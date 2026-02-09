Pozornost českých fanoušků se na zimních olympijských hrách nebude upínat jen k mužskému hokeji. Výraznou stopu chtějí zanechat také české hokejistky, které na největší sportovní akci hrají podruhé za sebou.
Program českých hokejistek na ZOH
Tabulky hokejového turnaje žen na ZOH 2026
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USA
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2.
|Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|6:9
|4
|3.
|Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|4.
|Švýcarsko
|2
|0
|1
|0
|1
|4:7
|2
|5.
|Finsko
|2
|0
|0
|0
|2
|0:7
|0
Mužský turnaj začíná 11. února. Finále je na programu 22. 2. od 13:10.
Program českých hokejistů na ZOH:
Program a rozpis zápasů
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|ČESKO – Kanada
|Čtvrtek 12. února, 16:40
|Francie – ČESKO
|Pátek 13. února, 16:40
|Švýcarsko – ČESKO
|Neděle 15. února, 12:10
Češi a Češky na minulé olympiádě
Na ZOH 2022 by čeští hokejisté nejradši zapomněli. Turnaj nezačali vůbec dobře, když padli 1:2 s Dánskem. Následovaly sice dvě výhry proti Švýcarsku v nájezdech a Rusku v prodloužení, třetí místo ve skupině ale národní tým poslalo do osmifinále, kde ho čekala odveta se Švýcarskem. A tu na rozdíl od skupinového klání nezvládl a zapsal nejhorší výsledek v historii (deváté místo).
Výsledky mužského národního týmu na ZOH
|ROK
|UMÍSTĚNÍ
|DĚJIŠTĚ
|2022
|9. místo
|Peking (Čína)
|2018
|4. místo
|Pchjongčchang (Jižní Korea)
|2014
|6. místo
|Soči (Rusko)
|2010
|7. místo
|Vancouver (Kanada)
|2006
|3. místo
|Turín (Itálie)
|2002
|7. místo
|Salt Lake City (USA)
|1998
|1. místo
|Nagano (Japonsko)
|1994
|5. místo
|Lillehammer (Norsko)
Češky se na olympiádu podívaly v roce 2022 vůbec poprvé v historii, když uspěly v domácí kvalifikaci v Chomutově. V Pekingu porazily ve skupině B Čínu, Švédsko a na nájezdy Japonsko, naopak nestačily na Dánky. Ve čtvrtfinále narazily na favorizované Spojené státy, se kterými ještě ve třetí třetině držely krok, nakonec ale vypadly po porážce 1:4 a skončily na celkovém sedmém místě.