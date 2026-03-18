Polská Toruň bude od pátku dějištěm 22. halového mistrovství světa v atletice. Nejde přitom o první případ, kdy Polsko hostí tuto prestižní akci – před 12 lety se šampionát konal v Sopotech, kde české barvy zazářily. Pavel Maslák tehdy vybojoval zlato na 400 metrů, stříbro přidala tyčkařka Jiřina Kudličková a bronz její manžel Jan Kudlička. Kudličková nebude chybět ani letos, tentokrát však v roli trenérky nadějné tyčkařky Amálie Švábíková.
Samotná toruňská hala už má s velkými akcemi zkušenosti. V roce 2021 se zde konalo halové mistrovství Evropy, na němž Tomáš Staněk získal zlato a česká čtvrtkařská štafeta vybojovala stříbro.
Na startu letošního šampionátu se objeví téměř 700 atletů ze 118 zemí, kteří budou bojovat o 27 sad medailí – ve 24 individuálních disciplínách a třech štafetách. Česká výprava čítá 18 reprezentantů, přičemž 12 z nich nastoupí v individuálních závodech. Do bojů zasáhnou také mužská i ženská štafeta na 4×400 metrů.
Česká nominace na halové MS v atletice 2026
|Disciplína
|Muži
|Ženy
|60 m
|—
|Karolína Maňasová
|60 m př.
|Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko
|—
|400 m
|Tomáš Horák
|Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová
|800 m
|—
|Kimberley Ficenec
|4x400 m
|Tomáš Horák, Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David Bix
|Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová, Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová
|skok vysoký
|Jan Štefela
|—
|skok o tyči
|David Holý
|Amálie Švábíková
|sedmiboj / pětiboj
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|—
Z výpravy pro halové mistrovství světa v atletice, které začne v pátek v Toruni, vypadly čtvrtkařky Johanka Šafářová a Terezie Táborská. V součtu s úterním odhlášením Matěje Krska se český tým zúžil na 18 atletů.
Medailové ambice
Výškař Jan Štefela nastoupí jako lídr letošních světových tabulek. Amálie Švábíková patří mezi trojici závodnic se třetím nejlepším výkonem sezony. Silné postavení má i čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel, která figuruje na pátém místě průběžných statistik. Ve formě jsou také sprinterka Karolína Maňasová a juniorský rekordman na 400 metrů Tomáš Horák.
Fanoušci se mohou těšit na řadu hvězd světové atletiky. V Toruni se představí hned pět držitelů halových světových rekordů. A to včetně fenomenálního tyčkaře Armanda Duplantise, britské běžkyně Keely Hodgkinson či amerického čtvrtkaře Khaleba McRaea. Doplní je také trojskokanka Yulimar Rojas a překážkářka Devynne Charlton.
Program halového MS v atletice 2026 v Toruni
- Pátek 20. března 2026
|Čas
|Disciplína
|Češi v akci
|Výsledky
|10:05
|60 m - muži (sedmiboj)
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
|10:20
|60 m - muži (rozběhy)
|-
|-
|10:53
|skok daleký - muži (sedmiboj)
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
|11:08
|400 m - ženy (rozběhy)
|Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová
|-
|11:39
|skok vysoký - ženy (finále)
|-
|-
|12:01
|400 m - muži (rozběhy)
|Tomáš Horák
|-
|12:51
|800 m - ženy (rozběhy)
|Kimberley Ficenec
|-
|12:57
|vrh koulí - muži (sedmiboj)
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
|13:26
|800 m - muži (rozběhy)
|-
|-
|18:10
|vrh koulí - ženy (finále)
|-
|-
|18:16
|skok vysoký - muži (sedmiboj)
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
|18:22
|1 500 m - ženy (rozběhy)
|-
|-
|18:54
|1 500 m - muži (rozběhy)
|-
|-
|19:35
|trojskok - muži (finále)
|-
|-
|19:42
|400 m - ženy (semifinále)
|Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová*
|-
|20:16
|60 m - muži (semifinále)
|-
|-
|20:44
|400 m - muži (semifinále)
|Tomáš Horák*
|-
|21:22
|60 m - muži (finále)
|-
|-
|—
|Průběžné pořadí sedmiboje mužů (po 1. dni)
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
hvězdička (*) = pouze pokud postoupí z rozběhů
- Sobota 21. března 2026
|Čas
|Disciplína
|Češi v akci
|Výsledky
|10:05
|60 m př. - muži (sedmiboj)
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
|10:20
|60 m př. - muži (rozběhy)
|Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko
|-
|11:05
|60 m - ženy (rozběhy)
|Karolína Maňasová
|-
|11:10
|skok o tyči - muži (sedmiboj)
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
|12:00
|4x400 m - mix (finále)
|-
|-
|12:15
|skok vysoký - muži (finále)
|Jan Štefela
|-
|12:22
|800 m - ženy (semifinále)
|Kimberley Ficenec*
|-
|13:08
|800 m - muži (semifinále)
|-
|-
|18:25
|skok o tyči - muži (finále)
|David Holý
|-
|18:34
|400 m - muži (finále)
|Tomáš Horák*
|-
|18:52
|1 000 m - muži (sedmiboj - finále)
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
|19:04
|3 000 m - ženy (finále)
|-
|-
|19:22
|3 000 m - muži (finále)
|-
|-
|19:38
|trojskok - ženy (finále)
|-
|-
|19:48
|60 m př. - muži (semifinále)
|Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko*
|-
|20:14
|60 m - ženy (semifinále)
|Karolína Maňasová*
|-
|20:40
|400 m - ženy (finále)
|Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová*
|-
|21:02
|60 m př. - muži (finále)
|Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko*
|-
|21:20
|60 m - ženy (finále)
|Karolína Maňasová*
|-
|—
|Konečné pořadí sedmiboje mužů
|Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
hvězdička (*) = pouze pokud postoupí z rozběhů
- Neděle 22. března 2026
|Čas
|Disciplína
|Češi v akci
|Výsledky
|10:05
|60 m př. - ženy (pětiboj)
|-
|-
|10:20
|skok daleký - ženy (finále)
|-
|-
|10:43
|skok vysoký - ženy (pětiboj)
|-
|-
|10:48
|4x400 m - muži (rozběhy)
|Tomáš Horák, Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David Bix*
|-
|11:30
|vrh koulí - muži (finále)
|-
|-
|12:05
|4x400 m - ženy (rozběhy)
|Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová, Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová*
|-
|12:55
|60 m př. - ženy (rozběhy)
|-
|-
|13:21
|vrh koulí - ženy (pětiboj)
|-
|-
|17:40
|skok daleký - ženy (pětiboj)
|-
|-
|17:55
|skok o tyči - ženy (finále)
|Amálie Švábíková
|-
|18:38
|1 500 m - muži (finále)
|-
|-
|18:52
|60 m př. - ženy (semifinále)
|-
|-
|19:12
|skok daleký - muži (finále)
|-
|-
|19:22
|1 500 m - ženy (finále)
|-
|-
|19:38
|800 m - muži (finále)
|-
|-
|19:53
|800 m - ženy (finále)
|Kimberley Ficenec*
|-
|20:03
|800 m - ženy (pětiboj - finále)
|-
|-
|20:13
|60 m př. - ženy (finále)
|-
|-
|20:26
|4x400 m - muži (finále)
|Tomáš Horák, Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David Bix*
|-
|20:47
|4x400 m - ženy (finále)
|Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová, Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová*
|-
|—
|Konečné pořadí pětiboje žen
hvězdička (*) = pouze pokud postoupí z rozběhů
Obhájci titulů
Nebudou chybět ani obhájci titulů a rekordmani šampionátu. Celkem dvanáct atletů bude usilovat o obhajobu zlata z posledního HMS v Nanjing. Diváci uvidí také jedenáct mistrů světa z Mistrovství světa v atletice 2025 a osm olympijských vítězů z Letních olympijských her 2024 v Pekingu.
Zvláštní pozornost bude poutat Armand Duplantis a Yulimar Rojas, kteří mohou získat už čtvrtý titul halových mistrů světa. O historický zápis se pokusí i koulař Tom Walsh, jenž může rozšířit svou sbírku medailí a zařadit se mezi nejúspěšnější atlety historie jako jsou Javier Sotomayor a Chris Brown.
Historicky nejúspěšnější zemí halových šampionátů jsou Spojené státy americké s více než třemi stovkami medailí. Česká republika drží 19. místo s bilancí 27 cenných kovů (8 zlatých, 8 stříbrných a 11 bronzových). Další medaile přidali v minulosti i reprezentanti Československa.
|
Kde sledovat šampionát v atletice 2026 v Toruni živě?
Halové mistrovství světa v atletice odvysílá stanice ČT sport a její webové platforma ČT sport Plus.
České medaile na halovém MS v atletice
Česká atletika čeká na medaili z halového mistrovství světa od roku 2018. Poslední cenné kovy získal Pavel Maslák a Tomáš Staněk. Nejúspěšnějším českým atletem je Roman Šebrle, jenž v sedmiboji získal dvě zlaté a dvě bronzové medaile.
|Rok
|Město
|Jméno
|Umístění
|Disciplína
|2018
|Birmingham
|Pavel Maslák
|1. místo
|400 metrů
|2018
|Birmingham
|Tomáš Staněk
|3. místo
|vrh koulí
|2016
|Portland
|Pavel Maslák
|1. místo
|400 metrů
|2016
|Portland
|Jakub Holuša
|2. místo
|1500 metrů
|2014
|Sopoty
|Pavel Maslák
|1. místo
|400 metrů
|2014
|Sopoty
|Jiřina Svobodová
|2. místo
|skok o tyči
|2014
|Sopoty
|Jan Kudlička
|3. místo
|skok o tyči
|2012
|Istanbul
|Jakub Holuša
|2. místo
|800 metrů
|2010
|Dauhá
|Denisa Rosolová, Jitka Bartoníčková, Zuzana Bergrová, Zuzana Hejnová
|3. místo
|4x400 metrů
|2006
|Moskva
|Roman Šebrle
|3. místo
|sedmiboj
|2004
|Budapešť
|Roman Šebrle
|1. místo
|sedmiboj
|2004
|Budapešť
|Adam Ptáček
|2. místo
|skok o tyči
|2004
|Budapešť
|Jaroslav Bába
|3. místo
|skok vysoký
|2003
|Birmingham
|Roman Šebrle
|3. místo
|sedmiboj
|2001
|Lisabon
|Pavla Hamáčková
|1. místo
|skok o tyči
|2001
|Lisabon
|Roman Šebrle
|1. místo
|sedmiboj
|2001
|Lisabon
|Helena Fuchsová
|3. místo
|800 metrů