Film Roklina neoplývá složitým příběhem, ani početným ansámblem postav. Většinu filmu dvojice zamilovaných odstřelovačů hlídá díru plnou monster, které jako by z oka vypadly jiným monstrům z jiných filmů. Anyu Taylor-Joy a Milese Tellera mám ale v oblibě, takže jsem jim to tokání na dálku, a později i na blízko, sežral i s navijákem.

Roklina nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Drasa za peníze střílí po oligarších. V tuzemsku by se také neztratila.

Scotte, kam se ztratil?

Režisér Scott Derrickson je dobrý režisér. Jeho horory V moci ďábla a Sinister jsou dneska kultovky, na jeho výlet do světa Marvelu s Doctorem Strangem by ovšem řada fanoušků komiksovek raději rychle zapomněla. Ne ani tak proto, že by byla jednička (o Doctoru Strangeovi pojednávají dva sólové filmy) špatný film. Problém byl ovšem v tom, že se režisér v následujících letech od jejího uvedení hádal se studiem o správném uchopení dvojky. Vše nakonec skončilo shodou na tom, že se hlavouni a režisér neshodnou. Trvalo ovšem dlouhých pět let, než se vrátil s Černým telefonem (2021), a to už fanoušky zabolí. Nyní nám tenhle hororový mág servíruje ostřelovačskou romantiku s monstry a já tomuto kroku tleskám. Nikoliv ovšem proto, že je Roklina dokonalý film.

Láska, obludy a zaječí koláč. To jsou ingredience správného filmového vztahu.

Radost psát, radost sledovat

O Roklině se píše stejně snadno, jako se tahle blbinka sleduje. Jak už jsem několikrát nakousl, v epicentru příběhu se ocitají dva zkušení agenti. Ti se sblíží i přesto, že dostali za úkol hlídkovat na protilehlých stranách záhadné rokliny. V oficiálním textu distributora se dočtete, že „když se zlo, které v hlubině dřímá, začne drát na povrch, musejí spojit síly a pokusit se přežít.“ Je to trochu kravina, ale chápu, že nechtěli spoilerovat. A já to také nemám v plánu. Možná lehounce.

Jsou ty lícní kosti pravé? Nejspíš ne.

Hororová romantika

Kombinace romantiky a akčního sci-fi hororu je žánrový mix přesně pro mě. Čert to vem, Roklina je přesně ten film, který si můžete pustit klidně s babičkou, pokud nějakou máte, nebo třeba s bejvalkou (tu asi máte určitě). Do šedesáté minuty stopáže je to, až na jednu prostřelenou hlavu, celkem piánko. Dvojice, co má za úkol doplňovat náboje do kulometů, hlídat miny a nevšímat si jeden druhého, se začne na dálku oťukávat. Derrickson a jeho tým chytře a nápaditě využívají faktu, že na sebe hrdinové vidí, ale jejich komunikace je značně omezená. I přesto se tvůrcům daří z ní vytěžit maximum.

Roklina Scotta Derricksona má krásné plakáty.

Časem to romantické blbnutí vyústí v setkání, králičí koláč, tanec a nějaký ten sex. Pak ale dojde k zásadnímu zvratu a vše se z poklidného sbližování z minutu na minutu promění na akčně pekelný boj o holý život. Podle mnohých je druhá půle značně brakovitá a nekoukatelná. Já to tvrdit nebudu. Je ale slabší, než ta předchozí.

Konec dobrý, všechno zubaté

Svět uvnitř rokliny je bohužel béčkový až běda. Nápady se „kradli“ všude kolem. Nejvíc asi z Carpenterovy Věci a Vetřelce. Místní strašidláci ovšem také v mnohém připomínají prokletou posádku z dvojky a trojky Pirátů z Karibiku. Při sledování jsem si také vzpomněl na Tiché místo (Proč monstra nepojídají v tom filmu lidi, co zabíjejí, neví někdo?) a především Anihilaci - horor s roku 2018, kde to v oblasti s neznámým ekosystémem vypadalo a fungovalo naprosto totožně.

Zabíjí lidi, píše básně..

Jak asi tušíte, tak se ve druhé půlce hodně střílí, hodně utíká, hodně šplhá a pak to skončí. S blížícím se koncem se bohužel už vlastně neděje nic moc zajímavého či originálního. Roklina je ovšem i tak příjemný film, který je nejsilnější v těch nejkomornějších momentech. Jen se dalo od obvykle skvělého Derricksona čekat trochu víc.

Dodatek 1: Apple TV+ v poslední době rozmazluje režiséry obrovskými hromadami peněz. Filmy jako loňský Argylle (příjemná blbinka) nebo předloňský Ghosted (průměrný výplach) ukázaly, že to nemusí dopadnout vždycky úplně dobře. Očividně teď přišel na řadu Scott Derrickson. Tomu ale obří rozpočty většinou moc nesvědčí. Lidé, co semnou seděli v roce 2008 v kině na Dni, kdy se zastavila Země, by mohli vyprávět.

Dodatek 2: Ve filmu Roklina hraje taky Sigourney Weaver. Zmiňuji to až teď, protože její účast považuji za poměrně nepamátnou. A také černošský herec, jehož křestní jméno je Kobna. To si chci naopak zapamatovat!