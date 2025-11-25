Nezaměstnanost se v Česku blíží k pěti procentům. Tak vysoké číslo lidí bez práce jsme dlouho neměli.
V jedné kategorii pracovníků se zatím absence volných míst projevuje jen minimálně. Nejedná se o konkrétní profesi, ale o kategorii vysokoškoláků bez praxe. Ti to nemívali v minulosti snadné.
Na praxi se už tolik neptají
Pokud už během studia někde nepracovali s perspektivou, že do firmy či úřadu nastoupí, na absolventy s vysokoškolským diplomem personalisté zrovna hony neprováděli. Situace se ale změnila. „Mnoho firem aktuálně hledá mladé zaměstnance, zejména s technickými dovednostmi a ochotou se učit,“ komentuje vývoj na pracovním trhu Michal Španěl, datový analytik a manažer portálu JenPráce.cz.
Nejnižší nezaměstnanost dlouhodobě vykazují absolventi technických a zdravotnických oborů. Právě po nich je na trhu práce nejvyšší poptávka – IT specialisté, strojní inženýři nebo zdravotní sestry si mohou vybírat hned z několika nabídek.
Diplom? Plus třináct tisíc
U technických profesí přitom roste zájem i ze strany firem, které dříve dávaly přednost zkušenějším pracovníkům. Nyní často sázejí na mladé lidi s aktuálními znalostmi, schopností pracovat s moderními nástroji a chutí učit se novým technologiím. Nástupní mzdy jsou také u vysokoškoláků v průměru o 13 tisíc korun vyšší.
Velkou šanci uplatnit se mají, a to nejen mladí s diplomem, v hlavním městě. To figuruje v žebříčcích nezaměstnanosti dlouhodobě na spodní příčce. I když v říjnu 2025 vzrostla meziroční míra nezaměstnanosti v Praze o něco přes 0,7 procenta na 3,54 procenta, jedná se stále o nejlepší výsledek v porovnání s ostatními kraji. Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil k 31. 10. 2025 v hlavním městě 35 413 osob, z toho byl nadpoloviční podíl žen.
Podle údajů Českého statistického úřadu druhá a třetí nejnižší nezaměstnanost k danému datu byly v Pardubickém kraji (3,67 procenta) a v Kraji Vysočina (3,69 procenta). Naopak nejhůř jsou na tom, a to už také tradičně, Ústecký kraj (6,92 procenta), Moravskoslezský kraj (6,37 procenta) a Karlovarský kraj. (5,62 procenta).