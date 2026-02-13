Hokej ZOH 2026: Češi překvapivě náročný zápas s Francií otočili a už výhru udrželi

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   19:11
Česká hokejová reprezentace má na olympijském turnaji v Miláně šanci rychle složit reparát. Po porážce s Kanadou se dnes rozehráli utkání s Francií. Proti ní by měla potvrdit roli favorita a vrátit se na vítěznou vlnu. To se po komplikacích ve druhé třetině nakonec podařilo.

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026. | foto: Profimedia.cz

Čeští hokejisté se dnes pokusí napravit si reputaci po nepovedeném úvodním zápasu proti Kanadě, se kterou prohráli jednoznačně 0:5. Ve druhém představení v olympijském turnaji by totiž měli být favority – hrají s hokejisty z Francie.

A do utkání vstoupili dobře, na konci třetiny totiž vedli po gólech Martina Nečase a Michala Kempného 2:0. Druhá třetina však Čechům nevyšla podle představ a dokonce v jednu chvíli prohrávali 2:3. Vyrovnával David Patrňák a divokou druhou třetinu uzavřel gólem na 4:3 Matěj Stránský. Na dobrý konec druhé třetiny Češi navázali z kraje té třetí, když zvyšoval na 5:3 Filip Chlapík a záhy se prosadil i kapitán Roman Červenka, který skóre upravil na konečných 6:3.

Tým ze země galského kohouta skončil na loňském mistrovství světa bez jediného vítězství poslední a opustil elitní skupinu. Na olympijské soupisce je jen jeden hokejista z NHL - útočník Alexandre Texier z Montrealu. Při posledním vzájemném duelu v roce 2018 na MS v Kodani Češi vyhráli 6:0, když dva góly dal Pastrňák a jeden Nečas.

7. den ZOH 2026: Do akce jde Jílek, Adamczyková i hokejové týmy. Problém je termínová kolize

Dojde ke změnám ve formacích?

V jakém složení vyjede na led český tým vedený koučem Radimem Rulíkem, není jisté. Český trenér totiž včera za nepříznivého stavu 0:3 s Kanadou zamíchal pro třetí dvacetiminutovku s formacemi. „Uvidíme. Domluvíme se s ostatními trenéry, v klidu si na to sedneme a probereme to,“ uvedl Rulík. Zápas můžete na ČT sport, nebo na ČT sport Plus.

Český tým vyjede na led bez jednoho obránce. „Jan Rutta v utkání s Kanadou utrpěl zranění v horní části těla, kvůli němuž z duelu předčasně odstoupil. Aktuálně je v péči fyzioterapeutů a lékaře národního týmu. Do dnešního zápasu proti Francii nenastoupí,“ informoval generální manažer reprezentačního týmu Jiří Šlégr. Pětatřicetiletý hráč Servette Ženeva odstoupil ze čtvrtečního duelu s Kanadou poté, co ho krosčekoval Nathan MacKinnon.

Český tým se poté v neděli střetne s reprezentací Švýcarska. Ta v úvodním zápasu deklasovala právě Francii 4:0.

Program olympijského turnaje mužů

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Slovensko – Finsko4:1
Švédsko – Itálie5:2
Švýcarsko – Francie4:0
ČESKO – Kanada0:5
Lotyšsko – USA1:5
Německo – Dánsko3:1
Finsko – ŠvédskoPátek 13. února, 12:10
Itálie – SlovenskoPátek 13. února, 12:10
Francie – ČESKOPátek 13. února, 16:40
Kanada – ŠvýcarskoPátek 13. února, 21:10
Švédsko – SlovenskoSobota 14. února, 12:10
Německo – LotyšskoSobota 14. února, 12:10
Finsko – ItálieSobota 14. února, 16:40
USA – DánskoSobota 14. února, 21:10
Švýcarsko – ČESKONeděle 15. února, 12:10
Kanada – FrancieNeděle 15. února, 16:40
Dánsko – LotyšskoNeděle 15. února, 19:10
USA – NěmeckoNeděle 15. února, 21:10
Osmifinále 1Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 2Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 3Úterý 17. února, 16:40
Osmifinále 4Úterý 17. února, 21:10
Čtvrtfinále 1Středa 18. února, 12:10
Čtvrtfinále 2Středa 18. února, 14:10
Čtvrtfinále 3Středa 18. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Středa 18. února, 21:10
Semifinále 1Pátek 20. února, 16:40
Semifinále 2Pátek 20. února, 21:10
O bronzSobota 21. února, 20:40
FináleNeděle 22. února, 13:40

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

Hokej na ZOH 2026: České hokejistky skončily ve čtvrtfinále, nestačily na rozjeté Švédky

