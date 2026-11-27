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Rychlíkem z Prahy za dvě hodiny, z Ústí nad Labem za polovic, z Děčína dokonce za 36 minut. Německé lázeňské městečko Bad Schandau, které leží nedaleko hranic, je ideálním jednodenním výletem pro milovníky přírody i šotoušstvo. Jednou z hlavních atrakcí je totiž historická tramvaj, jejíž trať s názvem Kirnitzschtalbahn odveze výletníky až k umělému vodopádu.
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Vlak, přívoz a třínohý kocour
Pokud ráno nasednete na pražském hlavním nádraží na vlak, za hodinu a 48 minut dorazíte do stanice Bad Schandau Nationalparkbahnhof, kterou od lázeňského města odděluje řeka Labe. Přestože se lze na druhou stranu dostat přes zhruba půl kilometru vzdálený most, nejpoetičtější cestou přes jeden z největších evropských toků je plavba přívozem. Ten navazuje na vlak a využívají ho nejen turisté, ale také místní.
- Jedna plavba stojí podle letošního ceníku 2 eura, zpáteční jízdenka 3 eura pro dospělého.
- Děti do 15 let mají jednu plavbu za euro a 40 centů, zpáteční za 2 eura.
- Jízdenky se kupují přímo na palubě u kapitána.
Pokud vlak cestou nabere zpoždění, není nutné panikařit, další přívoz vás z Bad Schandau Bahnhof do Bad Schandau Elbkai převeze za půl hodiny. Pokud budete mít štěstí, při čekání se na vás přijde podívat místní zrzavý kocour Karli. Poznáte ho podle tří tlapek, obojku a zvědavého kukuče. Karli je neoficiálním maskotem místního nádraží, ve kterém má i čestný pelíšek. Nejedná se o toulavé zvíře, domov má nedaleko vlakové stanice. Prostě je jen společenský.
Vlakem do Bad Schandau
Žlutá tramvaj Kirnitzschtalbahn
Jakmile vystoupíte z přívozu kousek od centra Bad Schandau, máte několik možností, jak výlet začít. Kdo se potřebuje občerstvit, může usednout do nejbližší restaurace Cafe Elbflorenz. Kdo odpočíval ve vlaku, může si užít procházku malebným městem anebo vyrazit po některé z turistických tratí do Národního parku Saské Švýcarsko nebo do okolí Labe. Anebo, jako my, rovnou zamířit skrz město a lázeňský park na stanici tramvaje Bad Schandau Kurpark, odkud do přírody vyráží ikonická žlutá tramvaj. Její osm kilometrů dlouhá trať vede údolím řeky Křinice a za zhruba půl hodinu dorazí na konečnou k Lichtenhainskému vodopádu.
Kirnitzschtalbahn
Pokud je jedním z vašich cílů právě tento vodní prvek, který na fotografiích vypadá impozantně, na místě můžete být zklamaní. Jedná se totiž o uměle upravený vodopád, z jehož horní nádrže se voda spouští během hlavní sezony v určitých intervalech. My na něj štěstí neměli.
Pokud chcete část trasy Kirnitzschtalbahn absolvovat pěšky, do tramvaje můžete naskočit i cestou na některé z dalších zastávek.
- V hlavní sezoně jezdí tramvaj zhruba po 30 minutách (konec března až začátek listopadu).
- V zimní sezoně (listopad až konec března) po 70 minutách.
- Jednosměrná jízdenka vyjde dospělého na 7 eur, zpáteční na 10 eur. Děti do 15 let zaplatí za jednu cestu 3,50 eur a za zpáteční cestu 5 eur.
- Jízdenky prodává průvodčí přímo u tramvaje.
- Jízdní řád si můžete vzít ve vytištěné podobě v informacích, kolem kterých projdete cestou na zastávku tramvaje.
Co vidět v Bad Schandau?
Jeden den na všechno, co lze v Bad Schandau zažít, rozhodně nestačí. Pro prvonávštěvníky nabízíme pět tipů na několik zastávek, které stojí za návštěvu.
Drobné s sebou
Přívoz, tramvajenka, ale i WC se platí v hotovosti. Budete-li si potřebovat odskočit v nádražní budově nebo na toaletách na konečné stanici tramvaje u vodopádu, připravte si 50centové mince. Těmi otevřete dveře přímo do kabinky. Přístroj nevrací ani nerozměňuje.
- Historický výtah Historischer Personenaufzug: Pozoruhodná památka z roku 1904 stoupá do výšky 50 metrů a vyveze vás do části Ostrau. Jedna cesta stojí 1,80 eur, zpáteční 2,80 eur. Děti zaplatí za jeden směr 1,40 eur a za zpáteční 2,20 eur.
- Toskana Therme Bad Schandau: Termální lázně nabízejí bazény, sauny a vířivky. Jednou z hlavních atrakcí je bazén se slanou vodou, světelnou projekcí a relaxační hudbou Liquid Sound.
- Botanická zahrada: Botanischer Garten leží na trase žluté tramvaje, je v provozu od dubna do října a vstupné stojí 2,50 eur.
Prohlédněte si Bad Schandau
- Zřícenina hradu Schomberg: Burgstall Schomberg leží nedaleko centra města na vrchu Schlossberg. Z vyhlídky budete mít město jako na dlani včetně kostela svatého Jana.
- Kraví hora: Skalní brána Kuhstall leží něco přes kilometr a půl od konečné žluté tramvaje Lichtenhain Waterfall. Půlhodinovou procházkou dojdete k jeskyni, která získala název v dobách třicetileté války, kdy sloužila jako úkryt sedlákům a jejich dobytku.
Historie Bad Schandau
Malebné městečko Bad Schandau bývá považováno za nejstarší lázeňské místo v Saském Švýcarsku.