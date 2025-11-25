Hledáte práci? S vysokoškolským diplomem ji najdete snáz, vyšší je i nástupní plat

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  8:07
Nezaměstnanost roste a Česko se blíží k pěti procentům lidí bez práce. Pro většinu uchazečů jde o špatnou zprávu, ale ne pro všechny. Mladí vysokoškoláci dnes získávají práci snáz než kdy dřív, a to i bez praxe.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Nezaměstnanost se v Česku blíží k pěti procentům. Tak vysoké číslo lidí bez práce jsme dlouho neměli.

V jedné kategorii pracovníků se zatím absence volných míst projevuje jen minimálně. Nejedná se o konkrétní profesi, ale o kategorii vysokoškoláků bez praxe. Ti to nemívali v minulosti snadné.

Na praxi se už tolik neptají

Pokud už během studia někde nepracovali s perspektivou, že do firmy či úřadu nastoupí, na absolventy s vysokoškolským diplomem personalisté zrovna hony neprováděli. Situace se ale změnila. „Mnoho firem aktuálně hledá mladé zaměstnance, zejména s technickými dovednostmi a ochotou se učit,“ komentuje vývoj na pracovním trhu Michal Španěl, datový analytik a manažer portálu JenPráce.cz.

Nejnižší nezaměstnanost dlouhodobě vykazují absolventi technických a zdravotnických oborů. Právě po nich je na trhu práce nejvyšší poptávka – IT specialisté, strojní inženýři nebo zdravotní sestry si mohou vybírat hned z několika nabídek.

Diplom? Plus třináct tisíc

U technických profesí přitom roste zájem i ze strany firem, které dříve dávaly přednost zkušenějším pracovníkům. Nyní často sázejí na mladé lidi s aktuálními znalostmi, schopností pracovat s moderními nástroji a chutí učit se novým technologiím. Nástupní mzdy jsou také u vysokoškoláků v průměru o 13 tisíc korun vyšší.

Velkou šanci uplatnit se mají, a to nejen mladí s diplomem, v hlavním městě. To figuruje v žebříčcích nezaměstnanosti dlouhodobě na spodní příčce. I když v říjnu 2025 vzrostla meziroční míra nezaměstnanosti v Praze o něco přes 0,7 procenta na 3,54 procenta, jedná se stále o nejlepší výsledek v porovnání s ostatními kraji. Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil k 31. 10. 2025 v hlavním městě 35 413 osob, z toho byl nadpoloviční podíl žen.

Podle údajů Českého statistického úřadu druhá a třetí nejnižší nezaměstnanost k danému datu byly v Pardubickém kraji (3,67 procenta) a v Kraji Vysočina (3,69 procenta). Naopak nejhůř jsou na tom, a to už také tradičně, Ústecký kraj (6,92 procenta), Moravskoslezský kraj (6,37 procenta) a Karlovarský kraj. (5,62 procenta).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Dopravní omezení na tahu v Hradišti končí, oprava klíčového mostu je hotová

Opravený a rozšířený most J. A. Bati, dříve Moravní most v Uherském Hradišti má...

Opravený a rozšířený most J. A. Bati, dříve Moravní most v Uherském Hradišti, má být v plném provozu od čtvrtka 27. listopadu. Silničáři v těchto dnech provádí dokončovací práce. Řidičům se po...

25. listopadu 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Jednodušší, chytřejší a tišší vaření: Gorenje představuje indukční varné desky s integrovaným odsavačem par

25. listopadu 2025  8:51

V Plzeňském kraji napadlo na Šumavě do centimetru sněhu, místy může být ledovka

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji sněžilo v noci jen v západočeské části Šumavy. Po pondělním prvním větším sněžení v celém regionu tam napadl jeden centimetr nového sněhu....

25. listopadu 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Silnice v Jihomoravském kraji jsou mokré po ošetření, na Znojemsku hrozí náledí

ilustrační snímek

Na některých místech v Jihomoravském kraji by měli být řidiči obzvlášť opatrní. Cesty jsou mokré po chemickém ošetření, někde je rozbředlý sníh. Na Znojemsku...

25. listopadu 2025  7:06,  aktualizováno  7:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Libereckém kraji nasněžilo, silnice mohou klouzat, silničáři radí opatrnost

ilustrační snímek

V Libereckém kraji nasněžilo a místy se stále objevují sněhové přeháňky. Hlavní tahy jsou ale většinou jen holé a mokré po chemickém posypu. Vozovky mohou...

25. listopadu 2025  7:04,  aktualizováno  7:04

Na mnoha místech v Pardubickém kraji leží na silnicích sníh

ilustrační snímek

Na mnoha místech v Pardubickém kraji leží na silnicích sníh. Většinou po solení zůstávají na vozovkách jeho rozbředlé zbytky, ve výše položených oblastech...

25. listopadu 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

Žďárská knihovna připravuje první jarmark pro dobrou věc, zapojit se může každý

Den D: Lenčino háčkování

Pořídit originální vánoční dárky a zároveň přispět na dobrou věc. To je posláním jarmarku, který vůbec poprvé připravuje Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Cílí hlavně na všechny...

25. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

MORA představuje nové mikrovlnné trouby: Stylové a praktické modely pro každou domácnost

25. listopadu 2025  8:36

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Staroměstské náměstí v Praze dorazil v noci vánoční strom z Jiřetína pod Jedlovou.Byly dovezeny i stánky.Začala stavba vánočního trhu, který začne 29.11.2025.

vydáno 25. listopadu 2025  8:32

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Staroměstské náměstí v Praze dorazil v noci vánoční strom z Jiřetína pod Jedlovou.Byly dovezeny i stánky.Začala stavba vánočního trhu, který začne 29.11.2025.

vydáno 25. listopadu 2025  8:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Staroměstské náměstí v Praze dorazil v noci vánoční strom z Jiřetína pod Jedlovou.Byly dovezeny i stánky.Začala stavba vánočního trhu, který začne 29.11.2025.

vydáno 25. listopadu 2025  8:32

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Staroměstské náměstí v Praze dorazil v noci vánoční strom z Jiřetína pod Jedlovou.Byly dovezeny i stánky.Začala stavba vánočního trhu, který začne 29.11.2025.

vydáno 25. listopadu 2025  8:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.