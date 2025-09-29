Obálky s hlasovacími lístky doručuje Česká pošta přímo na adresy voličů. Každý oprávněný volič je má dostat do 30. září 2025. Může se stát, že na vás zapomenou? Teoreticky ano, pravděpodobnější ale je, že vás o obálku připravil někdo ze sousedů, bydlících ve stejném vchodě, nebo že jste ji omylem vyhodili i se štosem nevyžádané reklamy. Co tedy dělat, pokud jste stále bez lístků?
Voliči, kteří ještě tři dny před volbami nemají lístky, se mohou obrátit na svoji radnici, která by jim měla předat náhradní. Připomeňme, že volby do Poslanecké sněmovny začínají v pátek 3. října. Komu lístky nepřijdou a nevyzvedne si na příslušném úřadě nové, o právo jít k volbám nepřijde. Stačí v den voleb dorazit s občankou (nebo pasem) na příslušný okrsek a volební komise vydá sadu hlasovacích lístků přímo na místě.
Volební obálka: proč je důležitá?
Šedomodrá obálka s hlasovacími lístky, jakou by měl každý volič najít ve schránce, je ale důležitá ještě z jednoho důvodu. Kromě vaší adresy obsahuje totiž i informaci, jaké je číslo volebního okrsku, za který volíte, a jaká je adresa volební místnosti. Velmi často jde o budovy škol, obecních úřadů nebo hasičských zbrojnic. Jen pozor, obálka, která vám přijde do schránky, není ta, ve které házíte lístek do urny!
Pokud nevíte, kam jít volit, a obálku s hlasovacími lístky nemáte, budete si muset „svoji“ volební místnost zjistit samostatně. V Praze to nejsnadněji zjistíte díky vychytávce Institutu plánování a rozvoje. Stačí zadat ulici a číslo popisné a vyjede vám jak adresa volební místnosti, tak číslo okrsku, telefonní spojení a také informace o bezbariérovém přístupu.
Pokud jste mimopražští, můžete využít třeba tuto stránku, která čerpá informace z jednotlivých obecních úřadů a Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Funguje však jen pro některá, spíše větší města. Obrátit se o informaci, kam máte jít volit, můžete pochopitelně také na příslušnou radnici.
I když víte, kam jít volit, přináší modrošedá „volební“ obálka i další cenné informace. Kromě přehledu politických stran a hnutí a hlasovacích lístků v ní najdete i návod, jak volit. Není od věci si pravidla předem osvěžit, hlavně pokud hodláte kroužkovat. Byla by velká škoda, kdyby kvůli drobné chybě přišel váš hlas vniveč. Pravidla pro hlasování včetně kroužkování si můžete přečíst na stránkách ministerstva vnitra. Tamtéž si můžete prohlédnout také náhledy hlasovacích lístků, abyste se předem rozhodli, jakou stranu či hnutí volit a koho kroužkovat.
Pokud máte volbu promyšlenou a návod v malíku, zbývá už jen jediné. Vzít platný doklad totožnosti a dostavit se k volbám.
Termín voleb do Poslanecké sněmovny 2025
Pátek 3. října 2025 14:00-22:00
Sobota 4. října 2025 8:00-14:00