Hodinku od Prahy čekají tři rozhledny. Výlet za pár korun má i lákavé bonusy pro děti

Marek Hýř
Marek Hýř
  7:22aktualizováno  19:22
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Mackova hora, Senecká hora a Velká Buková. Tři zastávky našeho výletu.

Mackova hora, Senecká hora a Velká Buková. Tři zastávky našeho výletu. | foto: Marek Hýř, Metro.cz

Rozhledna na Mackově hoře leží západně od Nového Strašecí. V roce 2001 ji...
Rozhledna na Mackově hoře leží západně od Nového Strašecí. Po vystoupání budete...
Rozhledna na Mackově hoře leží západně od Nového Strašecí. Po vystoupání budete...
Rozhlednu na Mackově hoře až do roku 2007 provozovalo Muzeum T. G. M. v...
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Kam pojedeme na výlet? Tahle otázka padne párkrát za měsíc v každé rodině. Pokud bydlíte v Praze, za přírodou je potřeba vždy trochu popojet. Hodinka cesty ale není nic hrozného, zvlášť když ji můžete využít k vypití kávy „s sebou“. Vydejte se s námi na výlet k Rakovníku, kde na vás čekají hned tři rozhledny.

Jedeme z Prahy na západ. Naším cílem jsou kopce v okolí Rakovníka. Žádné velké pochody, od parkoviště jste na vrcholu za chvíli. Ideální výlet i pro podzimní výpravu. A pokud potřebujete zabavit děti, máme pro vás pár perliček, které můžete vyprávět v autě, než dojedete k další rozhledně.

Rozhledna Mackova hora

Už v Praze můžete spustit příběh o rozhledně Mackova hora. Věž ve tvaru trubkovitého stožáru ovinutého schodištěm měří celkem 36 metrů, vyhlídková plošina se nachází ve výšce 21 metrů a přístup k ní zajišťuje 98 točitých schodů. Rozhodně to tedy není žádný macek, jak leckoho napadne u názvu kopce. Výhled ale stojí za to.

Rozhledna na Mackově hoře leží západně od Nového Strašecí. Po vystoupání budete odměněni pohledem na horu Říp, Milešovku, Klínovec, území přírodního parku Džbán a, křivoklátské lesy.

Z ochozu spatříte Říp, Milešovku, Klínovec, Křivoklátsko nebo Nové Strašecí. A když budete mít kliku, třeba i malé letadlo při přistání. Miniletiště je hned vedle.

Cesta sem je snadná. Z dálnice D6 sjedete na Nové Strašecí a před vlakovým nádražím se dáte doprava. Prašná cesta zahrádkářskou kolonií a jste tam. Na pokladně dá dospělý dvacku, děti polovinu. Vstupenka je zároveň pohled.

Co vyprávět dětem?

  • Schodiště je z ocelových roštů, takže při výstupu je vidět i zem. Rozhledna Mackova hora tak není pro slabé povahy. Věž se navíc tak trochu kýve. Rozkmit má až 25 centimetrů. Trubkový stožár navíc přitahuje blesky.
  • Zajímavostí je i to, že rozhledna byla před lety vybrána do ankety o nejhezčí rozhlednu Prahy a Středočeského kraje. Děti mohou hádat, kolikátá se umístila. Vám to prozradíme. Bramborová!

Rozhledna na Mackově hoře leží západně od Nového Strašecí. Věž je vysoká 36 metrů a na vyhlídkovou plošinu ve výšce 21 metrů vede 98 točitých schodů.

Rozhledna na Senecké hoře

Jedeme dál. Silnice nás táhne Křivoklátskými lesy. Cestou pozorujeme houbaře, kteří se prohýbají pod tíhou plných košíků. Rychle se prosmýkneme Rakovníkem a už ji vidíme.

Rozhledna na Senecké hoře je fešanda z betonu i dřeva. Je vysoká 21,5 metru. První vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce 7,9 metru, druhý ve výšce 18,4 metru. Parkoviště je hned pod ní. Vstup se neplatí.

Na Senecké hoře u Pavlíkova byla v roce 2015 otevřena unikátní rozhledna, ze které se vám naskytne pohled do širokého okolí.

Pod modrým nebem babího léta pozorujeme hřebeny Doupovských i Krušných hor. Vidíme i České středohoří a Brdy s hradem Radyní. Nedaleko rozhledny bzučí modelové letadlo. O kus dál mladý pár pouští draka. Tryskáč v akrobacii vítězí. Piruety zvládá na jedničku. To drak je několikrát špičkou v poli.

Co vyprávět dětem?

  • Představte si, že se v roce 1930 na Senecké hoře odehrála obrovská bitva. Nikdo při ní ale nepadl. Šlo totiž o cvičení. Rámus to byl ale pořádný!
  • Československá armáda do zkušebních bojů tehdy nasadila všechny druhy zbraní – tisíce vojáků pěchoty, jezdectvo, dělostřelectvo, tanky, letadla a dokonce i jeden obrněný vlak. Manévry byly součástí přípravy naší armády na případný vpád nepřátelské armády do Československa.
  • Až budete na ochozu, navrhněte nejmladším výletníkům, ať si představí, že rozhledna je velitelská věž a oni jsou generálové, kteří pozorují své armády, jak se snaží dobýt kopec.

Ze Senecké hory vidíte na Rakovnickou kotlinu, hřebeny Doupovských hor, Krušných hor, Džbánu, Českého středohoří, ale také Křivoklátskou pahorkatinu.

Rozhledna Velká Buková

Když už jsme zmiňovali draky, je třeba vyrazit i na hrad. Jenže Křivoklát je v poslední době v obležení. Místo husitů hrad berou útokem spíš fanoušci reality show. Pokud vás Zrádci a davy neberou, zůstaňte stejně jako my u rozhleden.

Věž trojúhelníkového půdorysu u obce Velká Buková je vysoká 14,2 metru. Nahoru vás přivede 74 schodů, z toho 16 kamenných ke vchodu věže, jeden dřevěný u vchodu a 57 kovových roštových schodů, které vedou střídavě po vnitřních a vnějších obvodových stěnách objektu.

Rozhledna Velká Buková je postavena ze dřeva z okolních lesů, na její výrobu padlo 85 kubíků modřínu.

Ač je v názvu místa buk, rozhledna je vyrobena z modřínového dřeva. Parkoviště je také hned u paty věže, vstup vyjde na 30 korun. Také tady je vstupenka zároveň pohledem.

Zaujmou i ukazatele vzdálenosti. Do Prahy je to vzdušnou čarou 40 kilometrů. K Eiffelovce zase něco přes 1700 kilometrů.

Co vyprávět dětem?

  • Představte si, že se vrátíme o mnoho let zpátky, do doby rytířů a králů. Kousek od hradu Křivoklát tehdy rostl obrovský a tajemný les. A nejvíc v něm bylo buků.
  • Právě na kopci uprostřed těchto lesů si lidé postavili domky. Když přemýšleli, jak místo pojmenovat, stačilo se rozhlédnout: „Všude kolem jsou buky! Bude to Velká Buková.“ A bukový list se později dostal i do znaku obce.
  • Lidé ve Velké Bukové byli velcí siláci a pracanti. Celé dny pomáhali hradu Křivoklát. Starali se o královské lesy, aby v nich měla zvířátka kde bydlet, a chystali dřevo pro zámecké krby, aby panstvu v zimě nemrzly nosy. Les jim za jejich těžkou práci dával všechno, co potřebovali k životu.
  • Mimochodem, děti mohou na konci výletu dostat malou odměnu. Hned u paty rozhledny je fajn hřiště. V pokladně věže si zase mohou dát něco sladkého.

Rozhledna Velká Buková nabízí výhled na Křivoklátsko.

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