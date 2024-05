Hnědásek na Hané i můry na Karlštejně. Svaz ochránců si přichystal exkurze do přírody

„Cílem je upozornit veřejnost na ohrožení těchto zástupců hmyzí říše na možnosti jejich ochrany. Nejvíce motýlů létá obvykle v červnu a červenci. Proto se na následující týdny chystá řada zajímavých aktivit, které zavedou zájemce do tajů motýlího světa a přiblíží, jak jim můžeme pomoci, či poradí, jak motýly pozorovat,“ říká pro deník Metro Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).

Karlštejnská noční můra

To nejzajímavější zájemce podle něj čeká nyní na přelomu jara a léta, kdy svaz pořádá komentované exkurze do přírody. „V pátek 31. května proběhne na Karlštejně v Českém krasu Karlštejnská můří noc, v rámci které bude probíhat ukázka odchytu nočních motýlů na světelný zdroj a následně jejich určování. Noční odchyty motýlů jsou vždy neobvyklým zážitkem,“ dodává kolegyně z ČSOP Eliška Prouzová s tím, že 8. června vyrazí organizovaně do přírody další výprava. Tentokráte za hnědáskem černýšovým do okolí Čelechovic na Hané.

„Prostějovsko je jednou z nemnoha oblastí v tuzemsku, kde tento kriticky ohrožený motýl ještě přežívá. Další vycházky jsou průběžně připravovány. V podvečer 14. června se vydáme podívat po motýlech do luk v okolí Kynšperku nad Ohří. Je šance vidět zde hnědásky, modrásky, ohniváčky a připravený bude i tematický program pro děti,“ doplňuje Prouzová.

Ve druhé polovině června se chystají další vycházky za motýly do okolí Chotěboře, respektive Železné hory, na Čertoryjích či v pražském Prokopském údolí.

„Sledujte web rokmotylu.cz a také vikendproprirodu.cz, kde najdete nejen kompletní seznam postupně přibývajících akcí, ale i podrobnější informace k těm již ohlášeným,“ radí Prouzová.

Pomáhat a chránit

Aby motýli z naší krajiny zcela nezmizeli, je nutné o tuto krajinu vhodným způsobem pečovat. To zajišťují místní spolky, které se po celém území republiky starají o rozličné lokality. Mnohým z nich se však hodí pomocná ruka, a proto prosí veřejnost o pomoc. „Nejbližší dobrovolnická akce zaměřená výslovně na pomoc motýlům, zejména kriticky ohroženého soumračníka bělopásného, se koná 15. června v Pootaví, nedaleko hradu Rabí,“ uvádí ČSOP na svém webu.

Ze života motýlů

Chcete-li se dozvědět o motýlech mnohé zajímavé, můžete navštívit 17. června v podvečer v obecní knihovně ve středočeských Velkých Popovicích přednášku Ze života motýlů.

„Nebo se podívejte na web, kde již najdete záznamy všech přednášek, které zazněly koncem dubna na semináři o ochraně motýlů v pražském Domě ochránců přírody. Povídání o tom, jak komunikovat ochranu motýlů s veřejností, co se pro motýly dělá v hlavním městě, v Radiměřském motýlím království, v Podyjí či v Beskydech nebo jak se daří záchranným programům na nejvzácnější druhy již zmiňovaných hnědásků, je ke zhlédnutí na YouTube kanálu Českého svazu ochránců přírody,“ radí čtenářům deníku Metro Moravec.