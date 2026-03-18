HMS v atletice 2026: Polská Toruň hostí světovou elitu. Jaké šance mají Češi?

Lukáš Karbulka
Sport   15:02
Stovky elitních sportovců z celého světa míří na halové mistrovství světa v polské Toruni, které se koná od 20. do 22. března 2026. Česká výprava se zde představí s 18 atlety a ambicemi na medailové umístění. Podívejte se přehled toho, co halový šampionát nabídne.
Jan Štefela skáče v kvalifikaci na mistrovství světa. | foto: ČAS/Soňa Maléterová

Polská Toruň bude od pátku dějištěm 22. halového mistrovství světa v atletice. Nejde přitom o první případ, kdy Polsko hostí tuto prestižní akci – před 12 lety se šampionát konal v Sopotech, kde české barvy zazářily. Pavel Maslák tehdy vybojoval zlato na 400 metrů, stříbro přidala tyčkařka Jiřina Kudličková a bronz její manžel Jan Kudlička. Kudličková nebude chybět ani letos, tentokrát však v roli trenérky nadějné tyčkařky Amálie Švábíková.

Samotná toruňská hala už má s velkými akcemi zkušenosti. V roce 2021 se zde konalo halové mistrovství Evropy, na němž Tomáš Staněk získal zlato a česká čtvrtkařská štafeta vybojovala stříbro.

Na startu letošního šampionátu se objeví téměř 700 atletů ze 118 zemí, kteří budou bojovat o 27 sad medailí – ve 24 individuálních disciplínách a třech štafetách. Česká výprava čítá 18 reprezentantů, přičemž 12 z nich nastoupí v individuálních závodech. Do bojů zasáhnou také mužská i ženská štafeta na 4×400 metrů.

Česká nominace na halové MS v atletice 2026

DisciplínaMužiŽeny
60 mKarolína Maňasová
60 m př.Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko
400 mTomáš HorákLurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová
800 mKimberley Ficenec
4x400 mTomáš Horák, Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David BixLurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová, Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová
skok vysokýJan Štefela
skok o tyčiDavid HolýAmálie Švábíková
sedmiboj / pětibojOndřej Kopecký, Vilém Stráský

Z výpravy pro halové mistrovství světa v atletice, které začne v pátek v Toruni, vypadly čtvrtkařky Johanka Šafářová a Terezie Táborská. V součtu s úterním odhlášením Matěje Krska se český tým zúžil na 18 atletů.

Tyčkařka Amálie Švábíková na Czech Indoor Gala

Medailové ambice

Výškař Jan Štefela nastoupí jako lídr letošních světových tabulek. Amálie Švábíková patří mezi trojici závodnic se třetím nejlepším výkonem sezony. Silné postavení má i čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel, která figuruje na pátém místě průběžných statistik. Ve formě jsou také sprinterka Karolína Maňasová a juniorský rekordman na 400 metrů Tomáš Horák.

Fanoušci se mohou těšit na řadu hvězd světové atletiky. V Toruni se představí hned pět držitelů halových světových rekordů. A to včetně fenomenálního tyčkaře Armanda Duplantise, britské běžkyně Keely Hodgkinson či amerického čtvrtkaře Khaleba McRaea. Doplní je také trojskokanka Yulimar Rojas a překážkářka Devynne Charlton.

SP v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo. Jak vypadá česká nominace?

Program halového MS v atletice 2026 v Toruni

  • Pátek 20. března 2026
ČasDisciplínaČeši v akciVýsledky
10:0560 m - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-
10:2060 m - muži (rozběhy)--
10:53skok daleký - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-
11:08400 m - ženy (rozběhy)Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová-
11:39skok vysoký - ženy (finále)--
12:01400 m - muži (rozběhy)Tomáš Horák-
12:51800 m - ženy (rozběhy)Kimberley Ficenec-
12:57vrh koulí - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-
13:26800 m - muži (rozběhy)--
18:10vrh koulí - ženy (finále)--
18:16skok vysoký - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-
18:221 500 m - ženy (rozběhy)--
18:541 500 m - muži (rozběhy)--
19:35trojskok - muži (finále)--
19:42400 m - ženy (semifinále)Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová*-
20:1660 m - muži (semifinále)--
20:44400 m - muži (semifinále)Tomáš Horák*-
21:2260 m - muži (finále)--
Průběžné pořadí sedmiboje mužů (po 1. dni)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-

hvězdička (*) = pouze pokud postoupí z rozběhů

  • Sobota 21. března 2026
ČasDisciplínaČeši v akciVýsledky
10:0560 m př. - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-
10:2060 m př. - muži (rozběhy)Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko-
11:0560 m - ženy (rozběhy)Karolína Maňasová-
11:10skok o tyči - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-
12:004x400 m - mix (finále)--
12:15skok vysoký - muži (finále)Jan Štefela-
12:22800 m - ženy (semifinále)Kimberley Ficenec*-
13:08800 m - muži (semifinále)--
18:25skok o tyči - muži (finále)David Holý-
18:34400 m - muži (finále)Tomáš Horák*-
18:521 000 m - muži (sedmiboj - finále)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-
19:043 000 m - ženy (finále)--
19:223 000 m - muži (finále)--
19:38trojskok - ženy (finále)--
19:4860 m př. - muži (semifinále)Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko*-
20:1460 m - ženy (semifinále)Karolína Maňasová*-
20:40400 m - ženy (finále)Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová*-
21:0260 m př. - muži (finále)Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko*-
21:2060 m - ženy (finále)Karolína Maňasová*-
Konečné pořadí sedmiboje mužůOndřej Kopecký, Vilém Stráský-

hvězdička (*) = pouze pokud postoupí z rozběhů

  • Neděle 22. března 2026
ČasDisciplínaČeši v akciVýsledky
10:0560 m př. - ženy (pětiboj)--
10:20skok daleký - ženy (finále)--
10:43skok vysoký - ženy (pětiboj)--
10:484x400 m - muži (rozběhy)Tomáš Horák, Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David Bix*-
11:30vrh koulí - muži (finále)--
12:054x400 m - ženy (rozběhy)Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová, Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová*-
12:5560 m př. - ženy (rozběhy)--
13:21vrh koulí - ženy (pětiboj)--
17:40skok daleký - ženy (pětiboj)--
17:55skok o tyči - ženy (finále)Amálie Švábíková-
18:381 500 m - muži (finále)--
18:5260 m př. - ženy (semifinále)--
19:12skok daleký - muži (finále)--
19:221 500 m - ženy (finále)--
19:38800 m - muži (finále)--
19:53800 m - ženy (finále)Kimberley Ficenec*-
20:03800 m - ženy (pětiboj - finále)--
20:1360 m př. - ženy (finále)--
20:264x400 m - muži (finále)Tomáš Horák, Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David Bix*-
20:474x400 m - ženy (finále)Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová, Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová*-
Konečné pořadí pětiboje žen

hvězdička (*) = pouze pokud postoupí z rozběhů

Armand Duplantis slaví nový rekord mítinku na Zlaté tretře.

Obhájci titulů

Nebudou chybět ani obhájci titulů a rekordmani šampionátu. Celkem dvanáct atletů bude usilovat o obhajobu zlata z posledního HMS v Nanjing. Diváci uvidí také jedenáct mistrů světa z Mistrovství světa v atletice 2025 a osm olympijských vítězů z Letních olympijských her 2024 v Pekingu.

Zvláštní pozornost bude poutat Armand Duplantis a Yulimar Rojas, kteří mohou získat už čtvrtý titul halových mistrů světa. O historický zápis se pokusí i koulař Tom Walsh, jenž může rozšířit svou sbírku medailí a zařadit se mezi nejúspěšnější atlety historie jako jsou Javier Sotomayor a Chris Brown.

Historicky nejúspěšnější zemí halových šampionátů jsou Spojené státy americké s více než třemi stovkami medailí. Česká republika drží 19. místo s bilancí 27 cenných kovů (8 zlatých, 8 stříbrných a 11 bronzových). Další medaile přidali v minulosti i reprezentanti Československa.

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Kde sledovat šampionát v atletice 2026 v Toruni živě?

Halové mistrovství světa v atletice odvysílá stanice ČT sport a její webové platforma ČT sport Plus.

České medaile na halovém MS v atletice

Česká atletika čeká na medaili z halového mistrovství světa od roku 2018. Poslední cenné kovy získal Pavel Maslák a Tomáš Staněk. Nejúspěšnějším českým atletem je Roman Šebrle, jenž v sedmiboji získal dvě zlaté a dvě bronzové medaile.

RokMěstoJménoUmístěníDisciplína
2018BirminghamPavel Maslák1. místo400 metrů
2018BirminghamTomáš Staněk3. místovrh koulí
2016PortlandPavel Maslák1. místo400 metrů
2016PortlandJakub Holuša2. místo1500 metrů
2014SopotyPavel Maslák1. místo400 metrů
2014SopotyJiřina Svobodová2. místoskok o tyči
2014SopotyJan Kudlička3. místoskok o tyči
2012IstanbulJakub Holuša2. místo800 metrů
2010DauháDenisa Rosolová, Jitka Bartoníčková, Zuzana Bergrová, Zuzana Hejnová3. místo4x400 metrů
2006MoskvaRoman Šebrle3. místosedmiboj
2004BudapešťRoman Šebrle1. místosedmiboj
2004BudapešťAdam Ptáček2. místoskok o tyči
2004BudapešťJaroslav Bába3. místoskok vysoký
2003BirminghamRoman Šebrle3. místosedmiboj
2001LisabonPavla Hamáčková1. místoskok o tyči
2001LisabonRoman Šebrle1. místosedmiboj
2001LisabonHelena Fuchsová3. místo800 metrů
Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Tragédie na stavbě. Mladého muže zavalil nakládací stroj, zraněním podlehl

Karlovarští záchranáři mají zbrusu novou novorozeneckou sanitku.

O život ve středu odpoledne přišel v Ostrově na Karlovarsku mladý muž. Zavalil ho nakládací stroj. Přivolaní zdravotničtí záchranáři se těžce zraněného se zástavou oběhu snažili ještě zachránit, ale...

Na Vsetínsku hořela hospodářská budova, škoda je přibližně 1,5 milionu korun

ilustrační snímek

V Huslenkách na Vsetínsku hořela v noci na dnešek hospodářská budova. Při požáru utrpěl zranění její majitel, kterého ošetřili hasiči. Uvnitř budovy zahynulo...

Lidé po projednání chystaného územního plánu Vyškova uplatnili na 300 připomínek

ilustrační snímek

Lidé po veřejném projednání návrhu územního plánu Vyškova uplatnili asi 300 připomínek. Město je nyní vyhodnocuje. Na webu Vyškova o tom informoval...

Munici zabalil jako miminko. Muž policistům přivezl minu a protipancéřový náboj

Muž přivezl na policii v Písku protipěchotní minu a protipancéřový 85 mm náboj.

Protipěchotní minu a protipancéřový 85 mm náboj důkladně uložené v kufru auta přivezl na služebnu policistů muž z Písecka. Využil zbraňové amnestie, která pokračuje do konce června. Munici zabalil...

Na skále Kozel v Chřibech zahnízdil sokol, ochránci přírody prosí o klid

ilustrační snímek

Na skále Kozel v Chřibech, která patří mezi oblíbené lezecké lokality, se uhnízdil kriticky ohrožený sokol stěhovavý. Pro úspěšné vyvedení mláďat je zásadní,...

18. března 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

Moderní zázemí hematologické kliniky ve FN Brno nabídne pacientům větší pohodlí

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice v Brně zmodernizovala za více než 75 milionů korun jednotku intenzivní péče na interní hematologické a onkologické klinice. Opravené zázemí...

18. března 2026  13:18,  aktualizováno  13:18

Základna ZZS v Rokytnici v Orlických horách vznikne do konce roku

ilustrační snímek

Základnu zdravotnické záchranné služby (ZZS) v Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku vyprojektuje a postaví téměř za 12 milionů korun společnost STYLBAU....

18. března 2026  13:18,  aktualizováno  13:18

Broker Consulting výrazně posiluje v developmentu

18. března 2026  14:53

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Kněz se vzrušoval u desetileté dívky ve zpovědnici, do vězení však nepůjde

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži.

Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil knězi Karlu Hořákovi podmíněný trest za sexuální útok na desetiletou dívku. Má také sedmiletý zákaz činnosti s dětmi mladšími 15 let. Incident se odehrál v červnu...

18. března 2026  14:22,  aktualizováno  14:38

Africké muzeum v Holicích chystá k 60. výročí výstavu o své historii

ilustrační snímek

K 60. výročí vzniku Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích chystá instituce tematickou výstavu o své historii. Bude instalovaná přímo v muzejní expozici,...

18. března 2026  12:47,  aktualizováno  12:47

