Rekordní hodnoty síť zaznamenala ve středu 18. února krátce před 19. hodinou, kdy utkání o postup do semifinále sledovaly statisíce fanoušků. Současně běželo více než 1,1 milionu unikátních streamů napříč všemi platformami, pro které O2 zajišťuje datový provoz. Oproti dosavadnímu maximu z roku 2024 jde o nárůst zhruba o 21 procent.
Dosavadní rekord z finále mistrovství světa v hokeji 2024 v Praze přitom padl už o několik dní dříve. V pátek 13. února se datový provoz v síti O2 vyšplhal na 3,19 Tbit/s při více než 1,088 milionu souběžných streamů. Kombinace mužského a ženského hokeje spolu s dalšími olympijskými disciplínami tak posunula technologické maximum hned dvakrát během jediného týdne.
„Sportovní vrcholy vždy prověřují síť naplno. To, že jsme během několika dnů rekord posunuli hned dvakrát, potvrzuje obrovský zájem fanoušků i připravenost naší infrastruktury zvládat extrémní špičky,“ uvedl ředitel pro fixní produkty a inovace O2 Tomáš Křešťák.
Internet poráží klasickou televizi
Rekordní čísla zároveň potvrzují proměnu diváckého chování. Internet se stal hlavní cestou ke sledování televizního obsahu. Podle dat společnosti NMS Market Research dnes využívá internet ke sledování videa 72 procent diváků a pro 43 procent je dokonce hlavním zdrojem. Předčí tak klasickou anténu i kabelový či satelitní příjem.
Síť v plné zátěži
Datový provoz roste zejména v momentech, kdy se daří českým sportovcům. Utkání s Kanadou přineslo mimořádně koncentrovaný nápor v jednom časovém úseku. „Nový rekord 3,63 Tbit/s potvrzuje, že síť je připravena na další sportovní vrcholy i rostoucí digitální nároky zákazníků,“ dodal Křešťák. Pro srovnání: při běžných ligových či pohárových zápasech se datový provoz ve špičce pohybuje zpravidla kolem 2 Tbit/s.