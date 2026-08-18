Hobby horsing není bizár. Devatenáctiletá Barbora držela světový rekord

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  10:05aktualizováno  10:24
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Barbora Němcová patří mezi nejúspěšnější české hobbyhorsingové závodnice.

Barbora Němcová patří mezi nejúspěšnější české hobbyhorsingové závodnice. | foto: Archiv Barbory Němcové

Barbora Němcová (na fotografii uprostřed) patří mezi nejúspěšnější české...
Barbora Němcová patří mezi nejúspěšnější české hobbyhorsingové závodnice.
Barbora Němcová patří mezi nejúspěšnější české hobbyhorsingové závodnice.
Barbora Němcová patří mezi nejúspěšnější české hobbyhorsingové závodnice.
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Když jsme v Metru nedávno psali o hobby horsingu, představili jsme ho jako jeden z netradičních koníčků, které se ze sociálních sítí postupně přesunuly na skutečná sportoviště. Jen letos Praha hostila první oficiální mistrovství Evropy a z původně okrajové záliby se stává organizovaný sport s vlastními pravidly, soutěžemi i početnou komunitou.

„Nejvíce mě baví pocit letu nad překážkou a volnost pohybu,“ říká pro deník Metro 19tiletá Barbora Němcová, která se hobby horsingu věnuje na vrcholové úrovni. Má za sebou přední umístění na největších závodech ve Finsku a v letech 2024 a 2025 držela český i světový rekord ve skoku mohutnosti výkonem 144 centimetrů.

Jak jste se k hobby horsingu dostala?
V roce 2021, během covidu, jsem na YouTubu objevila hobbyhorsingové video, které mě zaujalo. Vyrobila jsem si papírového koníka a po pár týdnech jsem si koupila látku a ušila prvního hobbíka. Předtím jsem dělala atletiku a jezdila na živých koních, ale to jsem ještě nevěděla, že něco, co by tyto dva sporty spojovalo, existuje.

Proč zrovna hobby horsing?
Nejvíce mě baví pocit letu nad překážkou a volnost pohybu, pak samozřejmě také celá hobbyhorsingová komunita, díky které mám kamarádky po celém světě.

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Jak byste tento sport představila člověku, který ho zná jen z videí na sociálních sítích?
Jde o kombinaci atletiky, gymnastiky a jezdectví. Najdeme zde různé disciplíny, které převzaly podobu právě z jezdectví, jako například parkur, drezuru či třeba cross country. Hlavní sportovní pomůckou je v tomto sportu hobby horse, tedy plyšová koňská hlava připevněná na tyči. Věnují se mu především dívky ve věku šest až 18 let, ale třeba ve Finsku, odkud tento sport pochází, ho dělají i pětadvacetileté slečny.

Jak vypadá běžný trénink?
Trénuji dvakrát až třikrát týdně skokový trénink, jednou až dvakrát týdně běhám, posiluji jak silově, tak plyometrii, která mi pomáhá v lepším odrazu, a někdy si vyrazím na kole. Na první pohled se to zdá jako jednoduchý sport, někdo to tak ani nechce nazývat. Ale ve skutečnosti je to jeden z nejnáročnějších sportů, co znám, pokud to děláte na vysoké úrovni.

Barbora Němcová patří mezi nejúspěšnější české hobbyhorsingové závodnice.

A co závody?
Závody jsou v Česku buď kvalifikační, nebo třeba v rámci série, kde se na konci vyhlásí celkový vítěz. Závod začíná dopoledne a závody trvají zhruba čtyři až sedm hodin, dle počtu závodníků a rozmanitosti disciplín.

Podle čeho se vůbec výkony hodnotí?
Máme zde různé druhy parkurů, na rychlost, na styl či na limit; drezuru, cross country, westernové disciplíny nebo skok mohutnosti, kde je jedna překážka, která se vždy zvýší, a závodník se pokouší přeskočit co nejvyšší výšku.

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Co považujete za svůj dosavadní největší úspěch?
V roce 2024 a 2025 jsem držela český i světový rekord ve skoku mohutnosti (144 cm) a na finském šampionátu jsem se letos i loni umístila v top tři.

Přemýšlíte nad dalšími cíli?
Moje momentální cíle jsou zvýšení rekordu ve skoku mohutnosti a také obsadit 1. místo v nejvyšším parkuru ve Finsku. Vyrábím vlastní hobbíky na prodej i zakázku a již jsem jich prodala přes 150, což také beru jako svůj velký úspěch. Jsem i oficiální rozhodčí a trenér, takže mohu rozdávat radost stovkám dětí po celém Česku.

Barbora Němcová patří mezi nejúspěšnější české hobbyhorsingové závodnice.

Setkáváte se s posměchem nebo názorem, že hobby horsing není skutečný sport?
Bohužel dennodenně. Natáčím na sociální sítě, kde mám na videích vysoká zhlédnutí, ale bohužel také velký počet nenávistných komentářů, které tento sport zesměšňují. Párkrát jsem dostala zprávu, ať se jdu zabít, nebo že jsem odpad společnosti. Jen kvůli tomu, že dělám něco, co mě baví.

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Bojujete s tím nějak?
Na tyto reakce neodpovídám, nemá to cenu. Párkrát se mi stalo, že mi někdo něco řekl v reálném životě, ale to se spíš kluci předváděli mezi sebou. Pak mě viděli skákat překážky a najednou tleskali a obdivovali mě.

Napadá vás, co by tomuhle sportu pomohlo získat větší uznání?
V Česku se za poslední roky vyvinul velice rychle a rozšiřuje se i do dalších zemí. Odhadem tu máme sedm tisíc hobby horserek, což je zhruba desetkrát víc než v roce 2022. Pomohlo by proškolení více oficiálních rozhodčích a podpora od oficiálních sportovních organizací či ome zení zesměšňování v médiích a na internetu, třeba pomocí ukázky pozitivního vlivu na mládež a rozvoje pohybu.

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