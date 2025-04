Jistota to jistí Sedmdesát procent českých zaměstnanců v posledních pěti letech nezměnilo práci. Neznamená to, že by se po jiné práci nesháněli. Zjišťují však, že by si zase tak moc nepolepšili. Případná nabídka platu by musela být minimálně o 20 procent vyšší. A to nyní nabídne jen málokdo.

Česká ideální mzda by podle podle Platformy pro minimální důstojnou mzdu měla být 46 tisíc korun hrubého. Aby člověk uživil rodinu a něco málo ušetřil. Na tuto částku však nedosáhne 63 procent lidí.