Čeští hokejisté se dnes pokusí napravit si reputaci po nepovedeném úvodním zápasu proti Kanadě, se kterou prohráli jednoznačně 0:5. Ve druhém představení v olympijském turnaji by totiž měli být favority – hrají s hokejisty z Francie. A do utkání vstoupili dobře po gólech Martina Nečase a Michala Kempného vedou v první třetině 2:0.
Tým ze země galského kohouta skončil na loňském mistrovství světa bez jediného vítězství poslední a opustil elitní skupinu. Na olympijské soupisce je jen jeden hokejista z NHL - útočník Alexandre Texier z Montrealu. Při posledním vzájemném duelu v roce 2018 na MS v Kodani Češi vyhráli 6:0, když dva góly dal Pastrňák a jeden Nečas.
7. den ZOH 2026: Do akce jde Jílek, Adamczyková i hokejové týmy. Problém je termínová kolize
Dojde ke změnám ve formacích?
V jakém složení vyjede na led český tým vedený koučem Radimem Rulíkem, není jisté. Český trenér totiž včera za nepříznivého stavu 0:3 s Kanadou zamíchal pro třetí dvacetiminutovku s formacemi. „Uvidíme. Domluvíme se s ostatními trenéry, v klidu si na to sedneme a probereme to,“ uvedl Rulík. Zápas můžete na ČT sport, nebo na ČT sport Plus.
Český tým vyjede na led bez jednoho obránce. „Jan Rutta v utkání s Kanadou utrpěl zranění v horní části těla, kvůli němuž z duelu předčasně odstoupil. Aktuálně je v péči fyzioterapeutů a lékaře národního týmu. Do dnešního zápasu proti Francii nenastoupí,“ informoval generální manažer reprezentačního týmu Jiří Šlégr. Pětatřicetiletý hráč Servette Ženeva odstoupil ze čtvrtečního duelu s Kanadou poté, co ho krosčekoval Nathan MacKinnon.
Český tým se poté v neděli střetne s reprezentací Švýcarska. Ta v úvodním zápasu deklasovala právě Francii 4:0.
Program olympijského turnaje mužů
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|Slovensko – Finsko
|4:1
|Švédsko – Itálie
|5:2
|Švýcarsko – Francie
|4:0
|ČESKO – Kanada
|0:5
|Lotyšsko – USA
|1:5
|Německo – Dánsko
|3:1
|Finsko – Švédsko
|Pátek 13. února, 12:10
|Itálie – Slovensko
|Pátek 13. února, 12:10
|Francie – ČESKO
|Pátek 13. února, 16:40
|Kanada – Švýcarsko
|Pátek 13. února, 21:10
|Švédsko – Slovensko
|Sobota 14. února, 12:10
|Německo – Lotyšsko
|Sobota 14. února, 12:10
|Finsko – Itálie
|Sobota 14. února, 16:40
|USA – Dánsko
|Sobota 14. února, 21:10
|Švýcarsko – ČESKO
|Neděle 15. února, 12:10
|Kanada – Francie
|Neděle 15. února, 16:40
|Dánsko – Lotyšsko
|Neděle 15. února, 19:10
|USA – Německo
|Neděle 15. února, 21:10
|Osmifinále 1
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 2
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 3
|Úterý 17. února, 16:40
|Osmifinále 4
|Úterý 17. února, 21:10
|Čtvrtfinále 1
|Středa 18. února, 12:10
|Čtvrtfinále 2
|Středa 18. února, 14:10
|Čtvrtfinále 3
|Středa 18. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Středa 18. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pátek 20. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pátek 20. února, 21:10
|O bronz
|Sobota 21. února, 20:40
|Finále
|Neděle 22. února, 13:40
