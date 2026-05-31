Hložek po návratu opět skóroval. Čeští fotbalisté si při generálce na MS poradili s Kosovem

Lukáš Karbulka
Sport   18:49
Česká fotbalová reprezentace zvládla předposlední přípravný zápas před mistrovstvím světa a na pražské Letné porazila Kosovo 2:1. Národní tým rozhodl o vítězství už v prvním poločase díky trefám Tomáše Ladry a Adama Hložka. Trenér Miroslav Koubek dal zároveň příležitost řadě nováčků a hráčům bojujícím o konečnou nominaci na světový šampionát.

Český kapitán Ladislav Krejčí nechce pustit k míči Veldina Hodžu z Kosova. | foto: AP

Čeští fotbaloví reprezentanti mají za sebou poslední domácí generálku na MS ve fotbale 2026. V předposledním přípravném utkání před odletem do Ameriky porazili na Letné Kosovo 2:1 a pod vedením trenéra Miroslava Koubka zůstali i nadále stoprocentní.

O vítězství rozhodli Češi už v prvním poločase. Skóre otevřel Tomáš Ladra, na jehož premiérovou reprezentační trefu navázal Adam Hložek. Hosté po změně stran přidali na aktivitě a deset minut před koncem zásluhou Lindona Emërllahua snížili, vyrovnání se však nedočkali.

Koubkův tým tak navázal na úspěšné březnové zápasy proti Irsku a Dánsku, které zvládl v play off o mistrovství světa po penaltových rozstřelech. Ještě během noci se reprezentace přesune do amerického New Jersey, kde ji čeká generálka proti Guatemale. Světový šampionát zahájí Češi o týden později duelem s Koreou v mexické Guadalajaře.

Šanci dostali nováčci i hráči na hraně nominace

Trenér Koubek proti Kosovu šetřil několik opor. V základní sestavě chyběli například Tomáš Souček, Patrik Schick, Pavel Šulc nebo Vladimír Coufal. Prostor tak dostali především hráči bojující o místo v konečné nominaci.

Od úvodních minut nastoupili tři reprezentační debutanti – brankář Tomáš Horníček, záložník Pavel Bucha a Alexander Sojka. Po roční reprezentační pauze se do sestavy vrátil také uzdravený Adam Hložek.

První velkou šanci si sice vytvořili hosté, když sparťanský útočník Albion Rrahmani prověřil Horníčka, český brankář si ale poradil.

Čeští fotbalisté před přípravným utkáním proti Kosovu

Ladra oslavil premiérový gól

Domácí udeřili ve 12. minutě. Adam Hložek pronikl po levé straně a jeho centr našel ve vápně Davida Douděru. Po jeho voleji se míč dostal k Tomáši Ladrovi, který hlavou z bezprostřední blízkosti otevřel skóre. Pro plzeňského záložníka šlo o první gól ve druhém startu za reprezentační A-tým.

Nepříjemností pro český celek bylo zranění Jana Kuchty, který musel ještě v první půli střídat. Na hrotu útoku ho nahradil Mojmír Chytil.

Hložek potvrdil střeleckou formu

Druhý český zásah přišel ve 32. minutě. Chytil vybojoval míč na polovině hřiště a vyslal do samostatného úniku Hložka. Útočník Hoffenheimu si počínal zkušeně a přesnou střelou k zadní tyči zvýšil na 2:0.

Hložek tak skóroval ve třetím reprezentačním utkání za sebou, do kterého nastoupil.

Historický debut Sochůrka

Po přestávce Koubek výrazně protočil sestavu. Na trávník se dostali další nováčci Christophe Kabongo, Daniel Višinský a Hugo Sochůrek.

Právě záložník Sparty se zapsal do historie. Týden před osmnáctými narozeninami se stal nejmladším hráčem, který kdy nastoupil za českou reprezentaci.

Kosovo po změně stran převzalo iniciativu a několikrát zahrozilo. Horníček si připsal důležitý zákrok proti střele kapitána Mërgima Vojvody, čisté konto ale nakonec neudržel.

Hosté snížili, Češi vítězství ubránili

Deset minut před koncem se hosté dočkali kontaktní branky. Po centru z levé strany se míč odrazil k Lindonu Emërllahuovi, který z bezprostřední blízkosti překonal Horníčka.

Češi mohli v závěru znovu odskočit na rozdíl dvou branek. Kabongo sice dopravil míč do sítě, jeho trefa ale nebyla uznána kvůli ofsajdu. V nastaveném čase neuspěl ani Václav Jurásek.

Národní tým si přesto vítězství pohlídal a prodloužil svou domácí neporazitelnost už na 19 zápasů. V přípravných utkáních navíc neprohrál už podeváté za sebou a do závěrečné fáze přípravy na mistrovství světa odcestuje v dobré náladě.

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA -HOLEŠOVICE

