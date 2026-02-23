„Můžeš hlasovat pro mou dceru?“ nebo „Mami, pošli mi peníze na účet“, tak zní typické zprávy od podvodníků. Chtějí své oběti nalákat, aby kliknuli na nebezpečné odkazy. Jak můžete tyto podvody rozpoznat a ochránit svůj účet?
Jak podvody fungují?
Podvodné zprávy často začínají nevinně vypadající žádostí. To může být žádost o pomoc při hlasování v soutěži, naléhavé upozornění na nedoplatek, nebo dokonce prosba o potvrzení platby. Útočníci vás mohou požádat, abyste klikli na odkaz nebo zadali svůj potvrzovací kód, který vám přijde zprávou. Pokud na takovou žádost zareagujete, útočník může získat přístup k vašemu WhatsApp účtu a následně jej využít k dalším podvodným aktivitám.
Zpráva od syna. Opravdu?
Důležité je si uvědomit, že podvodná zpráva nemusí přijít jen z neznámého čísla. Velmi často se naopak tváří, že ji posílá člověk, kterého dobře znáte – kamarád, kolega, nebo dokonce rodinný příslušník. Ve skutečnosti však mohl být jeho účet na WhatsAppu napaden a převzat útočníkem. Podvodníci této důvěry cíleně zneužívají, aby oběť přiměli k rychlé reakci – například k zaslání peněz, kliknutí na odkaz nebo předání ověřovacího kódu. Právě pocit „tohle mi přece píše někdo blízký“ výrazně snižuje obezřetnost a zvyšuje šanci, že podvod uspěje. Pokud vás i známá osoba žádá o něco neobvyklého nebo naléhavého, vždy si její žádost ověřte jiným způsobem – třeba telefonicky nebo osobně.
Podvod „ahoj mami...“ stále pokračuje
Bezpečnostní experti O2 varují. Stále pokračuje další typ podvodné SMS zprávy, a to varianta „Ahoj mami, mám nové číslo, napiš mi na WhatsApp…“. Jejich cílem je přesměrovat komunikaci ze SMS do aplikace WhatsApp, kde už útočník vystupuje pod profilem blízké osoby, avšak s jiným telefonním číslem. Následně se snaží oběť dostat pod tlak a vylákat z ní peníze, nejčastěji pod záminkou nákupu nového telefonu nebo jiné naléhavé platby. Právě kombinace důvěrného oslovení, změny čísla a časové urgence činí tento typ podvodu mimořádně nebezpečným.
Statistika a pomoc od O2
Podezřelou SMS nebo WhatsApp zprávu můžete nahlásit na číslo 7726. Stačí ji přeposlat nebo ve WhatsAppu zkopírovat, vložit jako SMS a zaslat na číslo 7726. O2 každou takovou zprávu prověřuje. Aktuálně přichází na toto číslo více než 5 000 SMS denně! Z těchto zpráv obsahuje přibližně tisíc zpráv denně podezřelé URL odkazy, které mohou vést na nebezpečné stránky. Každý den blokujeme přibližně 50 nových domén, čímž chráníme další uživatele před útoky.
Jak se chránit?
Neposílejte své údaje: Nikdy nesdílejte své osobní údaje, přihlašovací údaje ani potvrzovací kódy s nikým, koho neznáte. WhatsApp, ani jiné služby, vás nikdy nepožádají o zaslání kódu prostřednictvím zprávy.
Ověřujte neznámé kontakty: Pokud obdržíte zprávu od neznámého čísla, buďte vždy opatrní. Pokud je to možné, ověřte identitu odesílatele.
Aktivujte dvoufázové ověření: V nastavení aplikace WhatsApp můžete aktivovat dvoufázové ověření, které přidává další vrstvu zabezpečení vašemu účtu. To znamená, že i když útočník získá vaše přihlašovací údaje, potřeboval by ještě bezpečnostní kód, který znáte pouze vy.
Buďte skeptičtí k odkazům: Klidně doma, a ne v aplikaci, ověřujte odkazy, které vám někdo pošle. Zadáváním odkazů přímo do webového prohlížeče se můžete ujistit, že jsou bezpečné.
Co dělat, pokud jste se stali obětí podvodu?
Pokud máte podezření, že váš účet mohl být ohrožen, okamžitě změňte své heslo a aktivujte dvoufázové ověření. Informujte své kontakty o možném útoku, aby byli také na pozoru. Nezapomeňte také kontaktovat WhatsApp podporu, kde vám mohou pomoci obnovit váš účet a zajistit jeho bezpečnost.