Hlídací babička je možná v létě lepší než sekuriťáci. V Česku se rozjíždí nový trend

Pavel Hrabica
  8:15
Eva se chystá na dovolenou. Čeká ji dvoutýdenní pobyt ve velké vile v jednom ze satelitů na jih od Prahy. Zahrada, bazén, altán s grilem. Má to ale malý háček. Bude si užívat, ale také hlídat.
Zatímco si užíváte na pláži, mohou se vaším domem nebo bytem procházet zloději. Záleží na tom, jak máte nemovitost zajištěnou, jestli je na první pohled znát, že je právě opuštěná, jak pozorní jsou sousedé.

Lidé řeší kufry, letenky a hlídání domácích mazlíčků. Jenže často zapomínají na zabezpečení bytu nebo domu během nepřítomnosti. Právě letní měsíce patří z pohledu pojišťoven mezi nejrizikovější období roku.

Vedle vloupání totiž výrazně přibývá také škod způsobených vodou, bouřkami, přepětím nebo technickými závadami, které mohou v prázdné nemovitosti zůstat dlouhé hodiny bez povšimnutí. Ne každý chce platit za drahé sledování domu bezpečnostní službou, platit si pult centrální ochrany. Často tedy řeší lidé ostrahu majetku v době své nepřítomnosti žádostí o průběžnou kontrolu někým z příbuzných. Nebo si zajistí „dočasný dohled“ – levnější než placená ochranka.

Plav si, griluj a dávej bacha

To je právě případ výše uvedené Evy. Její spolužačka ze střední školy vyráží s rodinou pravidelně na dva až tři týdny v létě na velkou rodinnou dovolenou. Už pár let se v tom čase v jejich domě rekreuje Eva. Spolužačka naplní velkou lednici do posledního místa, připraví vše potřebné pro Evu, která tu tráví čas někdy i se synem. Kromě bezplatného dvoutýdenního pobytu v relativním luxusu je prvotním úkolem zabydlet na čtrnáct dní vilu, aby každý viděl, že není prázdná. Hlavně o víkendu a večer.

„Dělám účetnictví, není problém pracovat na dálku,“ říká Eva. Nebere pobyt v satelitu na dohled hlavnímu městu jako otravu. Jednak ušetří za hotel nebo penzion a samozřejmě i za bazén, navíc jsou dva týdny na venkově mnohem lepší než v Praze v dvoupokojáku, byť s veškerým okolním luxusem, jako je supermarket, metro, kavárny.

„Spolužaččin manžel má rozsáhlou knihovnu, stovky DVD, určitě se nenudím a je to změna,“ dodává Eva. V klidu si tady se synem občas něco ugrilují, přes den, je-li na to počasí, se ráchají v azurové vodě bazénu.

Úplně zavření tu nejsou, občas vyrazí na kole po okolí. „Hlavní je, abychom tu byli v sobotu, v neděli, večer a aby se po setmění svítilo,“ vysvětluje žena.

Pošlete zlodějům pohlednici od moře

Martin pravidelně, léto co léto, vyráží s manželkou a dětmi k moři do Chorvatska. Po celou dobu zásobuje svůj facebookový profil snímky. Už z cesty na Jadran, z každého válení se na pláži, z obědů i z večeří. Téměř on-line.

Vzhledem k tomu, že na svém profilu publikuje po celý rok i snímky z domova, není problém podle záběrů vytipovat, kde žije. Je to totéž, jako by rovnou poslal zlodějům pohlednici s upozorněním, že je dům nebo byt bez dozoru.

Veřejné sdílení dovolené na sociálních sítích v reálném čase, fotografie z letiště nebo příspěvky typu „na dva týdny u moře“ mohou být pro zloděje jasným signálem, že je byt či dům prázdný.

„Lidé často zapomínají, že kromě samotné ochrany majetku hraje roli i prevence a rozumné chování,“ zdůrazňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz. Pokud navíc není nemovitost pořádně zajištěna, stačí otevřená ventilačka na balkoně nebo větrací okénko do sklepa, nemusí i pojištěný majetek v případě vyloupení nahradit v plné výší.

Hlídají dům i sebe a užívají si dámskou jízdu

Andrea s Jiřím a s dvěma dětmi nemusejí ostrahu rodinného domu řešit pozváním někoho ze známých jako Evina spolužačka. Spolu s nimi žije její maminka, a tak se po dobu rodinné dovolené mění z babičky na „sekuriťačku“. Dům nezůstane opuštěný a každý vidí, že v něm někdo přebývá.

„Kromě toho si k sobě babička pozve na týden nebo dva, podle toho, jak jsme dlouho pryč, bývalou kolegyni a současně nejlepší kamarádku, udělají si takovou malou seniorskou dámskou jízdu,“ komentuje to Andrea.

Má to výhodu i pro obě seniorky. Mají si pořád o čem povídat a v případě zdravotních potíží si mohou navzájem pomoci.

Jak si poradit

  • Ročně dojde v Česku přibližně k pěti až šesti tisícům vloupání do bytů, rodinných domů a dalších nemovitostí.
  • Dříve se za znamení nepřítomnosti pokládala poštovní schránka plná dopisů a pohledů. To už moc neplatí, ale nepřítomnost mohou avizovat reklamní letáky.
  • Ani balkon s drahým bicyklem ve čtvrtém patře nemusí být pro šikovného lezce překážkou. Nedělejte z balkonů výstavní síň.
  • Ozve se vám do domovního telefonu v domě někdo, že chce jen hodit letáky do schránek nebo dopis pro nepřítomného? Může to být tipař.
  • Levnou zásuvku s časovým spínačem pořídíte do dvou stovek. Může imitovat rozsvícenou kuchyň nebo obývák dvě tři hodiny večer. Jen o málo dražší časové zásuvky dokážou rozsvěcovat v průběhu večera na různě dlouhý interval.
