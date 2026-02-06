Hokej na ZOH 2026 v Miláně: Kompletní program, skupiny a tabulka

Na zimních olympijský hrách v Miláně se v hokejovém turnaji předvedou v českých barvách muži i ženy. Poprvé od roku 2014 se na ZOH představí také hráči ze zámořské NHL. V článku níže najdete kompletní program obou turnajů.

Český brankář Lukáš Dostál v akci. (23. května 2024) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Pozornost českých fanoušků se na zimních olympijských hrách nebude upínat jen k mužskému hokeji. Výraznou stopu chtějí zanechat také české hokejistky, které se na největší sportovní akci představí podruhé za sebou. Tentokrát navíc nepojedou jen sbírat zkušenosti, ale otevřeně pomýšlejí i na boj o medaile.

Program českých hokejistek na ZOH

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
USA – ČESKOČtvrtek 5. února, 16:40
ČESKO – ŠvýcarskoPátek 6. února, 14:40
ČESKO – FinskoNeděle 8. února, 21:10
Kanada – ČESKOPondělí 9. února, 21:10

Tabulka hokejového turnaje žen na ZOH 2026

PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.USA110005:13
2.Švýcarsko000000:00
2.Kanada000000:00
2.Finsko000000:00
5.Česko100011:50

Mužský turnaj začíná 11. února. Finále je na programu 22. 2. od 13:10.

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Program českých hokejistů na ZOH:

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
ČESKO – KanadaČtvrtek 12. února, 16:40
Francie – ČESKOPátek 13. února, 16:40
Švýcarsko – ČESKONeděle 15. února, 12:10

Češi a Češky na minulé olympiádě

Na ZOH 2022 by čeští hokejisté nejradši zapomněli. Turnaj nezačali vůbec dobře, když padli 1:2 s Dánskem. Následovaly sice dvě výhry proti Švýcarsku v nájezdech a Rusku v prodloužení, třetí místo ve skupině ale národní tým poslalo do osmifinále, kde ho čekala odveta se Švýcarskem. A tu na rozdíl od skupinového klání nezvládl a zapsal nejhorší výsledek v historii (deváté místo).

Výsledky mužského národního týmu na ZOH
ROKUMÍSTĚNÍDĚJIŠTĚ
20229. místoPeking (Čína)
20184. místoPchjongčchang (Jižní Korea)
20146. místoSoči (Rusko)
20107. místoVancouver (Kanada)
20063. místoTurín (Itálie)
20027. místoSalt Lake City (USA)
19981. místoNagano (Japonsko)
19945. místoLillehammer (Norsko)

Češky se na olympiádu podívaly v roce 2022 vůbec poprvé v historii, když uspěly v domácí kvalifikaci v Chomutově. V Pekingu porazily ve skupině B Čínu, Švédsko a na nájezdy Japonsko, naopak nestačily na Dánky. Ve čtvrtfinále narazily na favorizované Spojené státy, se kterými ještě ve třetí třetině držely krok, nakonec ale vypadly po porážce 1:4 a skončily na celkovém sedmém místě.

