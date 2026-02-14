Program českých hokejistů na ZOH:
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|ČESKO – Kanada
|0:5
|Francie – ČESKO
|3:6
|Švýcarsko – ČESKO
|Neděle 15. února, 12:10
Program olympijského turnaje mužů
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|Slovensko – Finsko
|4:1
|Švédsko – Itálie
|5:2
|Švýcarsko – Francie
|4:0
|ČESKO – Kanada
|0:5
|Lotyšsko – USA
|1:5
|Německo – Dánsko
|3:1
|Finsko – Švédsko
|4:1
|Itálie – Slovensko
|2:3
|Francie – ČESKO
|3:6
|Kanada – Švýcarsko
|5:1
|Švédsko – Slovensko
|Sobota 14. února, 12:10
|Německo – Lotyšsko
|Sobota 14. února, 12:10
|Finsko – Itálie
|Sobota 14. února, 16:40
|USA – Dánsko
|Sobota 14. února, 21:10
|Švýcarsko – ČESKO
|Neděle 15. února, 12:10
|Kanada – Francie
|Neděle 15. února, 16:40
|Dánsko – Lotyšsko
|Neděle 15. února, 19:10
|USA – Německo
|Neděle 15. února, 21:10
|Osmifinále 1
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 2
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 3
|Úterý 17. února, 16:40
|Osmifinále 4
|Úterý 17. února, 21:10
|Čtvrtfinále 1
|Středa 18. února, 12:10
|Čtvrtfinále 2
|Středa 18. února, 14:10
|Čtvrtfinále 3
|Středa 18. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Středa 18. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pátek 20. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pátek 20. února, 21:10
|O bronz
|Sobota 21. února, 20:40
|Finále
|Neděle 22. února, 13:40
Skupiny mužů na ZOH 2026
Skupina A
Skupina B
Skupina C
Systém hokejového turnaje mužů na ZOH 2026
V mužském turnaji jsou tři základní skupiny po čtyřech týmech.
- Vítěz každé skupiny postupuje přímo do čtvrtfinále.
- Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postupuje přímo do čtvrtfinále (kritéria pro rozhodování: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF před turnajem)
- Zbývajících osm týmů se utká ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o čtyři zbývající místa ve čtvrtfinále.
- K rozdělení dvojic pro osmifinále poslouží minitabulka
Jak se vytvoří minitabulka pro osmifinále?
1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.
2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.
- Po seřazení týmů do minitabulky se hraje podle klíče:
- 5 vs. 12
- 6 vs. 11
- 7 vs. 10
- 8 vs. 9
Výsledky českých hokejistek na ZOH
- České hokejistky skončily ve skupině A na třetím místě a ve čtvrtfinále narazily na Švédsko, které suverénně ovládlo skupinu B. Po velkém boji mu podlehly 0:2 a sen o medaili pro ně skončil.
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|USA – ČESKO
|5:1
|ČESKO – Švýcarsko
|3:4N
|ČESKO – Finsko
|2:0
|Kanada – ČESKO
|5:1
|ČESKO – Švédsko (čtvrtfinále)
|0:2
Program olympijského turnaje žen
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|Švédsko – Německo
|4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
|Itálie – Francie
|4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
|USA – ČESKO
|5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
|Finsko – Kanada
|Čtvrtek 5. února, 21:10 – odloženo
|Francie – Japonsko
|2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
|ČESKO – Švýcarsko
|3:4N (2:1, 0:0, 1:2)
|Německo – Japonsko
|5:2 (3:0, 2:2, 0:0)
|Švédsko – Itálie
|1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
|USA – Finsko
|5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
|Švýcarsko – Kanada
|0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
|Francie – Švédsko
|0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
|ČESKO – Finsko
|2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
|Japonsko – Itálie
|2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
|Německo – Francie
|2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
|Švýcarsko – USA
|0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
|Kanada – ČESKO
|5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
|Japonsko – Švédsko
|0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
|Itálie – Německo
|1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
|Kanada – USA
|0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
|Finsko – Švýcarsko
|3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
|Finsko – Kanada
|0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
|Čtvrtfinále 1: ČESKO – Švédsko
|0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
|Čtvrtfinále 2: USA – Itálie
|6:0 (1:0, 5:0, 0:0)
|Čtvrtfinále 3: Kanada – Německo
|Sobota 14. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4: Finsko – Švýcarsko
|Sobota 14. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pondělí 16. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pondělí 16. února, 21:10
|O bronz
|Čtvrtek 19. února, 14:40
|Finále
|Čtvrtek 19. února, 19:10
Skupiny žen na ZOH 2026
A – Kanada, USA, Finsko, ČESKO, Švýcarsko
Jistotu účasti podle žebříčku IIHF měla Kanada, USA, Finsko, Česko a Švýcarsko. Nebude chybět ani Francie a stejně jako v mužské kategorii se na turnaji představí také domácí Itálie.
O zbylých třech volných místech rozhodly tři kvalifikační skupiny, ze kterých si účast v Itálii zajistilo Japonsko, Švédsko a Německo.
Nominace mužských týmů na ZOH
|Země
|Kompletní nominace
|Česko
|Nominace Česka na ZOH 2026
|Kanada
|Nominace Kanady na ZOH 2026
|USA
|Nominace USA na ZOH 2026
|Švédsko
|Nominace Švédska na ZOH 2026
|Finsko
|Nominace Finska na ZOH 2026
|Švýcarsko
|Nominace Švýcarska na ZOH
|Slovensko
|Nominace Slovenska na ZOH
|Německo
|Nominace Německa na ZOH
|Lotyšsko
|Nominace Lotyšska na ZOH
|Dánsko
|Nominace Dánska na ZOH
|Francie
|Nominace Francie na ZOH 2026
|Itálie
|Nominace Itálie na ZOH 2026
Nominace českých hokejistek
Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých Budějovicích, kde Češky prohrály zápas o bronz a obsadily čtvrté místo.
Nominace českých hokejistek na olympiádu
Brankářky: Julie Pejšová (Milevsko), Klára Peslarová (Brynäs/Švéd.), Michaela Hesová (Dartmouth College/NCAA)
obránkyně: Sára Čajanová (Brynäs/Švéd.), Dominika Lásková (SDE Hockey/Švéd.), Noemi Neubauerová (Zug/Švýc.), Daniela Pejšová (Boston/PWHL), Klára Seroiszková (Davos/Švýc.), Aneta Tejralová (Seattle/PWHL), Andrea Trnková (Clarkson University/NCAA)
útočnice: Klára Hymlárová, Denisa Křížová (obě Minnesota/PWHL), Barbora Juříčková (Hämeenlinna/Fin.), Vendula Přibylová (MoDo Hockey/Švéd.), Linda Vocetková (Djurgaarden/Švéd.), Tereza Pištěková (SDE Hockey/Švéd.), Michaela Pejzlová (Ambri Piotta/Švýc.), Kristýna Kaltounková (New York/PWHL), Natálie Mlýnková (Montreal/PWHL), Kateřina Mrázová (Ottawa/PWHL), Tereza Vanišová (Vancouver/PWHL), Tereza Plosová (Universita Minnesota/NCAA), Adéla Šapovalivová (Universita Wisconsin/NCAA)