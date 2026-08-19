Komu se také v hlavě rozezní při pohledu na úrodu třešní varovný hlas babičky, aby je hlavně nezapíjel, jinak ho rozbolí břicho? Právě tato po generace předávaná rada patří k záludným mýtům, které v našem kvízu o potravinách potrápily většinu čtenářů. Správná odpověď má kořeny v minulosti a okolnosti jejího vzniku vás možná překvapí.
Otestujte své znalosti a zkuste správně odpovědět na všechny otázky. Možná díky němu zjistíte, že si zbytečně odpíráte to, co je ve skutečnosti mýtus.
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