Hokej na ZOH 2026 startuje: Extraliga má v Miláně nečekaně silné zastoupení i díky Lotyšsku

12:58
Právě dnes startuje na zimních olympijských hrách hokejový turnaj. Poprvé od roku 2014 se na něm představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Češi se těší hlavně na Davida Pastrňáka, Martina Nečase či Tomáše Hertla. Mohutnou stopu ale na ZOH 2026 zanechá i česká Tipsport extraliga.

Filip Chlapík přijímá gratulace ze střídačky po proměněném nájezdu. | foto: MAFRA

Je to tady. Jeden z vrcholů her v Miláně začíná dnes. Hokejový turnaj startuje už v 16:40. Slovensko vyzve Finy. Večer zase změří síly Švédové a domácí Italové. Na ledě se budou prohánět i borci, které zná český divák z extraligy.

Do některého z dvanácti národních týmů trenéři nominovali celkem 26 hráčů působících v Česku. Po NHL a švýcarské National League je to třetí největší počet z jedné soutěže. Kromě Čechů a Slováků má českého zaměstnavatele i velká část Lotyšů.

Češi z extraligy

Do českého výběru se vešla hned sedmička hokejistů z extraligy: Roman Červenka (Pardubice), Lukáš Sedlák (Pardubice), Ondřej Kaše (Litvínov), Jakub Flek (Brno), Radim Šimek (Liberec), Tomáš Kundrátek (Třinec) a dodatečně nominovaný Filip Chlapík (Sparta).

Soupiska Česka na ZOH 2026

PoziceHráč
BrankářiLukáš Dostál (Anaheim)
Karel Vejmelka (Utah)
Daniel Vladař (Philadelphia)
ObránciRadko Gudas (Anaheim)
Filip Hronek (Vancouver)
Michal Kempný (Brynäs)
Tomáš Kundrátek (Třinec)
Jan Rutta (Ženeva)
Radim Šimek (Liberec)
David Špaček (Iowa)
Jiří Ticháček (Kärpät)
ÚtočníciRoman Červenka (Pardubice)
Lukáš Sedlák (Pardubice)
Radek Faksa (Dallas)
Filip Chlapík (Sparta)
David Pastrňák (Boston)
Ondřej Palát (New Jersey)
Jakub Flek (Brno)
Tomáš Hertl (Vegas)
David Kämpf (Vancouver)
Ondřej Kaše (Litvínov)
Dominik Kubalík (Zug)
Matěj Stránský (Davos)
David Tomášek (Färjestad)
Martin Nečas (Colorado)

Slováci z extraligy

Slovensko sází na mix hráčů z NHL, české extraligy i dalších evropských soutěží, včetně ruské KHL. Z Česka dorazila do Milána osmička hráčů: Stanislav Škorváněk (Hradec Králové), Peter Čerešňák (Pardubice), Michal Ivan (Liberec), Patrik Koch (Třinec), Martin Marinčin (Třinec), Libor Hudáček (Třinec), Miloš Kelemen (Pardubice) a Matúš Sukeľ (Litvínov).

Soupiska hokejistů Slovenska na ZOH 2026

PoziceHráč
BrankářiAdam Gajan (Minnesota-Duluth)
Samuel Hlavaj (Iowa Wild)
Stanislav Škorváněk (Mountfield HK)
ObránciPeter Čerešňák (Dynamo Pardubice)
Erik Černák (Tampa Bay Lightning)
Martin Fehérváry (Washington Capitals)
Martin Gernát (Lokomotiv Jaroslavl)
Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec)
Patrik Koch (Oceláři Třinec)
Martin Marinčin (Oceláři Třinec)
Šimon Nemec (New Jersey Devils)
ÚtočníciPeter Cehlárik (Leksand IF)
Dalibor Dvorský (St. Louis Blues)
Marek Hrivík (Vítkovice Ridera)
Libor Hudáček (Oceláři Třinec)
Miloš Kelemen (Dynamo Pardubice)
Adam Liška (Severstal Čerepovec)
Oliver Okuliár (Skellefteå AIK)
Martin Pospíšil (Calgary Flames)
Pavol Regenda (San Jose Sharks)
Adam Ružička (Spartak Moskva)
Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)
Matúš Sukeľ (Verva Litvínov)
Samuel Takáč (Slovan Bratislava)
Tomáš Tatar (EV Zug)

Lotyši z extraligy

Lotyšsko na olympijský turnaj bere kádr, v němž je hojně zastoupená extraliga. Do Milána se podívají hráčů z Česka: Ralfs Freibergs (Vítkovice), Roberts Mamčics, Janis Jaks (oba Karlovy Vary), Kristaps Zile (Liberec), Kristians Rubins (Plzeň), Renars Krastenbergs (Olomouc), Martins Dzierkals (Sparta) a Haralds Egle (Karlovy Vary).

Soupiska hokejistů Lotyšska na ZOH 2026

PoziceHráč
BrankářiElvis Merzlikins (Columbus)
Arturs Šilovs (Pittsburgh)
Kristers Gudlevskis (Bremerhaven)
ObránciOskars Cibulskis (Herning)
Alberts Šmits (Jukurit)
Uvis Balinskis (Florida)
Ralfs Freibergs (Vítkovice)
Kristaps Zile (Liberec)
Kristians Rubins (Plzeň)
Roberts Mamčičs
Janis Jaks
ÚtočníciHaralds Egle (Karlovy Vary)
Renars Krastenbergs (Olomouc)
Dans Ločmelis (Providence)
Kaspars Daugavinš (Kassel)
Martinš Dzierkals (Sparta Praha)
Rodrigo Abols (Philadelphia)
Rudolfs Balcers (Curych)
Zemgus Girgensons (Tampa)
Eduards Tralmaks (Grand Rapids)
Teodors Blugers (Vancouver)
Roberts Bukarts (Vorarlberg)
Oskars Batna (Lahti)

Kdo další?

Na olympijském turnaji se představí i Francouz Jordann Perret, který v české extralize nastupuje za Mountfield HK. Česká soutěž má na hrách zastoupení i v dánském týmu díky opoře Českých Budějovic Nicku Olesenovi. Do Milána vyšle svého zástupce také Kladno – italského reprezentanta Phila Pietronira. Kompletní soupisky najdete v přehledu.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jediným extraligovým týmem, který nemá na zimních olympijských hrách v Miláně zastoupení, je Mladá Boleslav.

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

