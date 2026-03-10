Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. V roce 2026 začnou Velkým pátkem 3. dubna a skončí velikonočním pondělím 6. dubna 2026. Tipy, co dělat během volna, najdete níže.
Hornický skanzen Březové Hory v Příbrami
V autentickém prostředí hornického domku se od 23. března do 5. dubna 2026 můžete vrátit v čase. Čeká vás vůně čerstvě upečeného pečiva, lidové popěvky a ukázky toho, jak prožívali Velikonoce naši předkové na začátku 20. století. V jedinečné atmosféře velikonočně vyzdobené světnice bude možné si vyzkoušet pletení pomlázek, pečení jidášů, zdobení vajíček voskem nebo tvorbu svatých obrázků.
Skanzeny Vysoký Chlumec a Kouřim
Milovníci lidové architektury by neměli vynechat skanzen ve Vysokém Chlumci, kde od 2. do 5. dubna ožijí historické chalupy ukázkami tradičních zvyků a rukodělných činností. Ve skanzenu v Kouřimi proběhne program 4. a 5. dubna, přičemž láká na netradiční zážitky jako předení pašijové nitě nebo kolední obchůzku chození s Jidášem.
Jarmarky a velikonoční tvoření
V Sedlčanech proběhnou Dny řemesel zaměřené na velikonoční tematiku. Od 27. do 28. března bude možné vyzkoušet pletení pomlázky, košíků, zdobení kraslic nebo drátování keramiky. Na návštěvníky čeká také ochutnávka tradiční velikonoční nádivky.
Velikonoční program připravuje také Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi, kde si 24. března budete moci vlastnoručně vyrobit velikonoční dekoraci. V Muzeu zlata v Novém Kníně se bude 28. března možné zapojit do velikonočních dílen, ve kterých nebude chybět pletení pomlázek, drátování a barvení vajíček, odlévání mýdel, háčkování nebo paličkování.
Na jarmark s předváděním řemesel a dílniček pro děti zve 28. března také Regionální muzeum Mělník. Další velikonoční jarmarky se uskuteční například v Kladně, Berouně, Mladé Boleslavi, Kutné Hoře nebo Sedlčanech. Náměstí se promění v pestré tržiště plné jarních květin, kraslic a vůně perníčků.
Velikonoce na zámcích: Loučeň, Mcely, Kačina a Žleby
Zámek Loučeň nabízí od 21. března do 12. dubna speciální prohlídky se členy knížecí rodiny, kteří přiblíží, jak svátky jara slavila šlechtická rodina i lidé v podzámčí. Po prohlídce bude možné navštívit také zámecký park a labyrintárium s dvanácti labyrinty nebo lanový park.
Chateau Mcely láká od 2. do 6. dubna na sváteční menu a bohatý program, který zahrnuje snídaně s klavírem či sobotní setkání s vaječným likérem k 20. výročí zámku. Velikonoční neděle bude patřit tvoření a lidovým zvykům, zatímco v pondělí čeká na děti v zámeckém parku napínavá honba za pokladem.
Velikonoce 2026: Kdy nakoupíte v obchodech, proč se dává nové oblečení a co nedělat na Velký pátek?
Na zámku Kačina se od 23. března do 4. dubna dozvíte o svátcích rodiny Chotků. V zámeckém parku bude připravená rodinná hra s hledáním obřích vajíček. Zámek Žleby od 3. do 6. dubna láká na jarně vyzdobené salony, vyprávění o staročeských zvycích a pečení v historické kuchyni.
Hrad Křivoklát a Okoř
Hrad Křivoklát hostí od 3. do 5. dubna velký velikonoční jarmark doprovázený hudbou různých žánrů, kejklíři a divadlem pro děti. Pokud dáváte přednost středověké atmosféře, hrad Okoř pořádá 5. dubna rytířskou slavnost s dobovou hudbou, šermířskými kláními nebo soutěžemi pro děti.
Sklárna Rückl v Nižboru
Pro ty, kteří chtějí Velikonoce prožít tvořivě, nabízí sklárna v Nižboru možnost vyfouknout si vlastní skleněné velikonoční vajíčko přímo z horké skloviny nebo si vybrousit jarní motiv na skleničku či talířek. Kromě toho se také můžete naučit aranžovat sváteční stůl nebo uplést pomlázku. Pro děti je připravené zdobení perníčků a malování na obličej.
Jarní putování Českým rájem
Pokud dáváte přednost přírodě, Český ráj nabízí ikonické cíle jako zříceninu hradu Trosky nebo hrad Kost. Pěší turisté se mohou vydat po Zlaté stezce, která měří 119 km a spojuje nejvýznamnější památky oblasti. Pozor však na omezení. V Příhrazských skalách a u Drábských světniček probíhají opravy, které vyžadují částečné obchůzky.
Velikonoce na televizních obrazovkách
Pokud dáváte přednost klidným svátkům u televize, nenechte si ujít nový dokument České Velikonoce. Snímek v režii Michaely Fišer Rozbrojové uvede stanice ČT2 v úterý 31. března 2026 ve 20:55. Dokument zachycuje proměny tradic za posledních 150 let, od folklóru na Šluknovsku až po intenzivní zvuk kostelních hrkačů na Brněnsku.