Nisou, nově si je mohou prohlížet online. Muzeum skla a bižuterie...

6. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.