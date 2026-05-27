Lidé řeší kufry, letenky a hlídání domácích mazlíčků. Jenže často zapomínají na zabezpečení bytu nebo domu během nepřítomnosti. Právě letní měsíce patří z pohledu pojišťoven mezi nejrizikovější období roku.
Vedle vloupání totiž výrazně přibývá také škod způsobených vodou, bouřkami, přepětím nebo technickými závadami, které mohou v prázdné nemovitosti zůstat dlouhé hodiny bez povšimnutí. Ne každý chce platit za drahé sledování domu bezpečnostní službou, platit si pult centrální ochrany. Často tedy řeší lidé ostrahu majetku v době své nepřítomnosti žádostí o průběžnou kontrolu někým z příbuzných. Nebo si zajistí „dočasný dohled“ – levnější než placená ochranka.
Plav si, griluj a dávej bacha
To je právě případ výše uvedené Evy. Její spolužačka ze střední školy vyráží s rodinou pravidelně na dva až tři týdny v létě na velkou rodinnou dovolenou. Už pár let se v tom čase v jejich domě rekreuje Eva. Spolužačka naplní velkou lednici do posledního místa, připraví vše potřebné pro Evu, která tu tráví čas někdy i se synem. Kromě bezplatného dvoutýdenního pobytu v relativním luxusu je prvotním úkolem zabydlet na čtrnáct dní vilu, aby každý viděl, že není prázdná. Hlavně o víkendu a večer.
„Dělám účetnictví, není problém pracovat na dálku,“ říká Eva. Nebere pobyt v satelitu na dohled hlavnímu městu jako otravu. Jednak ušetří za hotel nebo penzion a samozřejmě i za bazén, navíc jsou dva týdny na venkově mnohem lepší než v Praze v dvoupokojáku, byť s veškerým okolním luxusem, jako je supermarket, metro, kavárny.
„Spolužaččin manžel má rozsáhlou knihovnu, stovky DVD, určitě se nenudím a je to změna,“ dodává Eva. V klidu si tady se synem občas něco ugrilují, přes den, je-li na to počasí, se ráchají v azurové vodě bazénu.
Úplně zavření tu nejsou, občas vyrazí na kole po okolí. „Hlavní je, abychom tu byli v sobotu, v neděli, večer a aby se po setmění svítilo,“ vysvětluje žena.
Pošlete zlodějům pohlednici od moře
Martin pravidelně, léto co léto, vyráží s manželkou a dětmi k moři do Chorvatska. Po celou dobu zásobuje svůj facebookový profil snímky. Už z cesty na Jadran, z každého válení se na pláži, z obědů i z večeří. Téměř on-line.
Vzhledem k tomu, že na svém profilu publikuje po celý rok i snímky z domova, není problém podle záběrů vytipovat, kde žije. Je to totéž, jako by rovnou poslal zlodějům pohlednici s upozorněním, že je dům nebo byt bez dozoru.
Veřejné sdílení dovolené na sociálních sítích v reálném čase, fotografie z letiště nebo příspěvky typu „na dva týdny u moře“ mohou být pro zloděje jasným signálem, že je byt či dům prázdný.
„Lidé často zapomínají, že kromě samotné ochrany majetku hraje roli i prevence a rozumné chování,“ zdůrazňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz. Pokud navíc není nemovitost pořádně zajištěna, stačí otevřená ventilačka na balkoně nebo větrací okénko do sklepa, nemusí i pojištěný majetek v případě vyloupení nahradit v plné výší.
Hlídají dům i sebe a užívají si dámskou jízdu
Andrea s Jiřím a s dvěma dětmi nemusejí ostrahu rodinného domu řešit pozváním někoho ze známých jako Evina spolužačka. Spolu s nimi žije její maminka, a tak se po dobu rodinné dovolené mění z babičky na „sekuriťačku“. Dům nezůstane opuštěný a každý vidí, že v něm někdo přebývá.
„Kromě toho si k sobě babička pozve na týden nebo dva, podle toho, jak jsme dlouho pryč, bývalou kolegyni a současně nejlepší kamarádku, udělají si takovou malou seniorskou dámskou jízdu,“ komentuje to Andrea.
Má to výhodu i pro obě seniorky. Mají si pořád o čem povídat a v případě zdravotních potíží si mohou navzájem pomoci.
Jak si poradit