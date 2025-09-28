Například její babička prý není žádná třídička, ona sama pak zase třídí možná až extrémně. „Ale všímám si ve škole, že pro mnohé spolužáky je problém donést plastovou lahev na konec chodby do příslušného koše a hodí ji do směsného odpadu. Těch vlivů, které vedou člověka, jestli odpad vytřídí, nebo ne, je hodně a nelze to jednoznačně vymezovat věkem,“ shrnuje studentka.
Budoucí socioložka byla jednou z pětatřiceti dobrovolnic a dobrovolníků, kteří v rámci kampaně Ukliďme svět sbírali v okolí pražské Palmovky vše, co se nacházelo v odpadkových koších i mimo ně. Následný rozbor pak zmapoval, který typ zpracovatelného odpadu končí mimo kontejnery a kolik nám tady utíká surovin. Možností interpretace ale bylo víc a jsou zajímavé, i když se jednalo jen o malý vzorek v rámci celého Česka.
Radnice by ušetřily desítky procent nákladů na úklid
Dobrovolníci sesbírali přes 200 kilogramů odpadu. Odborníci z Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) následně provedli analýzu ze 121 kilogramů. Zjistili, že více než polovinu objemu tvořily nápojové obaly – 912 plechovek a 310 PET lahví. Pokud by v Česku fungoval systém zálohování, měly by hodnotu bezmála pět tisíc korun a s velkou pravděpodobností by se vůbec odhozené na zemi neobjevily. Podle odborníků by vymizení těchto nápojových obalů z ulic mohlo snížit náklady obcí na úklid až o desítky procent.
Přitom jde o obaly, které mají vysokou hodnotu, snadno se recyklují a mohly by se díky zálohám vrátit zpět do oběhu. „Tam, kde zálohy fungují, lidé obaly neodhazují. Naopak i ti, kteří je nyní nejčastěji pohazují, by je nejen nezahazovali, ale ještě sbírali po ostatních, aby si finančně přilepšili,“ uvedla Lutfia Miňovská, mluvčí iniciativy Zálohujme.cz.
Jako příklad uvádí sousední Slovensko, kde zálohování PET lahví a plechovek funguje od roku 2022. Podle oficiálních dat se tam podařilo vrátit více než devadesát procent obalů zpět do systému a viditelně ubylo pohozených lahví a plechovek v parcích, kolem cest či řek.
Analýza probíhala v několika typech lokalit – u zastávek MHD, na cyklostezce, v parku, v zastavěném území i u řeky Rokytky. Nejhorší výsledky ale přinesla neudržovaná zeleň, odkud dobrovolníci sebrali největší množství odpadu a nápojové obaly zde tvořily až dvě třetiny všeho odpadu. To podle odborníků potvrzuje, že právě tato místa jsou pro obce nejnáročnější na zajištění pořádku. Odpad se tam hromadí dlouhodobě a bez pravidelné údržby rychle vzniká skládka.
Zjištění z Palmovky dobře ilustrují situaci ve městech po celé republice. Podle odhadů INCIEN obce každoročně vydávají stovky milionů korun na sběr a odvoz odpadu z ulic, parků a okolí zastávek MHD a úklid pohozených odpadků v těchto lokalitách. „Analýza ukázala, že právě nápojové obaly jsou největším zdrojem viditelného nepořádku. Obce dnes vynakládají obrovské prostředky na úklid veřejných prostranství. Pokud by se z ulic vytratila více než polovina odpadu, mohly by náklady na úklid klesnout až o desítky procent,“ doplnil Petr Novotný z INCIEN.
Sklo váží nejvíc, ale v objemu je zanedbatelné
Vedle plechovek a plastových nápojových lahví odborníci našli také značné množství nezálohovaných skleněných lahví – váhově tvořily třetinu celého vzorku (41 kilogramů), i když na objemu se podílely jen osmi procenty. Zbylý odpad představovaly hlavně plastové obaly od potravin (15 procent objemu), směsný odpad (deset procent), textil (tři procenta) a papír (tři procenta).