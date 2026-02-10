Hokej na ZOH 2026: program turnaje, vynucená rošáda v nominaci a kdy hrají Češi

Zimní olympijské hry 2026 nabídnou atraktivní hokejovou podívanou. Turnaj na ZOH 2026 přinese nabitý program. Vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Připravili jsme přehledný program i termíny.
David Pastrňák (vlevo), Roman Červenka a Pavel Zacha se radí na tréninku české hokejové reprezentace. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Čeští hokejisté vstoupí do olympijského turnaje na ZOH 2026 pořádně zostra. Hned v úvodním zápase je čeká Kanada, jeden z hlavních favoritů na zlato, což bude ostrý test formy i ambicí českého týmu.

Následně se český výběr utká s Francií a Švýcarskem. Podívejte se na přehledný rozpis zápasů Česka, včetně termínů a začátků utkání.

Program českých hokejistů na ZOH:

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
ČESKO – KanadaČtvrtek 12. února, 16:40
Francie – ČESKOPátek 13. února, 16:40
Švýcarsko – ČESKONeděle 15. února, 12:10

Program olympijského turnaje mužů

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Slovensko – FinskoStředa 11. února, 16:40
Švédsko – ItálieStředa 11. února, 21:10
Švýcarsko – FrancieČtvrtek 12. února, 12:10
ČESKO – KanadaČtvrtek 12. února, 16:40
Lotyšsko – USAČtvrtek 12. února, 21:10
Německo – DánskoČtvrtek 12. února, 21:10
Finsko – ŠvédskoPátek 13. února, 12:10
Itálie – SlovenskoPátek 13. února, 12:10
Francie – ČESKOPátek 13. února, 16:40
Kanada – ŠvýcarskoPátek 13. února, 21:10
Švédsko – SlovenskoSobota 14. února, 12:10
Německo – LotyšskoSobota 14. února, 12:10
Finsko – ItálieSobota 14. února, 16:40
USA – DánskoSobota 14. února, 21:10
Švýcarsko – ČESKONeděle 15. února, 12:10
Kanada – FrancieNeděle 15. února, 16:40
Dánsko – LotyšskoNeděle 15. února, 19:10
USA – NěmeckoNeděle 15. února, 21:10
Osmifinále 1Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 2Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 3Úterý 17. února, 16:40
Osmifinále 4Úterý 17. února, 21:10
Čtvrtfinále 1Středa 18. února, 12:10
Čtvrtfinále 2Středa 18. února, 14:10
Čtvrtfinále 3Středa 18. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Středa 18. února, 21:10
Semifinále 1Pátek 20. února, 16:40
Semifinále 2Pátek 20. února, 21:10
O bronzSobota 21. února, 20:40
FináleNeděle 22. února, 13:40

Podle sázkových kurzů Tipsportu je největším favoritem olympijského hokejového turnaje Kanada, na jejíž celkové vítězství je vypsán kurz 2,10. V závěsu za ní následují USA s kurzem 3,15, zatímco evropské velmoci už mají výrazně vyšší hodnoty – Švédsko 7,20 a Finsko 11,00. Česko je podle bookmakerů až pátým největším kandidátem na zlato, a s kurzem 13,50 do turnaje tak vstupuje spíše z pozice outsidera.

Bez Rusů

Po potvrzení neúčasti Ruska došlo k přeházení skupin podle nasazení ze žebříčku IIHF. Na hry se podívá také Francie, tedy doposud nejlepší nepostupující.

Skupiny mužů na ZOH 2026

A – Kanada, Švýcarsko, ČESKO, Francie
B – Finsko, Švédsko, Slovensko, Itálie
C – USA, Lotyšsko, Německo, Dánsko

Nominace hokejistů na OH

Těsně pro turnajem musela česká reprezentace řešit nemalou nepříjemnost. Útočník Pavel Zacha se stále potýká se zraněním v horní části těla a k týmu v Miláně se definitivně nepřipojí. Do Itálie na olympiádu naopak míří sparťanský kapitán Filip Chlapík.

Česká sestava

Brankáři: Lukáš Dostál (Anaheim), Karel Vejmelka (Utah), Daniel Vladař (Philadelphia)

Obránci: Radko Gudas (Anaheim), Filip Hronek (Vancouver), Michal Kempný (Brynäs), Tomáš Kundrátek (Třinec), Jan Rutta (Ženeva), Radim Šimek (Liberec), David Špaček (Iowa), Jiří Ticháček (Kärpät)

Útočníci: Roman Červenka, Lukáš Sedlák (oba Pardubice), Radek Faksa (Dallas), David Pastrňák (oba Boston), Ondřej Palát (New Jersey), Jakub Flek (Brno), Tomáš Hertl (Vegas), David Kämpf (Vancouver), Ondřej Kaše (Litvínov), Dominik Kubalík (Zug), Matěj Stránský (Davos), David Tomášek (Färjestad), Martin Nečas (Colorado), Filip Chlapík









