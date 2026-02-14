Hokej na ZOH 2026 v Miláně: Kompletní program, tabulky i systém turnaje

Sport
Hokejový turnaj ZOH 2026 je v plném proudy. Muži za sebou mají už dva zápasy. Pro české ženy olympijská cesta skončila ve čtvrtfinále, kde nestačily na Švédsko. Co nás čeká dál? Máme přehledný harmonogram.

Český brankář Lukáš Dostál v akci. (23. května 2024) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Program českých hokejistů na ZOH:

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
ČESKO – Kanada0:5
Francie – ČESKO3:6
Švýcarsko – ČESKONeděle 15. února, 12:10

Program olympijského turnaje mužů

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Slovensko – Finsko4:1
Švédsko – Itálie5:2
Švýcarsko – Francie4:0
ČESKO – Kanada0:5
Lotyšsko – USA1:5
Německo – Dánsko3:1
Finsko – Švédsko4:1
Itálie – Slovensko2:3
Francie – ČESKO3:6
Kanada – Švýcarsko5:1
Švédsko – SlovenskoSobota 14. února, 12:10
Německo – LotyšskoSobota 14. února, 12:10
Finsko – ItálieSobota 14. února, 16:40
USA – DánskoSobota 14. února, 21:10
Švýcarsko – ČESKONeděle 15. února, 12:10
Kanada – FrancieNeděle 15. února, 16:40
Dánsko – LotyšskoNeděle 15. února, 19:10
USA – NěmeckoNeděle 15. února, 21:10
Osmifinále 1Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 2Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 3Úterý 17. února, 16:40
Osmifinále 4Úterý 17. února, 21:10
Čtvrtfinále 1Středa 18. února, 12:10
Čtvrtfinále 2Středa 18. února, 14:10
Čtvrtfinále 3Středa 18. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Středa 18. února, 21:10
Semifinále 1Pátek 20. února, 16:40
Semifinále 2Pátek 20. února, 21:10
O bronzSobota 21. února, 20:40
FináleNeděle 22. února, 13:40

Skupiny mužů na ZOH 2026

Skupina A

PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.Kanada2200010:16
2.Švýcarsko210015:53
3.Česko210016:83
4.Francie200023:100

Skupina B

PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.Slovensko220007:36
2.Švédsko210016:63
3.Finsko210015:53
4.Itálie200024:80

Skupina C

PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.USA110005:13
2.Německo110003:13
3.Dánsko100011:30
4.Lotyšsko100011:50

Systém hokejového turnaje mužů na ZOH 2026

V mužském turnaji jsou tři základní skupiny po čtyřech týmech.

  • Vítěz každé skupiny postupuje přímo do čtvrtfinále.
  • Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postupuje přímo do čtvrtfinále (kritéria pro rozhodování: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF před turnajem)
  • Zbývajících osm týmů se utká ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o čtyři zbývající místa ve čtvrtfinále.
  • K rozdělení dvojic pro osmifinále poslouží minitabulka

Jak se vytvoří minitabulka pro osmifinále?

1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.

2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.

  • Po seřazení týmů do minitabulky se hraje podle klíče:
    • 5 vs. 12
    • 6 vs. 11
    • 7 vs. 10
    • 8 vs. 9

Výsledky českých hokejistek na ZOH

  • České hokejistky skončily ve skupině A na třetím místě a ve čtvrtfinále narazily na Švédsko, které suverénně ovládlo skupinu B. Po velkém boji mu podlehly 0:2 a sen o medaili pro ně skončil.
Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
USA – ČESKO5:1
ČESKO – Švýcarsko3:4N
ČESKO – Finsko2:0
Kanada – ČESKO5:1
ČESKO – Švédsko (čtvrtfinále)0:2

Program olympijského turnaje žen

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Švédsko – Německo4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Itálie – Francie4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
USA – ČESKO5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Finsko – KanadaČtvrtek 5. února, 21:10 – odloženo
Francie – Japonsko2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
ČESKO – Švýcarsko3:4N (2:1, 0:0, 1:2)
Německo – Japonsko5:2 (3:0, 2:2, 0:0)
Švédsko – Itálie1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
USA – Finsko5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Švýcarsko – Kanada0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Francie – Švédsko0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
ČESKO – Finsko2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Japonsko – Itálie2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Německo – Francie2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Švýcarsko – USA0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Kanada – ČESKO5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
Japonsko – Švédsko0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Itálie – Německo1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Kanada – USA0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Finsko – Švýcarsko3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Finsko – Kanada0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Čtvrtfinále 1: ČESKO – Švédsko0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Čtvrtfinále 2: USA – Itálie6:0 (1:0, 5:0, 0:0)
Čtvrtfinále 3: Kanada – NěmeckoSobota 14. února, 16:40
Čtvrtfinále 4: Finsko – ŠvýcarskoSobota 14. února, 21:10
Semifinále 1Pondělí 16. února, 16:40
Semifinále 2Pondělí 16. února, 21:10
O bronzČtvrtek 19. února, 14:40
FináleČtvrtek 19. února, 19:10

Skupiny žen na ZOH 2026

A – Kanada, USA, Finsko, ČESKO, Švýcarsko
B – Francie, Německo, Švédsko, Japonsko, Itálie

Jistotu účasti podle žebříčku IIHF měla Kanada, USA, Finsko, Česko a Švýcarsko. Nebude chybět ani Francie a stejně jako v mužské kategorii se na turnaji představí také domácí Itálie.

O zbylých třech volných místech rozhodly tři kvalifikační skupiny, ze kterých si účast v Itálii zajistilo Japonsko, Švédsko a Německo.

Nominace mužských týmů na ZOH

ZeměKompletní nominace
ČeskoNominace Česka na ZOH 2026
KanadaNominace Kanady na ZOH 2026
USANominace USA na ZOH 2026
ŠvédskoNominace Švédska na ZOH 2026
FinskoNominace Finska na ZOH 2026
ŠvýcarskoNominace Švýcarska na ZOH
SlovenskoNominace Slovenska na ZOH
NěmeckoNominace Německa na ZOH
LotyšskoNominace Lotyšska na ZOH
DánskoNominace Dánska na ZOH
FrancieNominace Francie na ZOH 2026
ItálieNominace Itálie na ZOH 2026

Nominace českých hokejistek

Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých Budějovicích, kde Češky prohrály zápas o bronz a obsadily čtvrté místo.

Nominace českých hokejistek na olympiádu

Brankářky: Julie Pejšová (Milevsko), Klára Peslarová (Brynäs/Švéd.), Michaela Hesová (Dartmouth College/NCAA)

obránkyně: Sára Čajanová (Brynäs/Švéd.), Dominika Lásková (SDE Hockey/Švéd.), Noemi Neubauerová (Zug/Švýc.), Daniela Pejšová (Boston/PWHL), Klára Seroiszková (Davos/Švýc.), Aneta Tejralová (Seattle/PWHL), Andrea Trnková (Clarkson University/NCAA)

útočnice: Klára Hymlárová, Denisa Křížová (obě Minnesota/PWHL), Barbora Juříčková (Hämeenlinna/Fin.), Vendula Přibylová (MoDo Hockey/Švéd.), Linda Vocetková (Djurgaarden/Švéd.), Tereza Pištěková (SDE Hockey/Švéd.), Michaela Pejzlová (Ambri Piotta/Švýc.), Kristýna Kaltounková (New York/PWHL), Natálie Mlýnková (Montreal/PWHL), Kateřina Mrázová (Ottawa/PWHL), Tereza Vanišová (Vancouver/PWHL), Tereza Plosová (Universita Minnesota/NCAA), Adéla Šapovalivová (Universita Wisconsin/NCAA)

Kladenský primátor Milan Volf bude na podzim obhajovat mandát

ilustrační snímek

Kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) bude v podzimních volbách obhajovat mandát a bude opět lídrem hnutí Volba pro Kladno. Chce nadále naplňovat...

14. února 2026,  aktualizováno 

Biatlon na ZOH 2026: Program je v polovině, dnes jedou sprint ženy. Kdy závod začíná?

Krásné počasí, nabitá tribuna, lehký vítr. Podmínky pro sprint mužů v...

Na zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se čeští fanoušci těšili i kvůli biatlonu. Na hrách pojedou biatlonisté hned 11 medailových závodů. Do bojů o cenný kov promluví i Češi. V textu níže...

14. února 2026  7:31

