Hlavně aby někam chodil? Tak školu nevybírejte, radí ředitel pražského gymnázia

Na pražská gymnázia se v prvním kole přijímaček nedostalo 84 procent dětí. Řada rodičů řeší, co dál. „Zvažte spíše školy menší, kde mají učitelé ke studentům bližší a osobnější přístup,“ říká pro deník Metro ředitel nového inovativního gymnázia School for Future Aleš Pištora.

Minulý pátek byly zveřejněný výsledky prvního kola přijímaček na střední školy a od pondělí je možné se přihlašovat do kola druhého. Jak tímto procesem s dětmi projít?
Pro děti, které neuspěly v prvním kole, je to samozřejmě zklamání. Po právu je celý proces přijímaček u nás kritizován. Děti se dlouho připravují, samotné přijímací řízení je provázeno stresem a potom to nedopadne kvůli neznámému prostředí, tlaku okolí a podobně. Snad se to do budoucna změní, ale v tuto chvíli je to prostě tak. Myslím, že je potřeba, aby rodiče, ale také učitelé na základních školách vysvětlili těm, co míří do druhého kola, že se to prostě může stát a že to nevypovídá mnoho o jejich nadání nebo schopnostech. Může to být určitě i šance zkusit vybrat školu, která nebude zvolena strategicky, ale opravdu podle zájmu budoucího studenta.

Jak tedy vybírat do druhého kola? Postupovat pragmaticky, nebo dát na intuici?
Na výběr je ve druhém kole relativně málo času, jen do 25. května, a škol je méně. Ale i v druhém kole bych se výběru věnoval pečlivě. Už není potřeba tolik taktizovat. Cermat se již nepíše, počítají se výsledky, které uchazeči získali v rámci prvního kola. Rodiče spolu se svými dětmi mohou zvážit, zda v prvním kole vybírali školu opravdu podle zájmu, anebo rozhodovaly i jiné věci jako prestiž školy, kamarádi nebo dostupnost. Půjde o to zamyslet se nad tím, co od školy vlastně očekávají.

Jak tedy „číst“ nabídku středních škol?
Podíval bych se na to, jakou má škola koncepci, a také na to, jak vypadá život ve škole. Pokud je to možné, pokusil bych se zjistit, zda není rozpor mezi tím, co škola deklaruje mediálně a jak potom vypadá ve své každodennosti. Dobré je, když má uchazeč možnost setkat se se studenty a zeptat se jich například v rámci dnů otevřených dveří, jak jsou spokojeni, jaká je na škole atmosféra. Důležitá je osobnost ředitele a jednotliví učitelé. Mě osobně by zajímalo, jedná-li se o školu klasickou, kde se jen učí zpaměti látka, která se ověřuje při testech, nebo zda jde o školu inovativní.

Co tedy znamená inovativní výuka konkrétně pro vás?
Škola, která neustále hledá, jak se přiblížit mladým lidem. S moderními způsoby výuky se vlastně v Evropě přišlo již velmi dávno, v první polovině 20. století. Ale dodnes je mnoho škol, kde žáci sedí v lavicích a přepisují to, co učitel píše na tabuli, nejprve do sešitu a potom zpaměti do testů. Inovativní výuka musí vycházet z toho, co studenty samotné zajímá. Učitelé by měli být spíše průvodci na jejich cestě ke vzdělání. Zejména v dnešní době, kdy díky internetu a umělé inteligenci se studenti spoustu věcí naučí mimo školu (vlastně se mimo školu naučí daleko víc věcí než ve škole), by učitel neměl být „mudrc“, který sděluje pravdy, ale měl by klást inspirativní otázky a pobízet studenty, aby se sami pouštěli do vlastního hledání. To je aspoň přístup na našem gymnáziu.

Jak konkrétně se propisuje do výuky?
U nás na School for Future jsou středobodem každotýdenní projektové středy. Každý projektový den je svým způsobem originální badatelský počin. Snažíme se vždy z několika úhlů pohledu soustředit na nějaké stěžejní téma. Může to být role ropy v mezinárodně politické situaci, invazní druhy ohrožující naši přírodu nebo třeba Galileo Galilei v divadelním zpracování. Buď jsme někde venku a bádáme v oblasti přírodních věd, nebo tvoříme inspirováni nějakým kulturním či výtvarným zážitkem, či se pouštíme do výzkumu společenských fenoménů. Hlavně pořád nesedíme v lavicích, ale děláme něco, co má v sobě život.

A co různá zaměření a specializace? Co si o nich myslíte?
Obecně záleží na konkrétní škole. U gymnázia, které je všeobecné, jako to naše, jde o vyváženost všech oborů. Určitě nezapomínáme na to, že jedním z úkolů gymnázia je připravit své studenty na další studium. Přesto ale mám za to, že střední škola obecně musí být také příležitostí pro to, aby student mohl hledat svou vlastní cestu, aby si mohl položit otázku: „Kdo jsem?“ My klademe kromě osobnostního rozvoje jistý důraz také na média nebo lépe řečeno medialitu dnešního světa. Vedle znalostí tedy rozvíjíme to, čemu se říká soft skills, tedy schopnost komunikace, prezentace, ale také třeba schopnost zapojit do své práce umělou inteligenci.

Co byste na závěr vzkázal rodičům neúspěšných uchazečů z prvního kola?
Nehledejte školu ve stylu: hlavně aby někam chodil a byl na střední. Dejte si s výběrem školy práci. I do druhého kola jdou kvalitní školy. Zvažte spíše školy menší, kde mají učitelé ke studentům bližší a osobnější přístup. My se snažíme o to, abychom tvořili opravdové inspirativní a přátelské společenství studentů a učitelů. Protože na střední školu by měly zůstat ty nejlepší vzpomínky.

