Čeští hokejisté vstoupí do olympijského turnaje na ZOH 2026 pořádně zostra. Hned v úvodním zápase je čeká Kanada, jeden z hlavních favoritů na zlato, což bude ostrý test formy i ambicí českého týmu.
Následně se český výběr utká s Francií a Švýcarskem. Podívejte se na přehledný rozpis zápasů Česka, včetně termínů a začátků utkání.
Program českých hokejistů na ZOH:
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|ČESKO – Kanada
|Čtvrtek 12. února, 16:40
|Francie – ČESKO
|Pátek 13. února, 16:40
|Švýcarsko – ČESKO
|Neděle 15. února, 12:10
Program olympijského turnaje mužů
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|Slovensko – Finsko
|Středa 11. února, 16:40
|Švédsko – Itálie
|Středa 11. února, 21:10
|Švýcarsko – Francie
|Čtvrtek 12. února, 12:10
|ČESKO – Kanada
|Čtvrtek 12. února, 16:40
|Lotyšsko – USA
|Čtvrtek 12. února, 21:10
|Německo – Dánsko
|Čtvrtek 12. února, 21:10
|Finsko – Švédsko
|Pátek 13. února, 12:10
|Itálie – Slovensko
|Pátek 13. února, 12:10
|Francie – ČESKO
|Pátek 13. února, 16:40
|Kanada – Švýcarsko
|Pátek 13. února, 21:10
|Švédsko – Slovensko
|Sobota 14. února, 12:10
|Německo – Lotyšsko
|Sobota 14. února, 12:10
|Finsko – Itálie
|Sobota 14. února, 16:40
|USA – Dánsko
|Sobota 14. února, 21:10
|Švýcarsko – ČESKO
|Neděle 15. února, 12:10
|Kanada – Francie
|Neděle 15. února, 16:40
|Dánsko – Lotyšsko
|Neděle 15. února, 19:10
|USA – Německo
|Neděle 15. února, 21:10
|Osmifinále 1
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 2
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 3
|Úterý 17. února, 16:40
|Osmifinále 4
|Úterý 17. února, 21:10
|Čtvrtfinále 1
|Středa 18. února, 12:10
|Čtvrtfinále 2
|Středa 18. února, 14:10
|Čtvrtfinále 3
|Středa 18. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Středa 18. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pátek 20. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pátek 20. února, 21:10
|O bronz
|Sobota 21. února, 20:40
|Finále
|Neděle 22. února, 13:40
Podle sázkových kurzů Tipsportu je největším favoritem olympijského hokejového turnaje Kanada, na jejíž celkové vítězství je vypsán kurz 2,10. V závěsu za ní následují USA s kurzem 3,15, zatímco evropské velmoci už mají výrazně vyšší hodnoty – Švédsko 7,20 a Finsko 11,00. Česko je podle bookmakerů až pátým největším kandidátem na zlato, a s kurzem 13,50 do turnaje tak vstupuje spíše z pozice outsidera.
Bez Rusů
Po potvrzení neúčasti Ruska došlo k přeházení skupin podle nasazení ze žebříčku IIHF. Na hry se podívá také Francie, tedy doposud nejlepší nepostupující.
Skupiny mužů na ZOH 2026
A – Kanada, Švýcarsko, ČESKO, Francie
Nominace hokejistů na OH
Těsně pro turnajem musela česká reprezentace řešit nemalou nepříjemnost. Útočník Pavel Zacha se stále potýká se zraněním v horní části těla a k týmu v Miláně se definitivně nepřipojí. Do Itálie na olympiádu naopak míří sparťanský kapitán Filip Chlapík.
Česká sestava
Brankáři: Lukáš Dostál (Anaheim), Karel Vejmelka (Utah), Daniel Vladař (Philadelphia)
Obránci: Radko Gudas (Anaheim), Filip Hronek (Vancouver), Michal Kempný (Brynäs), Tomáš Kundrátek (Třinec), Jan Rutta (Ženeva), Radim Šimek (Liberec), David Špaček (Iowa), Jiří Ticháček (Kärpät)
Útočníci: Roman Červenka, Lukáš Sedlák (oba Pardubice), Radek Faksa (Dallas), David Pastrňák (oba Boston), Ondřej Palát (New Jersey), Jakub Flek (Brno), Tomáš Hertl (Vegas), David Kämpf (Vancouver), Ondřej Kaše (Litvínov), Dominik Kubalík (Zug), Matěj Stránský (Davos), David Tomášek (Färjestad), Martin Nečas (Colorado), Filip Chlapík