„Hlasuj pro mou dceru.“ Podvodné zprávy na WhatsApp ohrožují tisíce uživatelů. Na co si dát pozor?

Autor: Metro.cz
  13:34
Denně se šíří tisíce falešných zpráv, za kterými stojí kyberpodvodníci. Snaží se získat vaše citlivé údaje prostřednictvím populární aplikace WhatsApp. Útočníci využívají různé způsoby, jak vás přimět k reakci na jejich zprávy.

Podvodné zprávy na WhatsApp ohrožují tisíce uživatelů. | foto: Profimedia Profimedia.cz

„Můžeš hlasovat pro mou dceru?“ nebo „Mami, pošli mi peníze na účet“, tak zní typické zprávy od podvodníků. Chtějí své oběti nalákat, aby kliknuli na nebezpečné odkazy. Jak můžete tyto podvody rozpoznat a ochránit svůj účet?

Jak podvody fungují?

Podvodné zprávy často začínají nevinně vypadající žádostí. To může být žádost o pomoc při hlasování v soutěži, naléhavé upozornění na nedoplatek, nebo dokonce prosba o potvrzení platby. Útočníci vás mohou požádat, abyste klikli na odkaz nebo zadali svůj potvrzovací kód, který vám přijde zprávou. Pokud na takovou žádost zareagujete, útočník může získat přístup k vašemu WhatsApp účtu a následně jej využít k dalším podvodným aktivitám.

Zpráva od syna. Opravdu?

Důležité je si uvědomit, že podvodná zpráva nemusí přijít jen z neznámého čísla. Velmi často se naopak tváří, že ji posílá člověk, kterého dobře znáte – kamarád, kolega, nebo dokonce rodinný příslušník. Ve skutečnosti však mohl být jeho účet na WhatsAppu napaden a převzat útočníkem. Podvodníci této důvěry cíleně zneužívají, aby oběť přiměli k rychlé reakci – například k zaslání peněz, kliknutí na odkaz nebo předání ověřovacího kódu. Právě pocit „tohle mi přece píše někdo blízký“ výrazně snižuje obezřetnost a zvyšuje šanci, že podvod uspěje. Pokud vás i známá osoba žádá o něco neobvyklého nebo naléhavého, vždy si její žádost ověřte jiným způsobem – třeba telefonicky nebo osobně.

Podvod „ahoj mami...“ stále pokračuje

Bezpečnostní experti O2 varují. Stále pokračuje další typ podvodné SMS zprávy, a to varianta „Ahoj mami, mám nové číslo, napiš mi na WhatsApp…“. Jejich cílem je přesměrovat komunikaci ze SMS do aplikace WhatsApp, kde už útočník vystupuje pod profilem blízké osoby, avšak s jiným telefonním číslem. Následně se snaží oběť dostat pod tlak a vylákat z ní peníze, nejčastěji pod záminkou nákupu nového telefonu nebo jiné naléhavé platby. Právě kombinace důvěrného oslovení, změny čísla a časové urgence činí tento typ podvodu mimořádně nebezpečným.

Statistika a pomoc od O2

Podezřelou SMS nebo WhatsApp zprávu můžete nahlásit na číslo 7726. Stačí ji přeposlat nebo ve WhatsAppu zkopírovat, vložit jako SMS a zaslat na číslo 7726. O2 každou takovou zprávu prověřuje. Aktuálně přichází na toto číslo více než 5 000 SMS denně! Z těchto zpráv obsahuje přibližně tisíc zpráv denně podezřelé URL odkazy, které mohou vést na nebezpečné stránky. Každý den blokujeme přibližně 50 nových domén, čímž chráníme další uživatele před útoky.

Jak se chránit?

Neposílejte své údaje: Nikdy nesdílejte své osobní údaje, přihlašovací údaje ani potvrzovací kódy s nikým, koho neznáte. WhatsApp, ani jiné služby, vás nikdy nepožádají o zaslání kódu prostřednictvím zprávy.

Ověřujte neznámé kontakty: Pokud obdržíte zprávu od neznámého čísla, buďte vždy opatrní. Pokud je to možné, ověřte identitu odesílatele.

Aktivujte dvoufázové ověření: V nastavení aplikace WhatsApp můžete aktivovat dvoufázové ověření, které přidává další vrstvu zabezpečení vašemu účtu. To znamená, že i když útočník získá vaše přihlašovací údaje, potřeboval by ještě bezpečnostní kód, který znáte pouze vy.

Buďte skeptičtí k odkazům: Klidně doma, a ne v aplikaci, ověřujte odkazy, které vám někdo pošle. Zadáváním odkazů přímo do webového prohlížeče se můžete ujistit, že jsou bezpečné.

Co dělat, pokud jste se stali obětí podvodu?

Pokud máte podezření, že váš účet mohl být ohrožen, okamžitě změňte své heslo a aktivujte dvoufázové ověření. Informujte své kontakty o možném útoku, aby byli také na pozoru. Nezapomeňte také kontaktovat WhatsApp podporu, kde vám mohou pomoci obnovit váš účet a zajistit jeho bezpečnost.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Půlmiliardová oprava domu se 403 byty pro seniory v H. Králové začne v březnu

ilustrační snímek

Rekonstrukce domu se 403 byty pro seniory Harmonie I v Hradci Králové by měla začít v březnu. Radnice na opravu podepsala smlouvu se společnostmi Marhold a...

23. února 2026  14:58,  aktualizováno  14:58

Sondy budou při demolici Slezanky v Opavě monitorovat okolní budovy

ilustrační snímek

Příprava bourání chátrajícího obchodního centra Slezanka v centru Opavy dnes pokračovala instalací sond v okolních budovách, které budou monitorovat jejich...

23. února 2026  14:57,  aktualizováno  14:57

Epidemie chřipky v Královéhradeckém kraji pokračuje, v posledních týdnech slábne

ilustrační snímek

Epidemie akutních respiračních infekcí a chřipky v Královéhradeckém kraji slábne. Hygienici v uplynulém týdnu zaznamenali 1356 nemocných v přepočtu na 100.000...

23. února 2026  14:56,  aktualizováno  14:56

Mezi prvními akcemi nového centra jihlavského muzea budou odborné konference

Mezi prvnĂ­mi akcemi novĂ©ho centra jihlavskĂ©ho muzea budou odbornĂ© konference

Mezi prvními akcemi v novém edukačním centru jihlavského muzea budou i odborné konference. Plánované jsou na listopad, kdy by se nový objekt mohl otevřít...

23. února 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zemřel znalec francouzské filozofie Petr Horák, bylo mu 90 let

ilustrační snímek

Zemřel historik filozofie, překladatel a pedagog Petr Horák, bylo mu 90 let. Věnoval se hlavně francouzské filozofii, působil na Masarykově univerzitě v Brně a...

23. února 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

Kolony u Metropole Zličín? Řešení už vzniká, nový most povede přes testovací trať metra

Součástí Depa Zličín je i zkušební trať v délce 1805 metrů.

U nákupního centra Metropole Zličín se pravidelně tvoří kolony. Důvodem je silný provoz a dlouhodobě nevyhovující řešení vjezdu na parkoviště. Pomoci má nový příjezd přímo z Rozvadovské spojky....

23. února 2026  16:28

V kafilerii skončí kvůli nákaze 230 tisíc nosnic, škoda může jít do stamilionů

Kvůli ptačí chřipce hasiči likvidovali 6800 kachen v chovu v obci Kosičky –...

V Kosičkách na Královéhradecku začala v pondělí po 9. hodině likvidace velkochovu slepic, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. V kafilériích skončí téměř 236 tisíc nosnic. Práce potrvají pět až sedm...

23. února 2026  10:12,  aktualizováno  16:23

Manévry na Dalešické přehradě. Zřejmě se nevynořil policejní potápěč

Policejní auto.

U Dalešické přehrady na Třebíčsku aktuálně zasahují všechny složky IZS. Podle policistů jde o pátrací akci. „Bližší informace poskytneme, jakmile budou k dispozici,“ uvedla Policie ČR na síti X....

23. února 2026  15:52,  aktualizováno  16:22

Nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji mírně ubylo

ilustrační snímek

Nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji mírně ubylo. Hygienici na konci minulého týdne evidovali 1628 nemocných v přepočtu na 100.000...

23. února 2026  14:43,  aktualizováno  14:43

Cheb připravuje kvůli chystanému průmyslovému parku koncepci bydlení

ilustrační snímek

Město Cheb chce mít do začátku léta hotové podklady pro novou koncepci bydlení ve městě a jeho okolí. Koncepce navazuje na přípravy Strategického...

23. února 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Vysočina plánuje v Jihlavě výstavbu domu s byty i pro pracovníky nemocnice

ilustrační snímek

Kraj Vysočina chce v sousedství svého jihlavského úřadu postavit dům se 72 byty a 200 parkovacími místy. Určené budou pro pracovníky příspěvkových organizací...

23. února 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

Samořiditelná Tesla zvládla provoz v Brně. Udělala jen jednu chybu, chválí starosta

Starosta brněnských Židenic otestoval samořiditelnou Teslu

Náročným provozem v brněnských Židenicích „protáhl“ v pátek samořiditelný vůz Tesla zdejší starosta Petr Kunc. Při testovací jízdě vybral jako spolujezdec náročnou trasu, kterou podle něj auto s...

23. února 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.