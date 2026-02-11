Je to tady. Jeden z vrcholů her v Miláně začíná dnes. Hokejový turnaj startuje už v 16:40. Slovensko vyzve Finy. Večer zase změří síly Švédové a domácí Italové. Na ledě se budou prohánět i borci, které zná český divák z extraligy.
Do některého z dvanácti národních týmů trenéři nominovali celkem 26 hráčů působících v Česku. Po NHL a švýcarské National League je to třetí největší počet z jedné soutěže. Kromě Čechů a Slováků má českého zaměstnavatele i velká část Lotyšů.
Češi z extraligy
Do českého výběru se vešla hned sedmička hokejistů z extraligy: Roman Červenka (Pardubice), Lukáš Sedlák (Pardubice), Ondřej Kaše (Litvínov), Jakub Flek (Brno), Radim Šimek (Liberec), Tomáš Kundrátek (Třinec) a dodatečně nominovaný Filip Chlapík (Sparta).
Soupiska Česka na ZOH 2026
|Pozice
|Hráč
|Brankáři
|Lukáš Dostál (Anaheim)
|Karel Vejmelka (Utah)
|Daniel Vladař (Philadelphia)
|Obránci
|Radko Gudas (Anaheim)
|Filip Hronek (Vancouver)
|Michal Kempný (Brynäs)
|Tomáš Kundrátek (Třinec)
|Jan Rutta (Ženeva)
|Radim Šimek (Liberec)
|David Špaček (Iowa)
|Jiří Ticháček (Kärpät)
|Útočníci
|Roman Červenka (Pardubice)
|Lukáš Sedlák (Pardubice)
|Radek Faksa (Dallas)
|Filip Chlapík (Sparta)
|David Pastrňák (Boston)
|Ondřej Palát (New Jersey)
|Jakub Flek (Brno)
|Tomáš Hertl (Vegas)
|David Kämpf (Vancouver)
|Ondřej Kaše (Litvínov)
|Dominik Kubalík (Zug)
|Matěj Stránský (Davos)
|David Tomášek (Färjestad)
|Martin Nečas (Colorado)
Slováci z extraligy
Slovensko sází na mix hráčů z NHL, české extraligy i dalších evropských soutěží, včetně ruské KHL. Z Česka dorazila do Milána osmička hráčů: Stanislav Škorváněk (Hradec Králové), Peter Čerešňák (Pardubice), Michal Ivan (Liberec), Patrik Koch (Třinec), Martin Marinčin (Třinec), Libor Hudáček (Třinec), Miloš Kelemen (Pardubice) a Matúš Sukeľ (Litvínov).
Soupiska hokejistů Slovenska na ZOH 2026
|Pozice
|Hráč
|Brankáři
|Adam Gajan (Minnesota-Duluth)
|Samuel Hlavaj (Iowa Wild)
|Stanislav Škorváněk (Mountfield HK)
|Obránci
|Peter Čerešňák (Dynamo Pardubice)
|Erik Černák (Tampa Bay Lightning)
|Martin Fehérváry (Washington Capitals)
|Martin Gernát (Lokomotiv Jaroslavl)
|Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec)
|Patrik Koch (Oceláři Třinec)
|Martin Marinčin (Oceláři Třinec)
|Šimon Nemec (New Jersey Devils)
|Útočníci
|Peter Cehlárik (Leksand IF)
|Dalibor Dvorský (St. Louis Blues)
|Marek Hrivík (Vítkovice Ridera)
|Libor Hudáček (Oceláři Třinec)
|Miloš Kelemen (Dynamo Pardubice)
|Adam Liška (Severstal Čerepovec)
|Oliver Okuliár (Skellefteå AIK)
|Martin Pospíšil (Calgary Flames)
|Pavol Regenda (San Jose Sharks)
|Adam Ružička (Spartak Moskva)
|Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)
|Matúš Sukeľ (Verva Litvínov)
|Samuel Takáč (Slovan Bratislava)
|Tomáš Tatar (EV Zug)
Lotyši z extraligy
Lotyšsko na olympijský turnaj bere kádr, v němž je hojně zastoupená extraliga. Do Milána se podívají hráčů z Česka: Ralfs Freibergs (Vítkovice), Roberts Mamčics, Janis Jaks (oba Karlovy Vary), Kristaps Zile (Liberec), Kristians Rubins (Plzeň), Renars Krastenbergs (Olomouc), Martins Dzierkals (Sparta) a Haralds Egle (Karlovy Vary).
Soupiska hokejistů Lotyšska na ZOH 2026
|Pozice
|Hráč
|Brankáři
|Elvis Merzlikins (Columbus)
|Arturs Šilovs (Pittsburgh)
|Kristers Gudlevskis (Bremerhaven)
|Obránci
|Oskars Cibulskis (Herning)
|Alberts Šmits (Jukurit)
|Uvis Balinskis (Florida)
|Ralfs Freibergs (Vítkovice)
|Kristaps Zile (Liberec)
|Kristians Rubins (Plzeň)
|Roberts Mamčičs
|Janis Jaks
|Útočníci
|Haralds Egle (Karlovy Vary)
|Renars Krastenbergs (Olomouc)
|Dans Ločmelis (Providence)
|Kaspars Daugavinš (Kassel)
|Martinš Dzierkals (Sparta Praha)
|Rodrigo Abols (Philadelphia)
|Rudolfs Balcers (Curych)
|Zemgus Girgensons (Tampa)
|Eduards Tralmaks (Grand Rapids)
|Teodors Blugers (Vancouver)
|Roberts Bukarts (Vorarlberg)
|Oskars Batna (Lahti)
Kdo další?
Na olympijském turnaji se představí i Francouz Jordann Perret, který v české extralize nastupuje za Mountfield HK. Česká soutěž má na hrách zastoupení i v dánském týmu díky opoře Českých Budějovic Nicku Olesenovi. Do Milána vyšle svého zástupce také Kladno – italského reprezentanta Phila Pietronira. Kompletní soupisky najdete v přehledu.
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Jediným extraligovým týmem, který nemá na zimních olympijských hrách v Miláně zastoupení, je Mladá Boleslav.
